Wird es 2022 einfacher, GPUs, Konsolen und mehr zu kaufen?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - In den letzten Jahren hat die weltweite Chipknappheit die Technologiebranche verwüstet. Wir haben Engpässe bei allen möglichen Technologien festgestellt, von Grafikkarten bis hin zu den neuesten Spielkonsolen .

Aufgrund der steigenden Nachfrage und der Halbleiterknappheit war es oft unmöglich, diese Geräte zu kaufen. Kombiniert haben diese beiden Dinge zu Problemen mit Scalpern und übermäßig überhöhten Preisen für unsere Lieblingsgeräte geführt. Aber wird sich im nächsten Jahr etwas ändern? Einige scheinen so zu denken.

Auf der CES 2022 haben einige der größten Technologiemarken eine Reihe neuer CPU- und Grafikkartenangebote vorgestellt. Nvidia enthüllte eine RTX 3050-Grafikkarte der Einstiegsklasse und neckte auch eine neue Flaggschiff-GPU für später in diesem Jahr.

AMD zeigte auch eine ganze Reihe von Produkten, darunter neue mobile GPUs der Radeon RX 6000-Serie und erschwingliche Desktop-Grafikkarten. Auch Intel enthüllte mehr CPUs und den Beginn seiner Bemühungen im Grafikkartenbereich .

Aber viele waren zynisch darüber, ob diese Geräte überhaupt verfügbar sein werden oder, falls ja, ob sie irgendwo in der Nähe des empfohlenen Verkaufspreises liegen werden.

Nvidia scheint jedoch zu glauben, dass sich die Dinge im Jahr 2022 ändern werden. Colette Kress, Chief Financial Officer von Nvidia, versicherte kürzlich auf dem JP Morgan Auto/Tech-Forum den Zuhörern, dass 2022 ein besseres Jahr werden wird.

Die Behauptung ist, dass Nvidia eng mit seiner Lieferkette zusammenarbeitet, um sicherzustellen, dass größere Mengen der erforderlichen Chips und Grafikkarten zur Verfügung stehen, um die Nachfrage zu befriedigen.

„Wir arbeiten auch mit unseren Lieferketten zusammen, um unseren zukünftigen Kapazitätsbedarf in der zweiten Hälfte des … 2022 zu decken“, sagte Kress.

Erst kürzlich auf der 24. Annual Needham Growth Conference sprach Kress auch etwas mehr über die aktuelle Situation und die Zukunft:

„… während des gesamten Kalenders 2021 haben wir eine starke Nachfrage nach GeForce festgestellt. Und sie bleibt weiterhin stark und stärker als unser Gesamtangebot, das wir haben … wir arbeiten mit unseren Lieferkettenpartnern zusammen, um die Verfügbarkeit des Angebots zu erhöhen . Und wir fühlen uns mit unserer Versorgungslage besser, wenn wir in die zweite Hälfte des Kalenderjahres '22 gehen."

Das klingt auf jeden Fall vielversprechend. Auch wenn nicht alle damit einverstanden sind. Bereits im Dezember 2021 besuchte Intels CEO Pat Gelsinger Malaysia im Rahmen der Ankündigung des Unternehmens, 7,1 Milliarden US-Dollar in den Ausbau seiner Fertigungskapazitäten in der Region zu investieren.

Damals sprach er über die Knappheitsprobleme:

„Der allgemeine Mangel an Halbleitern ist ziemlich groß und die Halbleiterindustrie wuchs vor COVID um etwa 5 % pro Jahr. COVID störte die Lieferketten, was dazu führte, dass sie negativ wurden … Die Nachfrage explodierte im Jahresvergleich auf 20 % und unterbrach die Lieferketten hat eine sehr große Lücke geschaffen ... und diese explodierende Nachfrage hält an."

Gelsinger geht davon aus, dass dieser Mangel bis mindestens 2023 andauern wird. Selbst mit der Investition in eine höhere Produktion, die eine Weile dauern könnte, bis sich etwas ändert.

