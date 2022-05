Dieser Mikrocomputer wird von Algen angetrieben

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wissenschaftler arbeiten ständig an neuen Möglichkeiten, unsere Technologie auf umweltfreundliche Weise zu betreiben. Die Batterietechnologie entwickelt sich ständig weiter, und die Zukunft der Energie ist sicherlich interessant. Wir haben bereits viele Lösungen für Solar-, Wind- und Wellenenergie, aber haben Sie schon einmal gesehen, wie Strom durch Algen erzeugt wird?

An der Universität Cambridge haben Wissenschaftler an interessanten neuen Techniken für die Stromversorgung von Geräten durch Photosynthese gearbeitet. Wie New Scientist berichtet, ist es Chris Howe und seinen Kollegen gelungen, einen Mikrocomputer in einem Metallgehäuse von der Größe einer AA-Batterie herzustellen, das mit blaugrünen Algen versiegelt ist. Diese Algen betreiben Photosynthese, was bedeutet, dass das winzige Gerät genug Strom erzeugen kann, um den darin befindlichen ARM Cortex-M0+ Chip zu betreiben.

Das Gehäuse wurde dann auf der Fensterbank der Wohnung des Forschers Paolo Bombelli abgestellt und blieb dort sechs Monate lang. Während dieser Zeit führte es Zyklen durch, in denen es verschiedene Summen berechnete, um eine Rechenleistung zu simulieren.

Während er dort saß, gelang es ihm, genug Strom zu erzeugen, um sich sechs Monate lang selbst zu versorgen, ohne dass es zu Stromausfällen kam. Auch nach dem Ende des Experiments produzierte er weiterhin Strom.

Es ist erwähnenswert, dass der Chip im Inneren nur 0,3 Mikrowatt pro Stunde benötigte, um zu funktionieren. Erwarten Sie also nicht, dass Ihr Spiele-PC in nächster Zeit von Algen betrieben wird. Dennoch handelt es sich im Moment nur um einen Konzeptnachweis, der sicherlich eine interessante Zukunft für Geräte des Internets der Dinge und vielleicht auch für die Energieerzeugung im Allgemeinen darstellen könnte.

Professor Christoper Howe sagte: "Das wachsende Internet der Dinge braucht immer mehr Energie, und wir glauben, dass diese von Systemen kommen muss, die Energie erzeugen können, anstatt sie einfach wie Batterien zu speichern... Unser photosynthetisches Gerät erschöpft sich nicht wie eine Batterie, weil es kontinuierlich Licht als Energiequelle nutzt."

Laut Professor Howe werden wir in naher Zukunft unsere Sonnenkollektoren nicht gegen Algenkollektoren austauschen:

"Wenn Sie sich eine auf Ihr Dach stellen, wird sie noch nicht die Stromversorgung Ihres Hauses übernehmen. Da gibt es noch einiges zu tun. Aber [es könnte funktionieren] in ländlichen Gebieten von Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen, zum Beispiel in Anwendungen, bei denen eine kleine Menge Strom sehr nützlich sein könnte, wie Umweltsensoren oder das Aufladen eines Mobiltelefons."

Schreiben von Adrian Willings.