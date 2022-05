Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Harley-Davidson hat seine zweite Generation von Serial 1-Elektrobikes auf den Markt gebracht. Doch statt sich ausschließlich auf Hardware-Upgrades zu konzentrieren, setzt die Marke voll und ganz auf Software.

Wie das Unternehmen mitteilt, hat Google Cloud Serial 1 als neuen "strategischen eMobility-Partner" ausgewählt. Dies ermöglicht es Serial 1, die Softwareprodukte von Google vor allen anderen in seine Motorräder zu integrieren.

Zu den neuen Funktionen gehören die Möglichkeit, Fahrten zu verfolgen, Leistungsdaten zu sammeln und die Sicherheit zu verbessern. Die Serial 1-App wird auch eine Turn-by-Turn-Navigation anzeigen, was sehr praktisch sein könnte.

Serial 1 verspricht viele weitere Funktionen, die dank des "Zugangs zu Google Cloud Analytics und Business Intelligence und der Integration mit Google Cloud AI-Funktionalität" kommen werden.

Die zweite Generation verspricht auch eine stärkere Verbindung zwischen dem Fahrrad und dem Smartphone, dank eines integrierten IoT-Geräts.

Während sich die meisten E-Bikes auf eine Bluetooth-Verbindung zu Ihrem Smartphone verlassen, verfügt das Serial 1 zusätzlich zu Bluetooth über Mobilfunk- und GPS-Technologie, damit Sie Ihr Fahrrad auch aus größerer Entfernung verbinden können.

Was die Hardware betrifft, so werden die neuen Fahrräder denselben Antriebsstrang wie die erste Generation verwenden. Auch ästhetisch bleiben sie ähnlich, was nicht schlecht ist - wir haben die erste Generation geliebt.

Neu ist jedoch das integrierte USB-C-Ladekabel unter dem Lenkervorbau, mit dem Sie Ihr Smartphone mit Strom versorgen können, während Sie all diese neuen Softwarefunktionen nutzen.

Mit Preisen zwischen 3.799 und 4.999 Dollar sind die Serial 1 Bikes nicht gerade billig, aber immer noch ein gutes Stück günstiger als eine benzinschluckende Harley.

Schreiben von Luke Baker.