Auch für PlayStation werden die Dinge nicht besser, da ein kürzlich veröffentlichter Bericht andeutete, dass es möglicherweise genauso schwierig sein könnte, einePlayStation 5 für das Jahr 2022 zu bekommen. Der Bestand an Nintendo Switch und Xbox Series X wurde genauso hart getroffen.

Es gibt viele Gründe, warum es derzeit zu einem Mangel an Halbleiterchips kommt. Am offensichtlichsten ist die anhaltende Pandemie. COVID-19 hat nicht nur zu Produktionsproblemen geführt, da die Chipproduktionsanlagen während des Lockdowns geschlossen wurden, sondern auch zu einem Anstieg der Nachfrage.

Da immer mehr Menschen von zu Hause aus arbeiten, hat es verständlicherweise einen massiven Anstieg an Menschen gegeben, die PCs, Netzwerk-Peripheriegeräte und Elektronik im Allgemeinen kaufen möchten. Die Einrichtung Ihres Heimbüros im letzten Jahr und mehr war ein hartes Unterfangen.

Als die Nachfrage stieg und die Knappheit zunahm, fingen skrupellose Einzelpersonen auch an, Bots und Scalping- Geräte zu kaufen, um sie mit massiven Gewinnen weiterzuverkaufen. Infolgedessen stiegen die Preise in die Höhe und Unternehmen wie EVGA mussten ein Lotteriesystem implementieren, um Grafikkarten fair zu verteilen, während Einzelhändler Systeme implementieren mussten, um Scalper zu stoppen und an echte Menschen zu verkaufen.

Dies sind jedoch nicht die einzigen Ursachen. Im Jahr 2020 führte der sogenannte Handelskrieg zwischen China und den Vereinigten Staaten dazu, dass der Semiconductor Manufacturing International Corporation – Chinas größtem Chiphersteller – Beschränkungen auferlegt wurden. Samsung und TSMC wurden beauftragt, die Lücke zu schließen, produzierten jedoch bereits mit maximaler Kapazität.

Verschiedene andere Faktoren, darunter schwere Stürme, Fabrikbrände und sogar eine Dürre in Taiwan, haben zu einer weltweiten Chipknappheit geführt.

Miner haben sicherlich nicht geholfen, wenn es um Grafikkarten geht. Bitcoin- Mining ist seit einiger Zeit ein Fluch auf dem GPU-Markt, da die Nachfrage zu einem Preisschub führte, der sich über die Knappheitsperiode hinweg fortsetzte.

Nvidia hat einige Schritte unternommen, um dies mit dem Versand von Lite-Hash-Rate-GPUs zu lindern, um sie für Miner weniger attraktiv zu machen, aber der Trend hat sich dennoch fortgesetzt. Alles führt zu Elend für den Verbraucher.

Die Unternehmen, die sich auf die Chips verlassen, unternehmen jedoch Schritte, um das Problem in den Griff zu bekommen.

Nvidia hat langfristige Lieferverpflichtungen mit einer Investition von 6,9 Milliarden US-Dollar in Lieferungen für 2022 eingegangen. Es wird gemunkelt, dass Nvidia sich darauf vorbereiten könnte, seine Ada Lovelace-GPUs (dh die 40er-Serie) noch in diesem Jahr anzukündigen. Diese neuen Grafikkarten sollen auf dem N5-Knoten von TSMC basieren, was dem Angebot zugute kommen könnte, da TSMC daran gearbeitet hat, seine N5-fähigen Kapazitäten zu verbessern, um die Nachfrage zu befriedigen.

Intel gibt viel aus, um seine Fertigungskapazitäten zu erweitern, und AMD hat eine Vereinbarung mit GlobalFoundries über 2,1 Milliarden US-Dollar für seine Wafer-Lieferung bis 2025.

Trotzdem sieht es so aus, als würden sich die Dinge in absehbarer Zeit nicht ändern. Es sind jedoch keine schlechten Nachrichten für alle, da Samsung sagt, dass seine Gewinne trotz des Mangels gestiegen sind .

Schreiben von Adrian Willings.