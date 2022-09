Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Wenn Sie 4.000 Pfund in der Tasche haben und eine Vorliebe für die beste Musikqualität, die man für Geld kaufen kann, haben, hat Astell&Kern gerade sein neues Flaggschiff unter den tragbaren Musikplayern auf den Markt gebracht, den A&ultima SP3000.

Das Gehäuse des SP3000 ist aus luxuriösem Edelstahl gefertigt, langlebig und sieht mit dem für Astell&Kern typischen kantigen Design an den Kanten und der Krone im Stil einer Armbanduhr wie ein Star der Show aus.

-

Er ist der weltweit erste digitale Audioplayer mit Independent Dual Audio Circuitry, der die symmetrischen und unsymmetrischen Ausgänge vollständig voneinander trennt, um eine möglichst reine Klangqualität zu gewährleisten. Er ist auch der erste, der den neuen Flaggschiff-DAC-Chip AK4499EX von Asahi Kasei verwendet, der die digitale und analoge Signalverarbeitung trennt, um die Audioqualität noch weiter zu verbessern.

Und obwohl der Schwerpunkt hier auf HiFi für unterwegs liegt, kann der SP300 auch als sehr leistungsfähiger Streaming-Hub für ein HiFi-Hauptsystem verwendet werden.

Weitere Highlights sind der leistungsstarke Snapdragon 6125 Octa-Core-Prozessor von Qualcomm und die Unterstützung für hochauflösendes aptX-HD und LDAC Wireless-Streaming. Mit allen wichtigen Formaten an Bord, einschließlich MQA und DSD512, kann der SP3000 so ziemlich alles wiedergeben, was Sie von ihm verlangen, einschließlich der Verbindung zu Streaming-Diensten, und er ist auch Roon Ready.

Abgerundet wird das elegante Design durch ein neues 5,46-Zoll-Full-HD-Display und eine neu gestaltete Bildschirmoberfläche, die einfacher zu navigieren ist als zuvor. Das Gerät wird mit einer eleganten Ledertasche geliefert und ist ab sofort wahlweise in Schwarz oder Silber zum Preis von 3799 € erhältlich.

Um das audiophile Luxuspaket für unterwegs zu vervollständigen, hat Astell&Kern auch seine neuen Odyssey-Kopfhörer vorgestellt, die in Zusammenarbeit mit dem In-Ear-Monitoring-Unternehmen Empire Ears entwickelt wurden.

Sie bieten ein 10-Treiber-Quadbrid-System mit zwei W9+-Subwoofern, fünf Balance-Armaturen, zwei elektrostatischen Lautsprechern und einem W10-Knochenleiter sowie ein schickes, handgefertigtes Design und werden gegen Ende des Jahres zu einem Preis von 3499 £ erhältlich sein.

Schreiben von Verity Burns.