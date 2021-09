Fahren mit SRAM Rival eTap AXS Schaltung: Ist die Zukunft des Fahrrads kabellos?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Fahrrad und Technik gehen Hand in Hand. Nicht immer im digitalen Sinn, der den Lesern von Pocket-lint vielleicht bekannt ist, aber mit einem ständigen Prozess oder der Verfeinerung von Design, Materialien und Mechanik jeder Komponente des bescheidenen Fahrrads ist es eine Branche, die nicht stillsteht.

Während hier eine Optimierung des Rahmens oder der anhaltende Streit darüber, welche Reifenbreite oder welcher Druck am besten ist, andauert, gibt es eine grundlegende Veränderung in einem Aspekt der Fahrräder im Gange - dem Antriebsstrang.

Wir haben die Rival eTap AXS-Gruppe von SRAM gefahren, um zu sehen, worum es geht.

Während sich in den letzten Jahren bei Fahrrädern viel geändert hat, haben sich die Grundlagen nicht geändert. Für den Großteil der Radsportgeschichte in der Neuzeit wurden Kabel zum Schalten von Gängen verwendet. Von Hebeln auf Reibungsbasis bis hin zu intelligenteren indexierten Systemen waren die Prinzipien die gleichen – ziehen Sie das Kabel fest oder lockern Sie das Kabel und lassen Sie die Federn in den Schalthebeln Ihre Kette über die Gänge bewegen.

Während die Geschichte der elektronischen Schaltung bis in die 1990er Jahre zurückverfolgt werden kann, ist es die Einführung von Shimanos Di2 (Digital Integrated Intelligence) im Jahr 2001, die uns wirklich in die Moderne führt, obwohl es 2009 war, bevor es wirklich seinen Stempel aufdrückte.

Das Angebot von SRAM, das eTap-System, wurde 2015 auf den Markt gebracht und hat sich seitdem in drei Stufen entwickelt – Red, Force und Rival, die die Stufen der manuellen Schaltgruppen von SRAM widerspiegeln.

Wenn Sie mit den Rennradgruppen von SRAM vertraut sind, wissen Sie, dass sie in der Reihenfolge Apex, Rival, Force, Red, von Einsteiger- bis Profiklasse, angeboten werden.

Das eTap-System ist auf Rival-, Force- und Red-Level verfügbar, d. h. es ist eine Stufe niedriger als das Di2-System von Shimano, das zum Zeitpunkt des Schreibens nur auf Ultegra und Dura-Ace verfügbar ist.

Das ist wichtig, denn Rival eTap ist ein erschwinglicheres drahtloses System und wahrscheinlich für die meisten Fahrer das zugänglichste das Spektrum, aber mit breiten Optionen bei Trek - einschließlich der Domane, die wir fuhren - Specialized und anderen.

Für viele ist der Umstieg auf die elektronische Schaltung eine Sache, die beim Kauf eines neuen Fahrrads passiert, obwohl Sie natürlich auch einzelne Teile des Systems oder die komplette Gruppe kaufen können. Da es sich um ein 12-Gang-System und nicht um ein 11-Gang-System handelt, können Sie nicht einfach ein Mix-and-Match-Upgrade durchführen, Sie müssen Ihr Hinterrad anpassen, um eine 12-fach-Kassette aufzunehmen, aber es ist eine Upgrade-Option für die mit einem vorhandenen Scheibenbremsenfahrrad.

Das komplette System hat einen UVP von rund 1.268 €.

Als Punktvergleich zu diesen höherwertigen Systemen bietet das Rival-Level keine Fernschaltung - es gibt keine Anschlusspunkte für zusätzliche Schaltknöpfe. Es hat einen Legierungshebel anstelle von Carbon und hat nicht den Orbit-Flüssigkeitsdämpfer am Schaltwerk, den Force und Red bieten - aber ansonsten ist es ähnlich.

Die Rival eTap AXS-Gruppe ist 12-fach, passend zu den Force- und Red eTap-Systemen und übertrifft die manuellen 11-fach-Gruppen.

Dies hat zu einer Änderung geführt, mit einem kleineren Kettenblatt vorne und einem kleineren 10T-Gang hinten. Es gibt zwei Kassetten in der Rival-Familie, 10-30T und 10-36T - und es ist die 10-36T, die wir gefahren sind - aber es gibt auch Kompatibilität mit einigen Force- und Red eTap-Kassetten.

