Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Eine "fingerbeißende" Stoffkatze war definitiv das Seltsamste, was wir auf der CES 2022 gesehen haben . Ja, Sie haben richtig gelesen: Es ist ein Kuscheltier, das an Ihrem Finger nuckeln kann.

Das Plüschtier mit dem Namen Amagami Ham Ham - grob aus dem Japanischen als "sanfter Biss" übersetzt, aber auf eine kawaii oder niedliche Weise - schaltet das Plüschtier automatisch seinen Motor und Algorithmus ein, sobald eine verlängerte Ziffer empfangen wird.

Aber es ist nichts wie eine Katzenzunge, keine sandigen Widerhaken hier. Es fühlt sich an wie ein weiches Spielzeug, das einen Plastikhaken dreht und einen kleinen Fingerdruck hinzufügt.

Das Unternehmen hinter der Kreation, Yukai Engineering, das in der Vergangenheit das motorisierte Katzenschwanzkissen von Qoobo hergestellt hat, sagt, dass die Sensation "Ihnen unschuldiges, beruhigendes Vergnügen bereiten soll, um Ihren Tag zu erhellen".

Wir würden es sowieso geradezu seltsam nennen - aber die obige Beschreibung (und das Foto) macht es noch mehr.

Das Aussehen der Katze – das auf der von Liv Heart Corporation produzierten Nemu-Nemu-Kuscheltierserie basiert – ist auch so verwirrend traurig, was unsere Qual noch zusätzlich verstärkt.

Neben Yuzu, hier in zwei Größen abgebildet, gibt es auch Kotaro, einen Shiba Inu Stofftierhund - letzterer, der auf der Showstoppers-Veranstaltung während der CES 2022 nicht zu sehen war, wo wir das Produkt gesehen und probiert haben.

Wir freuen uns sicherlich, dass die CES für 2022 (fast) wieder in vollem Gange ist, mit ihrer breiten Palette von Unternehmen und Produkten, aber Amagami Ham Ham gehört zweifellos zu einer ganz anderen Kategorie, die am besten als "seltsam" eingestuft wird. Aber es macht Spaß, also mal sehen, ob die CES 2023 diese übertreffen kann ...