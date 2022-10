Amüsante, schlecht übersetzte T-Shirts, die Sie zum Lachen bringen werden

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Wir haben viel Spaß an lustigen T-Shirts, und natürlich schätzen wir auch exzellente Geek-T-Shirts. Es gibt jedoch eine bestimmte Klasse von T-Shirts, die aus anderen Gründen amüsant sind, wie diese, die auf der Grundlage schlechter Übersetzungen gedruckt wurden.

Die Ergebnisse sind äußerst amüsant, und es gibt einen Twitter-Account, der sie regelmäßig sammelt und weitergibt. Wir haben für Sie einige der besten ausgewählt, damit Sie sich daran erfreuen können.

Aufenthalt in Gemüse

Es gibt so viele gemischte Botschaften in diesem Buch. Ihr müsst nicht nur eure Drogen essen, sondern auch nicht zur Schule gehen und im Gemüsegarten bleiben.

Wir sind sicher, dass Joe Biden diese Worte nie in dieser Reihenfolge gesagt hat.

Thinger würgt

Stranger Things ist sehr beliebt und hat zweifelsohne viele verschiedene Merchandise-Produkte hervorgebracht. Einige von ihnen sind allerdings von besserer Qualität als andere.

Dies ist ein typisches Beispiel dafür. Es ist nicht einmal eine Farbe, die man mit Stranger Things in Verbindung bringen würde. Aber vielleicht würdest du Thinger Strangs?

Nicht Englisch

Dieses eine T-Shirt ist fast eine perfekte Zusammenfassung der restlichen T-Shirts in diesem Artikel. Ein Durcheinander von schlecht übersetzten T-Shirts mit wirklich schlechtem Englisch.

Sahneattacke?!

Wir sind uns ehrlich gesagt nicht sicher, was wir zu diesem Bild sagen sollen. Obwohl diese Schaufensterpuppe sicherlich nicht "lebendig vor Vergnügen" aussieht.

Viel Spaß mit dem Messer

Ein schlecht übersetztes T-Shirt oder das perfekte Geschenk für den Chefkoch oder Serienmörder in Ihrem Leben?

Originelle Werke schaffen

Dieses T-Shirt scheint zu suggerieren, dass es schlecht ist, die Arbeit anderer Leute zu kopieren, und dass man stattdessen seine eigene schaffen sollte. Auch wenn es mit fast kauderwelschhafter Rechtschreibung und Grammatik daherkommt. Wir nehmen an, das ist ziemlich originell.

Liebe ist kurz

Wir nehmen an, dass dieses T-Shirt von jemandem gemacht wurde, dem kürzlich das Herz gebrochen wurde, aber die zweite Zeile macht uns stutzig.

Kate Moss-Fan?

Ok, das hier ist eigentlich kein T-Shirt, aber es ist trotzdem bewundernswert. Nehmen wir an, dass dies eine Liste von Dingen ist, die den Träger glücklich machen? Oder vielleicht ist es der Name einer obskuren Band.

Viel besser nicht

Wir würden vorschlagen, dass Sie dieses T-Shirt besser nicht tragen sollten. Wenn Sie es tragen, werden Sie sicher einige interessante Fragen bekommen.

Was ist mit diesen Sportarten?

Dieses T-Shirt sieht aus wie etwas, das man tragen könnte, wenn man nichts über Sport weiß, aber einfach dazugehören will.

Aus Liebe zu den Bienen

Wir lieben Bienen. Sie sind ein wichtiger Teil des Ökosystems und leisten eine unverzichtbare Arbeit. Aber wir waren uns nicht sicher, ob wir sie genug lieben, um Nektar zu weinen.

Nicht nur T-Shirts

Vielleicht ist dieser Pullover nur für Leute gedacht, die Pullover wirklich lieben? Wir wissen, dass wir zu dieser Jahreszeit schöne, weiche, warme Pullover mögen.

Etwas etwas etwas etwas

Bei einigen dieser T-Shirts sind wir ratlos und versuchen einfach zu entziffern, was das Design aussagen soll.

Sehr wichtig

Das alte Sprichwort besagt, dass Wissen Macht ist. Aber das neue Sprichwort besagt, dass Wissen wie eine Hose ist, unsichtbar, aber sehr wichtig. Das macht Sinn.

Küss die Jungs

Küss die Jungs und bring sie zum Weinen" hat in diesem Fall eine überraschend düstere Wendung genommen.

Ein bisschen extrem, ehrlich gesagt.

Niemals!

Dies ist ein seltsames Beispiel, das eine seltsame und wunderbare gemischte Botschaft vermittelt. Niemals aufgeben oder nicht aufgeben gemischt wird zu niemals nicht aufgeben.

Schönen Tag noch

Wenn es etwas gibt, das wir uns alle wünschen, dann ist es, einen schönen Tag zu haben. Aber ein schöner Tod wäre wohl auch schön.

Ich wünschte, du wärst Bier

Haben Sie jemals jemanden angesehen und sich gewünscht, er wäre ein Bier statt einer Person? Nun, dieses kleine Mädchen tut das sicher.

Ein weiser Spruch

Wir haben das Gefühl, dass dies einige weise Worte der Weisheit sein könnten, deren Bedeutung in der Übersetzung verloren gegangen ist.