Wie diese höherwertigen Systeme verwendet auch der Rival eine Flattop-Kette.

Die anderen wichtigen Dinge, die Sie beim Rival eTap AXS-System beachten sollten, ist, dass es nur für hydraulische Scheibenbremsen ausgelegt ist. Es gibt keine Felgenbremsoption. Das mag einige Fahrer spalten, die lieber bei ihren Bremssätteln bleiben, aber das ist hier keine Option.

Die Bremsen haben ausgeprägte Hauben, werden von einer CR2032-Batterie angetrieben (die einige Jahre halten sollte), wobei die Schalthebel Sie intuitiv sequentiell durch die Gänge bewegen, wie beim Schaltwippen bei einem Automatikgetriebe eines Autos.

Ein Antippen des linken Hebels bewegt den Umwerfer nach links und der rechte Hebel bewegt den Umwerfer nach rechts. Durch gleichzeitiges Drücken beider Tasten wird der Umwerfer geschaltet. Wenn Sie an manuelles Schalten gewöhnt sind, klingt das vielleicht etwas fremd, aber nach 10 Minuten im Sattel sind Sie voll dabei - es ist wirklich leicht zu bewältigen.

Der Umwerfer hat einen eigenen Akku, wie auch das hintere, und alle haben kleine Tasten, um das System zu aktivieren oder zu koppeln und mit der AXS-Smartphone-App zu verbinden - und Sie können den Umwerfer trimmen, wenn er nicht so sauber schaltet, wie Sie es tun würden mögen.

Es gibt auch die Option für einen Quarq-Leistungsmesser auf dem Rival eTap-System.

Ausgehend von manuellen Schalthebeln - und normalerweise mit Shimano - ist das eTap-System eine Welt von dem entfernt, was wir als "normal" bezeichnen würden. Es besteht jedoch kein Grund zur Besorgnis, denn das Schalten ist so intuitiv, es dauert nur ein paar Schaltvorgänge und Sie werden sich wohl fühlen.

Genau wie beim Autofahren kann der Wechsel von manueller zu elektronischer Schaltung das Erlebnis erheblich verändern. Es ist präzise, reaktionsschnell und es braucht nur einen Schubs des Hebels, um die gewünschte Reaktion zu erzielen.

Das ist beim normalen Fahren großartig, wenn man bis zu einer roten Ampel verlangsamt, kann man die Gänge runterspringen, ohne einen großen Hebel zu ziehen, aber der wahre Vorteil des so einfachen Schaltens liegt in den Drops - man kann mit einem Fingertipp schalten und das geht in die Richtung in beide Richtungen.

Der Gangwechsel hat eine natürliche Tendenz zu kleineren Gängen; die Schwerkraft hilft, wenn die Kette herunterfällt und bei manuellen Gängen, das bedeutet, dass es oft mühsamer ist, in die größeren Gänge zu wechseln - es ist langsamer, es ist lauter, und hier merkt man oft Ungenauigkeiten, die durch Dinge wie Kabeldehnung auftreten.

Dies sind kleine Punkte für einen erfahrenen Fahrer, aber da das Schalten in beide Richtungen so nahtlos ist, ist es leicht, auf elektronisches Schalten umzusteigen – und für neuere Fahrer könnte diese Laufruhe im Vergleich zur Alternative wirklich ansprechend sein.

Über die Kettenblätter haben wir bisher noch nicht gesprochen. Mit einer 10-36T Kassette am Hinterrad müssen wir zugeben, dass es bei unseren üblichen Fahrten durch die Surrey Hills keine große Berufung auf das kleinere Kettenblatt gibt. Aber das ist auch ganz einfach – wenn Sie beide Hebel gleichzeitig drücken, springt er mit nahtloser Effizienz nach unten oder oben.

Das klingt alles großartig – und ist es auch – aber das Rival eTap-System hat noch mehr zu bieten – es gibt den AXS-Teil. AXS (ausgesprochen "Zugang"), bezieht sich auf die Smartphone-Konnektivität. Ja, Sie können Ihr Telefon über die Android- oder iOS-App verbinden, sodass Sie eine Schnittstelle zu Ihrer Gruppe haben.

