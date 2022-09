Das Beste der IFA 2022: Die beeindruckendsten TV-Geräte, Lautsprecher und technischen Neuheiten der Messe

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die IFA 2022, die in diesem Jahr in voller Stärke zurückkehrt, hat uns ein wahres Tablett voller technischer Leckerbissen serviert, auf die wir uns in den kommenden Monaten freuen können. Die IFA war in den vergangenen Jahren immer ein wichtiges Ziel für die Markteinführung von Technologieprodukten, und auch 2022 war es nicht anders.

Die Messe ist vor allem für TV und Audio bekannt - sie wurde 1924 als Radiomesse ins Leben gerufen - und ist eine Rarität unter den Fachmessen, denn sie ist für die Öffentlichkeit zugänglich, so dass jeder kommen und sich umsehen kann.

Wir haben uns in den Hallen der IFA umgesehen und uns in alle Neuvorstellungen eingeklinkt, um die besten und spannendsten technischen Neuheiten der Messe zu ermitteln.

Hier ist also, in alphabetischer Reihenfolge, das Beste der IFA 2022 von Pocket-lint.

Bang & Olufsen ist bekannt für seine erstklassigen Soundsysteme und seine High-End-Fernseher, aber das Tolle am Beosound Theatre ist seine Vielseitigkeit. Es ist ein Soundsystem, das nicht nur mit den B&O-Fernsehern funktioniert, sondern dank des cleveren Montagesystems auch mit anderen Fernsehern gekoppelt werden kann, sodass es wie eine integrierte Bar aussieht. Es kann auch an der Wand montiert werden. Es sind 12 Treiber an Bord, um ein beeindruckendes Klangbild zu erzeugen, und es ist als One-Box-Einheit konzipiert, sodass es Upfiring-Lautsprecher für Dolby Atmos und Tieftöner für den Bass integriert.

Die zweite Generation des Venu Sq von Garmin ist sinnvoller als die erste, da sie auf ein AMOLED-Display umsteigt, um die Qualität zu verbessern und gleichzeitig eine fast doppelt so lange Akkulaufzeit zu erreichen. Das bedeutet, dass Sie alle Vorzüge des Garmin-Fitness-Trackings in einem quadratischen Paket erhalten können - während die übrigen Garmin-Uhren rund sind.

Lenovo stellte das X1 Fold erstmals im Jahr 2020 vor, und jetzt gibt es ein Modell der zweiten Generation, das mit mehr Leistung ausgestattet ist, um es zu einem noch überzeugenderen Paket zu machen. Dieser faltbare Laptop bietet ein 16-Zoll-Display mit einer separaten Bluetooth-Tastatur, was Ihnen viel Abwechslung bei der Wahl Ihrer Arbeitsweise bietet.

LG sorgt mit dem LG MoodUp für viel Spaß. Bei diesem Kühlschrank können Sie die LED-Paneele über eine App auf Ihrem Handy individuell gestalten, sodass Sie ein völlig einzigartiges Aussehen haben - und es so oft ändern können, wie Sie möchten. Außerdem ist ein Lautsprecher integriert, so dass Sie Ihren Kühlschrank mit Musik beschallen können - und ja, Sie können die Farbflächen mit der Musik synchronisieren, wenn Sie das wirklich wollen. Und wenn Sie wirklich keine Lust haben, können Sie das Ganze auch ausschalten.

Der LG OLED Flex LX3 gehört zu einer neuen Generation biegsamer Monitore und hat einen echten Wow-Faktor. Er gehört zu einer neuen Generation von flexiblen Monitoren. Das bedeutet, dass Sie ihn auf Knopfdruck von einem flachen in einen gebogenen Bildschirm verwandeln können, was ihn zu einem vielseitig einsetzbaren Display macht, das alles Mögliche kann. Das OLED-Display sieht großartig aus und bietet mit 42 Zoll viel Platz für alle Inhalte, die Sie darauf darstellen möchten.

Philips wendet seine Ambilight-Technologie auf eine Vielzahl von Produkten an, so auch auf diesen neuen Lautsprecher Fidelio FS1. Dieser Lautsprecher kann als eigenständiger Lautsprecher mit Ambilight-Technologie verwendet werden, oder er kann in Ihrem Heimkino-Setup zusammen mit Ihrem Ambilight-Fernseher als Rückkanal verwendet werden. Er ist die perfekte Ergänzung für die auf der CES 2022 angekündigte Soundbar FB1, die viele der gleichen Fähigkeiten bietet.

Philips beeindruckt immer wieder mit seinen Fernsehern, und der neue Philips OLED+ 937 ist da keine Ausnahme. Dieser OLED-Fernseher ist mit der neuesten Technologie ausgestattet und verfügt über ein helleres Display, das die HDR-Fähigkeiten verstärkt und ein dynamischeres Bild liefert. Ambilight erweckt alles zum Leben, und das ist noch nicht alles, was das Soundsystem zu bieten hat. Das von Bowers and Wilkins entwickelte Lautsprechersystem bietet Dolby Atmos-Sound mit einer Reihe von Lautsprechern, die in alle Richtungen abstrahlen.

Samsungs Vorstoß in den Gaming-Bereich war ziemlich aggressiv und hat auf diesem Weg viele Fans gewonnen - und der Samsung Odyssey OLED G8 zeigt, warum. Dieses gebogene Display hat eine Bildschirmdiagonale von 34 Zoll im 21:9-Format und verfügt über einen Farb-Hub auf der Rückseite, der für eine beeindruckende Beleuchtung sorgt, sowie einen integrierten Gaming-Hub, so dass es auch als eigenständige Spielekonsole genutzt werden kann. Darüber hinaus sieht er einfach fantastisch aus.

Sennheiser hat viel Lob für die Ambeo Soundbar bekommen, daher ist die Einführung der Ambeo Soundbar Plus sehr willkommen. Dabei handelt es sich um ein 7.1.4-System, das sich selbst auf den Raum kalibriert und eine breite Palette von Formaten von Dolby Atmos bis 360 Reality Audio unterstützt sowie Casting und AirPlay 2. Es kann auch mit einem Ambeo Sub gekoppelt werden.

Schreiben von Chris Hall.