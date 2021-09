VAAST Bikes stellt mutiges neues urbanes E-Bike mit ungewöhnlichem Federungsdesign vor

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Mit dem Aufkommen eines Elektromotors ist das Gewicht von Fahrrädern weniger wichtig als je zuvor. Es ist kein Problem, Ihr 22 kg schweres Fahrrad den Berg hinauf zu fahren, wenn Sie einen Motor haben, der Ihnen 300 % Unterstützung bietet. Warum also nicht noch einen Schritt weiter gehen und eine Federung hinzufügen, um es komfortabler zu machen? VAAST Bikes mag kein bekannter Name sein, aber das neue E/1 ist der Versuch, sich in der Branche zu profilieren. Und es sieht auch nach einem soliden Versuch aus.

Das VAAST Bikes E/1 ist ein elektrisches Urban Bike mit dem neuen Bosch eBike Systems Smart System und einem vom Mountainbike abgeleiteten Federungsdesign. Es heißt NAILD R3ACT Federungssystem und war ungewöhnlich, als es in der Mountainbike-Welt veröffentlicht wurde. Bei der E/1 sieht es jedoch so aus, als ob es sehr gut in das Design integriert wurde und ziemlich versteckt ist.

Das NAILD R3ACT-System soll die Tretkräfte von den Aufprallkräften trennen, was bedeutet, dass Sie beim Treten keine Energie in die Federung verlieren. Wenn das Mountainbike-Äquivalent etwas wäre, wird es ziemlich gut funktionieren. Auf den ersten Blick fällt vielleicht nicht einmal auf, dass es hinten eine Federung hat, aber kleine Drehbolzen sind zu sehen, die es verraten.

Es nutzt wie erwähnt das Bosch eBike Systems Smart System, das die Performance Line CX Antriebseinheit mit dem PowerTube 500 Akku und dem Kiox 300 Display kombiniert. Das Display ist vollständig in den Stiel integriert, was das Thema Assimilation fortsetzt. Der Akku befindet sich nicht wie bei vielen anderen E-Bikes im Unterrohr, sondern im Sitzrohr. Die Sattelstütze ist absolut massiv und passt offensichtlich um den Akku. Aber der One-Push-Hebel, der eine einfache Sattelhöhenverstellung ermöglicht, ermöglicht auch ein einfaches Entfernen der gesamten Sattelstütze, wodurch Sie Zugang zum Akku haben. Es ist ein intelligentes Design.

Der Rest des Fahrrads ist ein ziemlich normales Urban-Bike-Design. Es gibt einen Durchstiegsrahmen, der jeder Kleidungswahl gerecht wird, einen Ständer, der cool aussieht, wenn Sie in die Geschäfte fahren, und zwei sehr große Regale, die Platz für eine Menge Lebensmittel und ein oder zwei Kinder bieten sollten.

Es gibt drei verschiedene Modelle der E/1-Reihe, die jeweils auf der jeweiligen Antriebsoption basieren, von denen zwei einen Gates-Carbon-Riemenantrieb in Kombination mit einer Nabenschaltung verwenden. Dies trägt dazu bei, den Wartungsaufwand gering zu halten und das Kettenfett von Ihrer Kleidung fernzuhalten. Die Basisausstattung ist mit einem Shimano SLX-Antrieb ausgestattet, der auch nicht nachlässt.

Jetzt sind E-Bikes nicht gerade günstig, und wenn man sie mit einem so reibungslos in den Rahmen integrierten Full-Suspension-Design kombiniert, wird der Preis nur noch steigen. Der VAAST E/1 beginnt bei 7.499 US-Dollar (6,649) für das Shimano-Bike und reicht bis zu 9.999 US-Dollar (8,749) für das Rohloff-Bike. Dies ist definitiv eine Investition und wahrscheinlich etwas, das ein Auto ersetzen wird, insbesondere für den Preis.