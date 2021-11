Was ist Pinter? Selbstbrauendes Biergerät erklärt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sie haben vielleicht die Anzeigen im Fernsehen oder auf Facebook gesehen, haben sich aber gefragt, was Pinter eigentlich ist oder tut.

Oder Sie denken darüber nach, den Sprung zu wagen und einen zu bestellen, um Ihre Weihnachtsfeier zu starten.

So oder so, hier ist unser praktischer Leitfaden zu Pinter, die Änderungen für den neuen Pinter 2 und was er für Bierkenner bieten kann.

Pinter ist ein Heimbier- und Apfelweinbrausystem, das einfacher zu bedienen ist als Standard-Kits. Das Hauptelement ist ein fassförmiges Gerät mit Ausgießer, in dem Sie aus frischen Pressbiermischungen, die in Flaschen geliefert werden, Ihr eigenes Bier oder Apfelwein brauen.

Manchmal erhalten Sie auch einen separaten Trichter mit Hopfen, den Sie am Ende des Prozesses hinzufügen können, aber meistens müssen Sie nur die frische Presse und Wasser hinzufügen und etwas mehr als eine Woche warten, bis der Brühvorgang beendet ist.

Dann können Sie bis zu 10 Pints natürlich kohlensäurehaltiges Bier oder Apfelwein aus dem Pinter (oder Pinter 2, wie es kürzlich eingeführt wurde) einschenken.

Pocket-lint hat kürzlich mit dem CEO von Pinter, Ralph Broadbent, für den Pocket-lint Podcast gesprochen . Er erklärte, dass der wichtigste Zweck eines Pinters gegenüber einem anderen Ausgießer die Frische ist: „Ich habe immer das Gefühl, dass die meisten Produkte für verschiedene Menschen auf unterschiedliche Weise gut sind. Die Ausgießer haben den Vorteil, dass Ihr Bier fertig ist Wenn Sie heute ein Bier suchen, wird der Pinter nie die richtige Lösung sein - es erfordert ein gewisses Maß an Planung. Aber die Ausschankvorrichtungen geben Ihnen kein frisches Bier. Tatsächlich erhalten Sie wahrscheinlich frischeres Bier aus einer Dose."

Ein weiterer offensichtlicher Vorteil ist die Umwelt: „Wir sind weltweit das einzige Bier, das per Briefkasten geliefert werden kann – was sehr hilfreich ist, denn das bedeutet eine erhebliche Reduzierung der Verpackung. So werden 17 Dosen oder Flaschen Bier durch ersetzt nur eine frische Presse", sagte er uns.

„Wir transportieren nur etwa 15 Prozent der Originalflüssigkeiten und ähnliches. Es ist also einfach viel besser für die Umwelt. Wir handeln erst seit etwa einem Jahr und haben etwa drei Millionen Dosen oder Flaschen gestoppt.“ aus dem Abfallstrom."

Wenn wir uns selbst mit dem Hausbrauen beschäftigen, können wir schätzen, wie einfach es ist, den Pinter zu verwenden.

Pinter liefert sogar eine Schritt-für-Schritt-Anleitung in seiner speziellen mobilen App für iOS und Android. Es besteht im Wesentlichen darin, es vor dem Start zu desinfizieren, eine mitgelieferte Flasche mit Reinigungslösung und heißem Wasser zu verwenden, es abzuspülen und das frische Presh und die ausgewählte Wassermenge hinzuzufügen. Dann die Hefe dazugeben, schütteln und los gehts.

Es gibt eine ganze Reihe verschiedener frischer Presh-Biere und Apfelweine, die Sie kaufen können, jedes mit einer bestimmten Zeit für die Gärung (bis zu etwa sieben Tage) und sie selbst kohlensäure im Pinter selbst. Dann, wenn es Zeit zum Gießen ist, geben Sie etwas von dem angesammelten CO2 ab (auf dem Pinter der ersten Generation) und Sie sollten jedes Mal ein anständiges Pint bekommen.

Pinter hat kürzlich sein Gerät aktualisiert, mit dem PInter 2 jetzt die Standardmaschine, die Sie kaufen können.

Es weist einige wichtige Verbesserungen auf, wie Broadbent uns erklärte: „Wenn wir über den Abbau von Bier im Laufe der Zeit sprechen, leidet am meisten der Hopfen. Wenn Sie mit Brauern sprechen [sie werden Ihnen sagen], dass ein IPA das sechs Monate alt ist, im Gegensatz zu einem, das direkt aus der Brauerei kommt, werden sehr unterschiedliche Biere sein. Der Hopfen wird mit der Zeit einfach so stark abgebaut. Also haben wir etwas namens Trichter erfunden. Es hat im Grunde diesen Dosiermechanismus und injiziert Hopfen in Ihr Bier.

„Wir haben auch ein neues Zapfsystem eingeführt. Im Wesentlichen produziert man beim Gären des Bieres viel CO2 und es sitzt dort im Kopfraum, was kohlensäurehaltiges Bier hilft Kohlensäure-Tür auf der Rückseite und das würde das CO2 entweichen lassen.Wenn nicht und Sie unter Druck gießen, würden Sie am Ende viel Schaum bekommen.

„Aber der Nachteil davon war, dass Sie beim Einschenken anfingen, Luft hereinzulassen und Luft ist einer der Feinde Nummer eins des Bieres Kunden sieben Tage, um dieses Bier zu trinken. Aber das neue Zapfsystem bedeutet, dass wir unter Druck einschenken können, damit das Bier länger kohlensäurehaltig ist."

Geändert ist auch der Verschlussmechanismus an der Tür des Pinter, der sich leichter schließen und sichern lässt – so dass keine Undichtigkeiten entstehen.

Der Pinter 2 ist in Großbritannien ab 149,99 £ erhältlich. Es ist in mehreren Farben erhältlich, darunter schwarz, weiß, blau, gelb und rot.

Die frischen Pressepakete beginnen bei 10 £ und kosten je nach Getränk bis zu 20 £ pro Packung. Es gibt einige mit Hoppern, die es exklusiv für den Pinter 2 gibt.

Weitere Informationen finden Sie unter pinter.co.uk.

Sehen Sie sich auch das vollständige Interview mit Ralph Broadbent in der Pocket-lint-Podcast-Episode 130 an .