Raleigh bringt Trace auf den Markt - sein bisher leichtestes E-Bike

(Pocket-lint) - Raleigh hat sein neuestes E-Bike, das Trace, vorgestellt. Es besticht durch eine schlanke Silhouette und ein Design, das ohne weiteres als normales Fahrrad durchgehen könnte.

Für ein E-Bike ist es mit 16,5 kg beeindruckend leicht. Damit ist es das leichteste Elektromodell von Raleigh, auch wenn es immer noch etwas mühsam ist, es die Treppe hinaufzutragen.

Der Akku ist in den Rahmen integriert und ziemlich unauffällig, aber mit 250 Wattstunden bietet er eine Reichweite von etwa 80 km, was den aktuellen Standards auf dem E-Bike-Markt entspricht.

Es dauert etwa vier Stunden, um den Akku vollständig aufzuladen, und Raleigh hat nicht erwähnt, dass er herausnehmbar ist, so dass wir davon ausgehen, dass Sie ihn direkt an den Rahmen anschließen müssen, um dies zu tun.

Das Trace ist in zwei Farben erhältlich: in dem flippigen Blau, das wir hier abgebildet haben, und in einem bronzenen Finish, das ziemlich altmodisch wirkt. In beiden Fällen prangt das klassische Raleigh-Wappen auf der Vorderseite unterhalb des Lenkers.

Der Preis liegt bei 2.199 £, und dafür bekommen Sie das Fahrrad sowie den Gepäckträger und die Beleuchtung. Wir wissen noch nicht viel über die Anzahl der Gänge oder die Unterstützungsstufen, die es bietet, aber diese Informationen sollten bald eintreffen, da das Fahrrad in Kürze bestellbar sein sollte.

Schreiben von Max Freeman-Mills.