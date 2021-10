Wir haben ein intelligentes Teleskop ausprobiert und das sind die tollen Fotos, die wir aufgenommen haben

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wir freuen uns schon seit langem über Bilder des Weltraums und Schnappschüsse des äußerst faszinierenden Universums, das sich um den Planeten erstreckt, den wir Heimat nennen. Die NASA zeigt regelmäßig großartige Bilder, die sie mit dem Hubble-Weltraumteleskop oder den verschiedenen Weltraummissionen zu Mars und Jupiter aufgenommen hat.

Es ist auch möglich, Ihre eigenen Bilder von zu Hause aus aufzunehmen. Mit der richtigen Ausrüstung, viel Geduld und dem Know-how ist das aber nicht der einzige Weg.

Stellina ist ein intelligentes Teleskop, mit dem es ganz einfach ist, Ansichten des Universums um uns herum aufzunehmen. Laden Sie die App hoch, klicken Sie auf die Stelle, die Sie sehen möchten, und dieses erstaunliche Kit erledigt die ganze Arbeit für Sie.

Wir wurden gebeten, einen Blick auf die Beobachtungsstation Stellina zu werfen, um zu sehen, was sie tun kann, und wir konnten nicht widerstehen.

Diese einfach aussehende Box ist kein Teleskop im herkömmlichen Sinne, sondern der "perfekte Hybrid" zwischen einem intelligenten Teleskop und einer Kamera. Sie müssen nicht wissen, welche Konstellationen am Himmel sind, bevor Sie es verwenden, da das System die ganze Arbeit für Sie erledigt.

Wählen Sie eine Konstellation, eine Galaxie, einen Sternhaufen oder einen Nebel aus der App und Stellina findet dieses Objekt automatisch, fokussiert darauf und sammelt dann Bilder, während sie die Bilder stapelt, um das Endergebnis zu erzielen. Mit einer langen Belichtungszeit können Sie unglaubliche Ansichten einfangen. Wir haben einige der besten, die uns gelungen sind, für Sie zusammengestellt.

Adlernebel

Der Adlernebel wurde vom Hubble-Weltraumteleskop berühmt und großartig fotografiert, aber wir sind ziemlich zufrieden damit, wie dieses Bild herausgekommen ist.

Der Adlernebel befindet sich etwa 5.700 Lichtjahre entfernt und enthält die berühmten Säulen der Schöpfung - die Flimmern von interstellarem Gas und Staub, die Sie in der Mitte des Bildes sehen können.

Dieses Foto hat 200 Bilder aufgenommen, die über einen Zeitraum von 30 Minuten gestapelt wurden, und ist ein hervorragendes Beispiel dafür, was Stellina tun kann.

Blasennebel

Dies ist NGC 7635, auch bekannt als Blasennebel,

Es ist ein brillanter Emissionsnebel, der bei genauem Hinsehen einer Blase ähnelt. Diese Blase wird durch einen Sternwind gebildet, der von einem jungen nahen Stern erzeugt wird.

Er soll zwischen 7 und 11.000 Lichtjahre von der Erde entfernt sein. So ziemlich unglaublich, dass wir es geschafft haben, dieses Bild aus unserem Garten zu nehmen.

Das hier aufgenommene Bild wurde über einen einstündigen Zeitraum mit 51 gestapelten Bildern aufgenommen, um dieses Ergebnis zu erzielen.

Bodes Galaxie

Bodes Galaxie (auch bekannt als M81) wurde ursprünglich 1774 vom deutschen Astronomen Johann Elert Bode entdeckt. Sie ist ungefähr 11,6 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt, ist aber eine der hellsten Galaxien, die an unserem Nachthimmel sichtbar sind.

Die vom Hubble-Teleskop aufgenommene Ansicht ist natürlich beeindruckender, aber unser Foto ist auch ordentlich. 188 Bilder wurden aufgenommen und gestapelt, um dieses Bild über eine 30-minütige Anzeigezeit zu erstellen.

Hantelnebel

Der Hantelnebel ist ein weiterer Körper, der vor langer Zeit entdeckt wurde und Charles Messier ihn ursprünglich im Jahr 1764 entdeckte.

Die Ansicht, die Sie sehen, ist das Ergebnis eines alten Sterns, der seine Schichten in die Umgebung abgibt, was zu einem leuchtenden und farbenfrohen Display führt.

Dieser Nebel ist über 1.200 Lichtjahre entfernt und dennoch haben wir es hier mit Leichtigkeit geschafft, ihn von unserem Zuhause aus einzufangen.

Der Mond

Stellina ist nicht wirklich dafür gemacht, Planeten zu fotografieren. Obwohl Sie sie in der App finden können, erhalten Sie eine Warnung, dass das intelligente Teleskop für die Erfassung von Galerien, Nebeln und Sternhaufen entwickelt wurde und dabei am besten funktioniert.

Trotzdem ist uns dieses recht raffinierte Bild des Mondes gelungen, als er besonders hell am Nachthimmel schien.

