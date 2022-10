Seltsame alte Erfindungen und Kuriositäten aus vergangenen Zeiten

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Menschheit hat seit Anbeginn der Zeit alle möglichen seltsamen und wunderbaren Erfindungen gemacht. Einige von ihnen erschienen lange vor ihrer Zeit und wurden unterschätzt.

Andere sind faszinierende Kuriositäten, oft mit unerwartetem Nutzen und versteckten Überraschungen.

Das Museum of Curiosities ist ein Twitter-Account, der sich dem Sammeln dieser Schmuckstücke, Gadgets, Spielereien und Kuriositäten widmet. Es lohnt sich, ihm zu folgen, um einige brillante Kuriositäten zu sehen. Wir haben einige unserer Favoriten für Sie gesammelt.

Eine seltsame Orange

Hier ist eine nette Kleinigkeit. Ein Set von Parfümflaschen, die wie eine Orange aussehen sollen. Jedes Segment ist ein einzelner Flakon, insgesamt sind es acht, die in der Schale stecken.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Ein Mehrzweck-Heizkörper

Aus dem viktorianischen Zeitalter stammt eine Erfindung, die ideal für Multitasking ist. Es handelt sich um einen Heizkörper, der auch als Brotwärmer verwendet werden kann.

Andere haben vorgeschlagen, dass man ihn auch zum Trocknen von Schuhen oder als Katzenbett verwenden könnte.

Ein verrücktes Dreirad

Hier ist ein verrücktes Dreirad aus den 1930er Jahren. Damals waren die Entwürfe bunt, frech und auffällig. Würden wir heute Kinder sehen, die so etwas auf der Straße fahren? Wahrscheinlich nicht.

Winzige Bücher in Büchern

Bücherliebhaber werden dieses Buch zu schätzen wissen. Im Jahr 1757 fertigte ein Buchbinder in den Niederlanden offenbar ein winziges Bücherregal mit Miniaturbüchern an und schmiegte es in ein anderes größeres Buch. Seltsam und wunderbar.

Effizientes Lesen

Wenn du Multitasking magst, wirst du dieses Gerät lieben. Es handelt sich um eine 300 Jahre alte Vorrichtung zum gleichzeitigen Öffnen (und Lesen) mehrerer Bücher. Warum nur eines lesen, wenn man auch sieben lesen kann?

Kaffeemaschine im Fahrzeug

Wahrscheinlich haben Sie schon einmal über die verschiedenen Zubehörteile gestaunt, die in modernen Kraftfahrzeugen eingebaut sind. Aber die Autohersteller bauen schon seit Jahren Dinge in Autos ein.

In den späten 1950er Jahren baute Volkswagen anscheinend optional Kaffeemaschinen in seine Fahrzeuge ein. Praktisch, aber wahrscheinlich nicht besonders sicher.

Komplexe Verkabelung

Wir lieben es zu sehen, wie sich die Technik im Laufe der Jahrzehnte verändert hat. Und dieses Foto aus den späten 1950er Jahren zeigt, was man heute als "primitiven Computer" bezeichnen könnte, damals aber ein Wunderwerk der IBM-Technik war.

Retro-Radios

Radios waren vielleicht nicht so schick wie moderne Musikgeräte oder sogar wie das Telefon in Ihrer Tasche, aber das bedeutet nicht, dass sie nicht toll aussehen konnten. Hier sind einige fantastisch aussehende Art-Déco-Radios aus den 1930er Jahren.

Razzle Dazzle Tarnfarbe

Sie haben wahrscheinlich schon von der modernen Stealth-Technologie gehört, die bei Militärflugzeugen und -fahrzeugen eingesetzt wird, aber haben Sie schon einmal die Razzle-Dazzle-Tarnung gesehen?

Diese Art der Tarnung wurde im Ersten Weltkrieg auf alliierte Schiffe gemalt, um den Feind zu verwirren. Sie wurde vom britischen Marinekünstler Norman Wilkinson inspiriert und sollte die genaue Entfernungsbestimmung der Schiffe erschweren. Dadurch wurden sie schwerer zu treffen.

Doppelt breite Limousine

Jay Ohrberg ist berühmt für den Bau einiger ziemlich verrückter Autos, darunter auch experimentelle Fahrzeuge für Fernsehsendungen und Filme. Dies ist eine seiner Kreationen, eine "double wide" Limousine. Nicht wirklich praktisch, aber sicherlich kurios.

Casio EG-5 Kassettenspieler

Diese fantastische Kreation stammt aus den 1980er Jahren. Es handelt sich um eine Kombination aus Gitarre, Kassettenspieler und Aufnahmegerät. Ideal, wenn du gleichzeitig jammen und deine eigene Musik aufnehmen willst?

Schräges Fernsehen

Hier ist ein seltsamer und wunderbarer Philco Predicta-Fernseher aus den 1950er Jahren. Sicher, er mag im Vergleich zu modernen Fernsehern winzig sein, aber sein Design ist sicherlich skurril.

Wiederverwendbare Einkaufsliste

Ein Stück Papier und einen Stift zu benutzen, um eine Einkaufsliste zu schreiben, ist so archaisch. Aber das Telefon zum Notieren zu benutzen, ist auch ein bisschen zu langweilig. Wie wäre es stattdessen mit dieser wiederverwendbaren Einkaufsliste.

Klimatisierter Rasenmäher

Einige dieser Erfindungen sind ihrer Zeit weit voraus und vielleicht sogar ein bisschen überflüssig.

Wie dieser Aufsitzrasenmäher, der auch eine Klimaanlage hat. Es gibt einen Grund dafür, dass sie mehrere Jahrzehnte nach ihrer Erfindung noch nicht alltäglich sind.

Schreiben von Adrian Willings.