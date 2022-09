Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Solares Laden wird als die Technologie der Zukunft angepriesen. Und in der Tat ist es derzeit eine der saubersten Möglichkeiten, den benötigten Strom zu beziehen. Aber Solarladungen können auch ziemlich langsam sein.

Zumindest war das früher der Fall.

Am letzten Tag des Monats August hat der weltweit führende Anbieter von Solarenergie, Jackery, ein Produkt auf den Markt gebracht, das die Situation völlig verändern könnte. Es handelt sich um den Solargenerator 1000 Pro, ein Upgrade des Vorgängermodells des Herstellers.

Der Solargenerator 1000 Pro ist die ultimative Lösung, wenn es um die Gewinnung und Nutzung von Solarenergie geht. Es handelt sich um ein revolutionäres Produkt, das das Aufladen mit Solarenergie völlig sicher und vor allem schneller als je zuvor macht.

Der Solargenerator 1000 Pro entstand, als Jackery seinen berühmten Solargenerator 1000 nahm und ihn komplett überarbeitete.

Das neue Produkt kann alles, was das alte auch konnte, nur besser. Der Generator besteht aus zwei entscheidenden Komponenten: den SolarSaga 200W-Solarmodulen und dem tragbaren Kraftwerk Explorer 1000 Pro.

Die insgesamt vier Solarmodule sammeln die Sonnenenergie und wandeln sie in Strom um. Die elektrische Energie wird an die Stromstation übertragen, die sie aufnimmt und speichert. Schließlich liefert die Station einen Stromausgang, der für verschiedene Zwecke verwendet werden kann.

All dies dürfte jedem bekannt vorkommen, der sich mit Solarladesystemen auskennt. Die größte Stärke des Solargenerators 1000 Pro ist jedoch seine Effizienz und Geschwindigkeit.

Das System kann in weniger als zwei Stunden auf volle Kapazität aufgeladen werden - genau 1,8 Stunden, so der Hersteller. Dies ist auf den fortschrittlichen Ultra-Charging-Betrieb des Generators zurückzuführen. Dank dieser Technologie können die Solarmodule eine Leistung von bis zu 800 Watt erzeugen, was eine schnelle Aufladung ermöglicht.

Der Solargenerator 1000 hat aber noch einen weiteren Vorteil: Er kann über eine Steckdose aufgeladen werden. Und um die Schnelligkeit des Solarladesystems zu verdeutlichen, dauert das Aufladen an der Steckdose genauso lange wie das Aufladen mit Solarenergie.

Jackery hat sich immer darauf konzentriert, seine Produkte sicher zu machen. Natürlich wurde beim Bau des Solargenerators 1000 Pro derselbe Ansatz verfolgt.

Das Kraftwerk Explorer 1000 Pro ist mit einem hochmodernen BMS-System ausgestattet, das eine intelligente Kontrolle über jeden Batteriesatz und sogar über einzelne Zellen ermöglicht. Die ständige Überwachung der Batterien bedeutet eine längere Lebensdauer, aber das ist noch nicht alles, was dieses Kraftwerk zu bieten hat.

Auch die Temperaturkontrolle ist integriert, um eine Überhitzung zu verhindern. Das System ist so konzipiert, dass überschüssige Wärme schnell und effektiv abgeleitet wird, was den Solargenerator 1000 Pro noch sicherer macht.

Was den Stromeingang und -ausgang betrifft, so verfügt der Generator über spezielle Wechselstromanschlüsse, die über reine Sinuswellen einen stetigen Stromstrom liefern. Das bedeutet, dass alles, was an den Generator angeschlossen ist, völlig sicher vor Überspannungen und Schäden ist.

Aber der Solargenerator 1000 Pro ist nicht nur sicher in der Anwendung. Das Gehäuse des Kraftwerks ist so gestaltet, dass es so bequem und zuverlässig wie möglich ist.

Insbesondere ist der Explorer 1000 Pro sehr stoßfest, so dass er auf den meisten Oberflächen problemlos funktioniert, egal wie uneben sie sind. Sie können dieses Solarkraftwerk sogar während der Fahrt auf einer holprigen Straße verwenden, ohne dass sich seine Leistung im Geringsten ändert.