Schleiernebel

Dies ist eines der beeindruckendsten Bilder, die wir mit Stellina aufgenommen haben. Es dauert ungefähr eine Stunde, um diese Ansicht dieses Gebiets zu sehen, die eine Wolke aus erhitztem und ionisiertem Gas und Staub im Sternbild Cygnus zeigt.

Dieser beeindruckende Nebel soll das Ergebnis einer Supernova sein, die über 20-mal größer war als unsere Sonne und vor 20.000 Jahren explodierte.

Es wurde ursprünglich 1784 von William Herschel entdeckt und jetzt von uns nur mit unserem Telefon, Stellina und einem Hauch von Geduld, aufgenommen.

Verlobungsring

Dies ist eine Region, die als Verlobungsring bekannt ist. Es befindet sich etwa 1.500 Lichtjahre von der Erde entfernt und beherbergt einen unglaublich hellen Stern namens HD 83535.

Unter den richtigen Bedingungen ist der helle Stern, den Sie in diesem Bild sehen können, mit einem großen Nebel dahinter sichtbar. Leider haben Wolkenbedeckung und Temperaturänderungen verhindert, dass wir das vollständige Bild erhalten, aber es ist immer noch erstaunlich zu sehen, wie hell der Stern ist.

Pacman-Nebel

Dieses Bild des Pacman-Nebels wurde mit 342 Bildern erstellt, die über einen einstündigen Zeitraum gestapelt wurden.

Dies ist ein Emissionsnebel, der sich im Perseus-Spiralarm der Milchstraße befindet. Es wurde ursprünglich 1883 von Edward Emerson Barnard entdeckt, hat aber seitdem den Namen Pacman Nebula aufgrund seiner Ähnlichkeit mit dem klassischen Arcade-Spielcharakter erhalten.

Seelennebel

Dies ist eine Ansicht von Westerhout 5, auch bekannt als Seelennebel. Es dauert über zwei Stunden, um einen guten Überblick über diese Region zu erhalten. Was bei Wetteränderungen, die passieren können, während Stellina sich auf die Gegend konzentriert, schwierig sein kann.

Dennoch ist es ein beeindruckender Ort, wenn man bedenkt, dass sich dieser Emissionsnebel etwa 7.500 Lichtjahre von unserem Zuhause entfernt befindet. Der schwache Rotstich im Bild ist auf die Emissionen von Wasserstoffgas in der Region zurückzuführen.

Plejaden

Die Plejaden sind sicherlich auffallend hell. Diese Ansicht zeigt eine Weltraumregion, die nur 410 Lichtjahre von der Erde entfernt ist, mit über 800 Sternen in einer engen Gruppe.

Plejaden trägt auch den Namen Sieben Schwestern in Anlehnung an eine griechische Legende um den Titanengott Atlas und seine Töchter.

Es wurde ursprünglich von Galileo Galilei im Jahr 1610 gesehen und skizziert, um 36 Sterne in der Umgebung zu zeigen. In dieser fotografischen Form zeigt es sicherlich einige beeindruckend helle Sterne.

Dreiecksgalaxie

Hier haben wir 209 Bilder der Triangulum-Galaxie aufgenommen, die Stellina automatisch in dieses resultierende Foto stapelte.

Die Triangulum-Galaxie ist nach der Andromeda-Galaxie und der Milchstraße die drittgrößte lokale Galaxie.

Großer Pegasus-Cluster

Dieses Foto besteht aus 196 gestapelten Bildern, die in etwa einer halben Stunde aufgenommen wurden und zeigt eines der am dichtesten gepackten Kugeln, die in der Milchstraße bekannt sind.

Der Große Pegasus-Cluster, auch bekannt als Messier 15, gilt als einer der älteren Cluster in unserer Galaxie. Mit rund 12 Milliarden Jahren ist es sicherlich ein beeindruckender Anblick. Sie liegt 33.600 Lichtjahre von der Erde entfernt und beherbergt rund 100.000 Sterne, was sie 360.000 mal heller macht als unsere Sonne.

Geist von Cassiopeia

Dieses Foto des Ghost of Cassiopeia wurde mit 477 Bildern erstellt, die während einer 2-stündigen Langzeitbelichtung aufgenommen wurden.

Wenn Sie genau hinschauen, können Sie einen Hinweis auf das brillante, unheimliche Gebiet des Weltraums erkennen, das zuvor vom Hubble-Teleskop erfasst wurde .

Ultraviolette Strahlung des nahen blauen Riesensterns Gamma Cassiopeiae (rechts unten) bombardiert den Wasserstoff in der Umgebung und verursacht das rote Leuchten, das Sie schwach in der Mitte sehen können.

Feuerwerk Galaxie

Die Feuerwerksgalaxie mag hier winzig erscheinen, aber sie soll tatsächlich einen Durchmesser von 40.000 Lichtjahren haben. Sie enthält etwa die Hälfte der Sterne wie die Milchstraße und ist sehr aktiv, da Supernova-Explosionen zehnmal häufiger auftreten.

Es befindet sich 25.000 Lichtjahre von der Erde entfernt und ist hier mit nur 108 Fotos zu sehen, die mit Stellina aufgenommen wurden.

