(Pocket-lint) - Zwei kultige Uhrenmarken haben sich zusammengetan, um eine limitierte Uhrenkollektion herauszubringen. Diese beiden Marken: der Luxusuhrenhersteller Omega und die poppig-bunte Swatch. Das Ergebnis ist ziemlich genau so, wie man es sich vorstellt: bunte, poppige Versionen einer klassischen Omega-Uhr.

Die Bioceramic MoonSwatch ist eine Neuinterpretation der klassischen Speedmaster Moonwatch mit dem Ziel, sie etwas verspielter, farbenfroher und - glücklicherweise - erschwinglicher zu machen. Und nein, das sind keine Smartwatches.

Die Uhren bestehen aus dem, was Swatch 'Bioceramic' nennt, einer Kombination aus Keramik und einem aus Rizinusöl hergestellten Material (etwa 2/3 Keramik).

Die Palette umfasst 11 Modelle mit unterschiedlichen Farbkombinationen, die jeweils einen Planeten unseres Sonnensystems sowie die Sonne und den Mond der Erde darstellen.

Die Palette umfasst folgende Modelle:

Mission to the Sun - Leuchtend gelbes Gehäuse, goldgelbes gebürstetes Zifferblatt, weißes Klettband und Index/Lünette

Mission to Mercury - Dunkelgraues Gehäuse und Zifferblatt, schwarzer Index/Lünette, metallicgraues Klettband

Mission to Venus - Pastellrosa Gehäuse, weißes Zifferblatt und Klettverschlussarmband

Mission to Earth - Marineblaues Zifferblatt und Klettarmband, mintgrünes Gehäuse, weiße Hilfszifferblätter

Mission to the Moon - Schwarzes Zifferblatt und Klettband, hellgraues Gehäuse

Mission to Mars - Hellrotes Gehäuse, weißes Zifferblatt und weißes Klettband

Mission to Jupiter - Beigefarbenes Gehäuse und Zifferblatt, schwarzes Klettband

Mission to Saturn - Sandbeiges Gehäuse und Zifferblatt, braunes Zifferblatt/Index, braunes Klettband

Mission zum Uranus - Pastellblaues Gehäuse und Zifferblatt, weißes Klettband, weiße Lünette/Index

Mission zum Neptun - Tiefmarineblaues Zifferblatt und Index, hellblaues Gehäuse, schwarzes Klettband

Mission to Pluto - Hellgraues Gehäuse, cremefarbenes Zifferblatt, burgunderrote Hilfszifferblätter und Index, schwarzes Klettband

Die "richtige" Omega Speedmaster Moonwatch ist bekanntlich das Modell, das bei allen sechs Mondlandungen der NASA-Astronauten getragen wurde, und neue Modelle kosten mehrere Tausend Euro. Zum Glück bedeutet diese Swatch-Kollaboration, dass diese farbenfrohen Versionen viel erschwinglicher sind.

In Großbritannien werden alle Modelle der Reihe 207 Pfund kosten, wenn sie am 26. März in den Handel kommen, aber es gibt einen kleinen Haken: Sie können sie nur in einem Swatch-Geschäft kaufen. Sie werden nicht direkt online gekauft werden können.

Schreiben von Cam Bunton.