Nun, es ist wirklich eine Verbindung zum vorderen und hinteren Umwerfer und den Hebeln, die es Ihnen ermöglicht, Firmware-Updates zu pushen, aber auch ein paar clevere Optionen zu eröffnen.

Erstens können Sie ihm sagen, welche Kassette Sie verwenden. Wenn Sie eine andere Gänge wünschen, können Sie dies der App mitteilen, damit das Schaltwerk weiß, was los ist - und das ist wichtig für das Gangmanagement.

Sie können auch das Verhalten der Hebel ändern, indem Sie die linke und rechte Funktion vertauschen, wenn Sie dies bevorzugen.

Dann gibt es auch die Option für Mehrschicht. Auf diese Weise können Sie durch Drücken und Halten des Hebels in einem größeren Gang zwischen den Gängen wechseln.

Sie können dies komplett ausschalten (ein Drücken und Halten wäre nur ein Gang) oder Sie können es auf zwei, drei oder "alle" einstellen. Das ist richtig, Sie können den Hebel gedrückt halten und das Fahrrad versucht, beim Treten alle hinteren Gänge durchzuschalten.

Diese Option "alles" kann nur nützlich sein, wenn Sie von einem Gipfel kommen, wenn Sie wieder in die höchsten Gänge zurückkehren möchten, aber die Optionen zwei und drei können nützlich sein.

Auch hier ermöglichen sie ein einfaches Wechseln am Fuße eines Hügels oder beim Überfahren eines Hügels, aber die Mehrfachschaltung nach unten ist auch beim Ausrollen in Richtung einer Kreuzung nützlich, um Sie in einen niedrigeren Gang zu bringen, der bereit ist, wieder anzufahren.

Wenn Sie im Ausgleichsmodus das vordere Kettenblatt wechseln, passt sich das hintere an, um einen sanften Gangwechsel für den Fahrer zu ermöglichen und einen großen Sprung zu vermeiden.

So vermeidet man das klassische Herunterfallen in das kleinere Kettenblatt, das zu leicht wird und hinten zwei Gänge hochschalten muss – das eTap-System erledigt das für dich und sorgt für einen ruhigeren Fahrer. Hier ist es auch wichtig, dem System mitzuteilen, welche Kassette sich auf dem Rad befindet, damit es auf diese Weise kompensieren kann.

Im sequentiellen Modus müssen Sie das Kettenblatt überhaupt nicht wechseln, es schaltet automatisch, wenn Sie sich durch die Kassette auf der Rückseite bewegen. Das heißt, wenn Sie sich dem niedrigsten Gang auf dem großen Kettenblatt nähern, fällt dieser auf das kleinere Kettenblatt und kompensiert hinten, ohne dass Sie darüber nachdenken müssen - Sie schalten einfach weiter herunter.

Das gleiche passiert, wenn Sie anfangen, in höhere Gänge zu schalten - Sie werden einen Punkt erreichen, an dem Sie automatisch auf den großen Ring mit einem hinteren Ausgleich fahren. In gewissem Maße dient dies der Vermeidung von Kreuzverkettungen, aber es gibt Ihnen wirklich weniger zu denken und Sie müssen nicht zweimal drücken, um den Umwerfer zu bewegen.

Hier ist es etwas klobig, da der Übergang auf den großen Frontring etwas holprig ist, zumal man an diesem Punkt wahrscheinlich wieder Fahrt aufnimmt und ziemlich hart in die Pedale tritt. Zugegeben, das ist wahrscheinlich die lauteste Schaltung bei jedem Getriebe.

Diese Optionen sind alle in der App enthalten und für diejenigen, die ein bisschen technisch versierter sind, können Sie damit herumspielen, um zu sehen, was zu Ihrem Fahrstil und bis zu einem gewissen Grad zu der Art der Fahrt passt, die Sie am häufigsten fahren.

Einige mögen es als faule und erfahrene Fahrer betrachten, die wissen, dass Sie in einem manuellen System all diese Dinge wissen und es zur zweiten Natur werden, aber es gibt immer noch eine nahtlose Leichtigkeit des gesamten Systems, die Ihre Meinung schnell ändern wird.