Fischkopfnebel

Sie müssen hier ein wenig die Augen zusammenkneifen, um es zu sehen, wahrscheinlich aufgrund von Wetterproblemen während der Aufnahme, aber dies ist der Fischkopfnebel.

Es ist eine Sternentstehungsregion im nördlichen Sternbild Kassiopeia, wo die Farben durch die Emission von Sauerstoff-, Wasserstoff- und Schwefelatomen verursacht werden. Die resultierende Form ähnelt einem Fisch, daher der Name.

Messerschneide Galaxy

NGC 5907 ist eine Spiralgalaxie, die wie ein Messerstich im Weltraum aussieht, der von Zwergsternen geschaffen wurde. Es ist 50 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt.

Trotz ihrer Form ist die Knife Edge-Galaxie tatsächlich eine der häufigsten Arten von Galaxien im bekannten Universum.

Unordentlicher 71

Messier 71 ist ein weiterer Kugelsternhaufen – eine Ansammlung von Sternen, die durch die Schwerkraft fest verbunden sind.

Es wird angenommen, dass er mit einem Alter von etwa 10 Milliarden Jahren jünger ist als viele andere Cluster dieser Art. Es ist sicherlich ein beeindruckender Anblick.

Windrad-Cluster

Messier 36, auch bekannt als Pinwheel Cluster, ist ein weiterer Sternhaufen im Weltraum. Er ist 4.000 Lichtjahre von unserem Heimatplaneten entfernt und umfasst eine Gruppe von etwa 60 Sternen mit einem Durchmesser von etwa 14 Lichtjahren. Der etwa 25 Millionen Jahre alte Windradhaufen ist ein Weltraumwunder.

Diese Ansicht wurde in 30 Minuten mit rund 193 gestapelten Bildern für das Endergebnis aufgenommen.

Katzenaugennebel

Der Katzenaugennebel ist ein planetarischer Nebel, der erstmals 1786 von William Herschel entdeckt wurde.

Seine ganze Schönheit wird vom Hubble-Weltraumteleskop richtig demonstriert, aber selbst unser Schnappschuss mit Stellina gibt einen Hinweis auf die beeindruckenden Ausblicke auf die Region.

Doppelcluster in Perseus

Double Cluster in Perseus enthält zwei verschiedene Cluster, darunter NGC 869 und NGC 884. Diese sollen 20.000 Sonnenmassen enthalten und sollen etwa 12 Millionen Jahre alt sein.

Unglaublicherweise gibt es in jedem der Haufen 300 blau-weiße Superriesensterne, daher die erstaunlichen Massen, die hier sichtbar sind.

Edward Young Star

Edward Young Star (alias Messier 110) ist eine elliptische Zwerggalaxie und ein Satellit der Andromeda-Galaxie. Es hat nur eine geringe Oberflächenhelligkeit, was die Beobachtung erschwert.

Der Edward Young Star soll wegen seiner dunklen Strukturen neben Hinweisen auf die jüngste Sternentstehung ungewöhnlich sein. Es wird auch angenommen, dass es etwa 10 Milliarden Sterne enthält.

Das Bild, das wir mit Stellina aufgenommen haben, umfasst 214 Bilder, die gestapelt sind, um das endgültige Foto zu erstellen.

Jupiter

Wie bereits erwähnt, ist Stellina nicht für Planeten gedacht, aber das bedeutet nicht, dass Sie keinen Blick darauf werfen können. So sieht eine schnelle Ansicht von Jupiter aus.

Caldwell 7

Caldwell 7 ist eine mittlere Spiralgalaxie, die sich etwa acht Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt befindet. Es soll mehrere Sternentstehungsregionen enthalten. Im Vordergrund sind mehrere helle Sterne zu sehen, die Teil unserer eigenen Milchstraße sind.

Unordentlicher 56

Messier 56 ist etwa 32.900 Lichtjahre von der Erde entfernt. Es soll 84 Lichtjahre groß sein und etwa 230.000 Sonnenmassen enthalten.

Interessanterweise ist M56 Teil der Gaia-Wurst, von der man annimmt, dass sie die Überreste einer verschmolzenen Zwerggalaxie sind.

Eulenhaufen

Der Eulenhaufen ist ein offener Sternhaufen im Sternbild Kassiopeia. Es wurde 1787 von William Hershel entdeckt.

Pelikannebel

Der Pelikannebel ist ein von William Hershel entdeckter Emissionsnebel. Es ist mit dem Nordamerikanebel verbunden und hat eine gasförmige Emission, die wie ein Pelikan aussieht.

Bei besseren Bedingungen dauert es etwa zwei Stunden, um mit Stellina zu fotografieren und ist nicht so sichtbar, wie wir es hier gerne hätten, aber immer noch ein tolles Bild.

Der doppelte Doppelstern

Dies ist der Double Double Star, auch bekannt als Epsilon Lyrae .

Die beiden hellsten Sterne befinden sich 160 Lichtjahre von der Erde entfernt und umkreisen einander über Hunderttausende von Jahren.