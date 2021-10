Tile Ultra wird beim Start im Jahr 2022 UWB-Suchfähigkeiten bieten – und es funktioniert sogar mit dem iPhone

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Tile hat bestätigt, dass es mit der Einführung des Tile Ultra Anfang 2022 UWB - Ultra-Wideband - in seine Liste der Finding-Fähigkeiten aufnehmen wird.

Das Unternehmen kündigte erstmals Anfang 2021 an , an einem System zu arbeiten, das UWB verwendet, aber es hat einige Zeit gedauert, bis es auf den Markt kam.

Tile hat alle seine Tile-Geräte - Pro, Mate, Slim, Sticker - aktualisiert, wobei der Ultra das gleiche Anhänger-ähnliche Design wie der Tile Pro erhält.

Die UWB-Erweiterung des Tile Ultra ermöglicht die Point-and-Locate-Suche, die für kurze Entfernungen entwickelt wurde, um Benutzern zu helfen, den genauen Standort eines Geräts zu identifizieren, damit sie direkt darauf zugreifen können, anstatt sich ausschließlich auf Audio verlassen zu müssen.

Tile hat bestätigt, dass es eng mit Google zusammenarbeitet, um ein großartiges Erlebnis in Android 12 zu gewährleisten. Google hat zuvor bestätigt, dass UWB in zukünftigen Produkten enthalten sein wird und in Pixel 6 erwartet wird.

„Mit Android 12 profitieren Benutzer von Telefonen mit Ultra-Wideband-Technologie von neuen und präzisen Positionierungserfahrungen. Wir freuen uns über die Arbeit, die wir mit Tile geleistet haben, und die neue Sucherfahrung, die es den Benutzern bieten wird“, sagte Erik Kay , Vizepräsident für Technik, Google.

Derzeit sind nur wenige Android-Geräte verfügbar, die UWB-Technologie bieten. Samsung bietet es in einigen Modellen an, die meisten Android-Geräte jedoch nicht. Es wird erwartet, dass sich dies im Jahr 2022 mit neuen Markteinführungen ändert, die das neue drahtlose Protokoll anbieten.

Apple bietet jedoch UWB in iPhone 11, 12 und 13 an. Umbenannt als Teil des "U1-Chips", bietet Apple UWB-Suchen als Teil der Fähigkeiten des Apple AirTag an .

Tile hat bestätigt, dass iOS-Geräte mit Tile Ultra funktionieren und ist damit das erste UWB-Gerät, das sowohl auf Android als auch auf dem iPhone funktioniert. Samsungs Galaxy SmartTag+ funktioniert nur mit Samsung-Handys, während Apples Gerät nur mit iOS-Geräten funktioniert.

Tile und Apple haben sich in der Vergangenheit über den Zugriff auf den U1-Chip gestritten. Im Januar 2020 sagte Tile vor dem Unterausschuss des Senats für Kartellrecht aus und erläuterte, wie Apple anscheinend Schritte unternimmt, um den Zugriff Dritter auf bestimmte Teile der Hardware zu erschweren – wie den Hintergrundzugriff auf den U1-Chip und Bluetooth.

Das ließ bei vielen Kunden Zweifel aufkommen, ob Tile Ultra das Licht der Welt erblicken würde, aber es scheint, dass Tile mit dem eigenen Gerät von Apple auf dem Markt ein UWB-Gerät auf den Markt bringen kann, das mit dem iPhones.

Natürlich funktioniert das Gerät von Tile in Tiles eigenem Ortungssystem und nicht in Apples FindMy-Netzwerk, aber das Unternehmen kann sich rühmen, dass es auf allen Plattformen funktioniert.

Der Preis muss noch bestätigt werden, aber Tile sagte gegenüber Pocket-lint, dass er nicht viel mehr als den Preis des Tile Pro von derzeit 29,99 £ erwartet habe. Wir erwarten, Anfang 2022 mehr über das Gerät zu erfahren.