Schließlich wurde viel Wert darauf gelegt, den Generator extrem leise zu machen. Beim Aufladen erzeugt die Explorer 1000 Pro Stromstation einen Geräuschpegel von weniger als 46 dB. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Lautstärke eines Vogelrufs liegt bei 44 dB, während die Geräuschkulisse in einem Restaurant 60 dB erreichen kann.

Man kann also sagen, dass der Solargenerator 1000 Pro fast geräuschlos lädt.

Der Explorer 1000 Pro ist ein robustes Kraftwerk, das auch unter schwierigen Bedingungen einwandfrei funktioniert. Diese robuste Bauweise schließt jedoch nicht aus, dass die Station auch bequem zu handhaben ist.

Das Gehäuse ist ergonomisch gestaltet und verfügt über einen klappbaren Griff, der den Transport extrem erleichtert. Überraschenderweise hat die Explorer 1000 Pro für ihre Leistung relativ kleine Abmessungen. Die Kraftstation misst etwa 340 x 262 x 256 mm (13,4 x 10,3 x 10 Zoll).

Noch besser ist, dass die Station mit einem Gewicht von etwa 11,5 kg überhaupt nicht schwer ist. Dieses Gewicht schränkt zwar die Bewegungsfreiheit ein, aber das Aufheben und Transportieren der Station stellt keine Herausforderung dar.

Das kompakte Design macht den Solargenerator 1000 Pro ideal für Outdoor-Aktivitäten wie Wanderungen, Angelausflüge, Camping und vieles mehr.

Der Solargenerator 1000 Pro wird entweder mit vier SolarSaga 200W oder zwei SolarSaga 80W-Modulen geliefert. SolarSaga 80W hat eine doppelseitige Absorption und stellt die neueste Entwicklung in der Solarstromtechnologie dar.

Diese Photovoltaikmodule sind die ersten weltweit, die vom TÜV Rheinland, einem führenden Prüfunternehmen für Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit, zertifiziert wurden. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die SolarSaga-Paneele eine außergewöhnliche Leistung bieten und den Wirkungsgrad um 25 % steigern.

Die Paneele sind von innen genauso beeindruckend wie von außen. Sie bestehen aus einem reflektierenden Material, das die Nutzung der Sonnenenergie weiter steigert.

Das Beste daran ist, dass diese Solarmodule selbst unter rauen Bedingungen langlebig sind. Sie sind staub- und wasserdicht und bleiben selbst bei starkem Dauerregen praktisch unversehrt.

Der Solargenerator 1000 Pro ist darauf ausgelegt, Energie zu sammeln und über lange Zeiträume hinweg ausreichend Strom zu liefern.

Dieses Solarkraftwerk lässt sich nicht nur sehr schnell aufladen, sondern kann auch ein ganzes Jahr lang in Bereitschaft bleiben. Und das bei einem Batteriestand von 80 %.

Der Generator kann 1.000 Mal vollständig aufgeladen werden, was bedeutet, dass er bei einmaliger Nutzung pro Woche ein Jahrzehnt lang durchhalten kann. Der aufgerüstete Solargenerator 1000 Pro unterstützt einen 100-W-USB-Eingang, so dass der 1000 Pro Ihr Telefon und Ihren Laptop viel schneller aufladen kann.

Die vielleicht beste Nachricht über den Solargenerator 1000 Pro ist, dass Sie ihn jetzt bestellen können. Dieses revolutionäre Produkt wird mit einer vollständigen fünfjährigen Garantie geliefert und kann bei Amazon vorbestellt werden. Es gibt sogar einen Bonus: Die ersten 300 Personen, die den Solargenerator 1000 Pro auf der Website von Jackery oder in den Amazon-Filialen in ganz Europa bestellen, erhalten ein kostenloses Geschenk.

Wenn Sie nicht länger warten wollen, um die Zukunft der Solarenergie in Ihren Händen zu halten, ist es an der Zeit, zu handeln.

