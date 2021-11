Hier sind einige epische Tastaturrabatte, die es wert sind, überprüft zu werden

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es gibt viele tolle Gaming-Tastaturen da draußen und wenn Sie nach einer neuen suchen, dann ist es jetzt an der Zeit, ein Schnäppchen zu finden.

Egal, ob Sie nach einer winzigen Gaming-Tastatur suchen, die nicht viel Platz auf Ihrem Schreibtisch einnimmt, oder nach einer funktionsreichen Tastatur mit den besten Spezifikationen, die Suche durch die Black Friday- Angebote ist eine großartige Möglichkeit, ein Geschäft abzuschließen.

Wir haben die aktuellen Angebote durchkämmt, um die tollsten Tastaturen auszuwählen, die wir ausprobiert und getestet haben und die wir empfehlen können.

Logitech G915 TKL – Sparen Sie $50/£25 Die G915 TKL ist dank ihres schlanken Designs, des flachen Rahmens und der zufriedenstellenden Ästhetik eine unserer Lieblingstastaturen. Noch besser ist es mit einem Rabatt. zum angebot

Corsair K65 RGB Mini - Sparen Sie $20/£30 Wenn der Platz auf dem Schreibtisch knapp ist, ist die K65 RGB Mini die richtige Wahl. Winzig, pfiffig und eine Menge Spaß. Jetzt noch günstiger zum Black Friday. zum angebot

Roccat Vulcan TKL - Sparen Sie $30 Der Vulcan TKL ist ein weiterer Hingucker. Low-Profile-Tastenkappen lassen diese wirklich glänzen, aber das RGB- und Premium-Finish hebt sie wirklich hervor. Der reduzierte Preis ist noch besser. zum angebot

If you like the look of Das Keyboard devices then it's also worth checking out the store for 15% off across the range this Black Friday.