Die App selbst ist in Ordnung. Sobald Sie sich eingeloggt haben, können Sie ein Fahrrad einrichten und diesem Fahrrad Komponenten zuweisen, aber es gibt keine anderen echten Daten, die über die App kommen - nicht einmal vom Quarq Leistungsmesser, den Sie als Teil des Systems haben können.

Stattdessen musst du kompatible Fahrradcomputer oder Apps verbinden, um auf diese Daten zuzugreifen. Es unterstützt Bluetooth und ANT+, so dass es im Großen und Ganzen mit den wichtigsten Playern auf dem Markt funktioniert, sodass Sie auf die Daten des Leistungsmessers sowie auf die Getriebedaten zugreifen können.

Wenn Ihr Fahrradcomputer dies unterstützt (wir haben dieHammerhead Karoo 2 verwendet ), können Sie den eingelegten Gang und die Anzahl der Schaltungen pro Fahrt ablesen, wenn diese Daten für Sie nützlich sind. Andernfalls werden die Leistungsdaten wie von jedem anderen Leistungsmesser protokolliert, aber beachten Sie, dass es sich beim Rival eTap-System um eine einseitige Aufzeichnung handelt, die die Daten von der linken Kurbel nimmt.

In den Hebeln befinden sich Batterien, die bei einer Fahrzeit von 15 Stunden pro Woche etwa 2 Jahre halten, während die Batterien im Umwerfer und im Schaltwerk einige Monate halten - je nachdem, wie viel Sie schalten und wie viel Sie fahren .

Sicher, es ist etwas anderes, darüber nachzudenken, und das einfache Argument gegen diese Art von System ist, dass Sie, wenn die Batterien leer sind, ein Fixed-Gear-Fahrrad fahren müssen. Bei so vielen Menschen, die so oft elektronische Geräte bei sich tragen – vielleicht haben Sie bei jeder Fahrt einen Fahrradcomputer, ein Telefon, einen Pulsmesser und Lichter dabei – ist es kein großer Sprung, daran zu denken, auch die Akkus Ihres Fahrrads aufzuladen.

Das Fahren mit drahtloser Schaltung hat eine Reihe von Vorteilen. Es gibt eine Reduzierung der Kabel, was einige Vorteile beim Rahmendesign mit sich bringen kann, die drahtloses Schalten in Zukunft als beliebte Option sehen könnten.

Die intelligente Seite der Dinge wird wahrscheinlich breite Anziehungskraft haben, obwohl es immer diejenigen geben wird, die denken, dass dem System das "Gefühl" des manuellen Schaltens fehlt. Gleiches gilt für Autos, bei denen viele Puristen am manuellen Schalten als überlegen festhalten – aber das automatische Schalten ist für den Fahrer deutlich einfacher.

Der Reiz des drahtlosen Schaltens und Dinge wie sequentielles Schalten mögen neue Fahrer anziehen als erfahrene Veteranen, aber auch für diejenigen, die auf Tour gehen, die etwas weniger denken möchten, gibt es wieder eine Anziehungskraft.

Ja, es ist teurer als herkömmliche Systeme, aber die Tatsache, dass wir uns die 12-Gang-Fortschritte beim drahtlosen Schalten, aber nicht beim manuellen Schalten ansehen, deutet darauf hin, dass SRAM hier seine Anstrengungen unternimmt. Natürlich können Sie mit einem System wie Rival eTap, das erschwinglicher ist, ein Fahrrad mit diesem System anstelle einer höherwertigen Gruppe eines konkurrierenden Herstellers erhalten.

Letztendlich leistet SRAM Rival eTap AXS einen wertvollen Beitrag: Es ist das perfekte Beispiel für die Trickle-Down-Technologie und bringt etwas Neues, das diejenigen anspricht, die ein neues Fahrrad kaufen und das Fahrerlebnis für sie verändern möchten.

Wir können uns des Eindrucks nicht erwehren, dass sich das kabellose Schalten in den kommenden Jahren langsam immer mehr durchsetzen wird – mit mehr Daten, mehr Fahroptionen und mehr Entscheidungen, die Sie vor dem Kauf Ihres nächsten Fahrrads treffen müssen.