(Pocket-lint) - Ende 2020 wurde das Elektrofahrrad Serial 1 von Harley-Davidson der Welt vorgestellt. Und die Leute haben den Verstand verloren.

Als die Serial 1 in den Verkauf ging, kam sie jedoch in verschiedenen Formaten an – wie in unserem Testbericht hier beschrieben – aber nie in dieser ursprünglichen Form.

Nun, das hat sich gerade geändert: Der Mosh / Tribute ist in den USA für 5.999 US-Dollar in den Handel gekommen und zeigt weitgehend den ursprünglichen Prototyp. Aber es werden gerade mal 650 davon hergestellt, von denen die Hälfte für Europa bestimmt ist.

Zum Zeitpunkt des Schreibens ist die große Rahmengröße bereits ausverkauft. Wenn Sie also einen mittleren Rahmen suchen, dann handeln Sie schnell. Vorbestellungen sind derzeit auf der Serial 1-Website möglich , der Versand wird für "Urlaub 2021" erwartet.

Die Mosh/Tribute-Sonderedition kommt mit besonderen Schnörkeln: Es gibt den Brooks-Ledersattel, die Lederlenkergriffe, schwarze Glanzlackierung und weiße Schwalbe-Reifen. Es äfft den Prototyp jedoch nicht ganz nach: Der Antriebsriemen zum Beispiel ist eher schwarz als braun; und es gibt ein separates Licht anstelle des leuchtenden S1-Logos.

Der Mosh/Tribute ähnelt dem Mosh/Cty, den wir am Harleysten fanden. Das Fahrrad verfügt über eine Single-Speed-Freilaufnabe und einen 529-Wh-Elektromotor, mit dem Sie Geschwindigkeiten von bis zu 32 km/h halten können.