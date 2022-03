Alchemisten können sich freuen: Die Königliche Münze will Ihren Elektroschrott in Gold verwandeln

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Königliche Münzanstalt hat angekündigt, dass sie den Bau einer Verarbeitungsanlage plant, die Elektroschrott in Gold verwandeln kann.

Das Vereinigte Königreich ist einer der größten Produzenten von Elektroschrott. Viele alte Geräte wie Telefone und Laptops werden einfach weggeworfen, wenn sie nicht mehr gebraucht werden.

Diese Geräte enthalten jedoch viele Elemente, die recycelt werden können, sowie viele Chemikalien (z. B. in Batterien), die auf der Mülldeponie nichts zu suchen haben. Es sind die wertvollen und selteneren Metalle, die The Royal Mint aus diesem Schrott retten will.

Dank eines patentierten chemischen Verfahrens, das von dem kanadischen Unternehmen Excir entwickelt wurde, kann die Königliche Münze Metalle wie Gold aus den Leiterplatten alter Elektrogeräte gewinnen.

Der Rückgewinnungsprozess wurde zwar im Labor demonstriert, aber die Königliche Münze baut nun eine Anlage, um diesen Prozess in industriellem Maßstab durchzuführen.

Die Anlage wird in Südwales gebaut und 2023 in Betrieb genommen. Sie wird 90 Tonnen Abfall pro Woche verarbeiten, jedes Jahr Hunderte von Kilogramm Gold gewinnen und verhindern, dass dieser Abfall nach Übersee transportiert wird.

"Wir schätzen, dass 99 Prozent der britischen Leiterplatten derzeit nach Übersee verschifft werden, um dort bei hohen Temperaturen in Schmelzöfen verarbeitet zu werden. Da die Menge an Elektronikschrott jedes Jahr zunimmt, wird dieses Problem nur noch größer werden", sagte Sean Millard, Chief Growth Officer bei The Royal Mint.

"Wenn unsere Anlage vollständig in Betrieb ist, wird sie die erste ihrer Art in der Welt sein - sie wird jede Woche Tonnen von Elektroschrott verarbeiten und eine neue Quelle für hochwertiges Gold direkt an die Königliche Münze liefern.

Das Problem des Elektroschrotts ist eines, das wir alle ernst nehmen sollten: Es gibt zwar Metalle, die zurückgewonnen werden können, aber auch giftige Elemente, die ordnungsgemäß entsorgt werden müssen - ebenso wie das Problem, dass Menschen Geräte wegwerfen, die noch völlig in Ordnung sind.

Viele Gemeinden im Vereinigten Königreich bieten das Recycling von Elektrogeräten an, entweder auf kommunalen Recyclinghöfen oder durch Haustürsammlungen, wenn Ihr Gerät das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat - aber es lohnt sich auch, darüber nachzudenken, ob Ihr Gerät für andere einen Wert hat.

Wenn Sie Ihr altes Gerät eintauschen, könnten Sie etwas Geld verdienen. Currys in Großbritannien führt derzeit eine Cash-for-Trash-Aktion durch, und bei Diensten wie Music Magpie erhalten Sie oft Bargeld für Ihre alten Geräte. Auch in den USA gibt es eine breite Palette von Recyclingmöglichkeiten.

Werfen Sie Elektroschrott einfach nicht in die Mülltonne, denn er ist bestens für das Recycling geeignet.

Schreiben von Chris Hall.