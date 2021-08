Bosch eBike Systems veröffentlicht neues Smart-System mit frischer App und Display

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Bosch eBike-Systeme sind an einer Vielzahl von Fahrrädern zu finden, von Stadträdern bis hin zu Rennrädern, Mountainbikes und Lastenrädern. Sein neuestes intelligentes System - wie es es nennt - wird über den bisher größten Akku, eine neue LED-Steuerung, ein Kiox 300-Display und eine neue Flow App verfügen.

Erstens die Batterie. Es heißt PowerTube 750 und hat 750 Wh, was mit Specialized und Shimano übereinstimmt. Diese Größe scheint eine Grenze in Bezug auf Größe vs. Gewicht zu erreichen. Es wurde entwickelt, um mit Boschs dritter Iteration der Performance Line CX-Antriebseinheit zu arbeiten.

Das Display des Kiox 300 ist ohne Zweifel das bisher sauberste von Bosch. Es ist so konzipiert, dass es mittig über dem Vorbau sitzt und mit dem Lenker verbunden ist - so schön aus dem Weg. Es gibt keine Tasten, sondern die LED-Fernbedienung und die App ändern die Einstellungen. Die Anzeige ist nur das: eine Anzeige. Es zeigt jedoch alle Ihre Fitnessdaten an, einschließlich der aktuellen Geschwindigkeit, der gefahrenen Distanz, der gefahrenen Zeit und mehr. Es verbindet sich direkt mit der Flow App, die das zentrale Element ist, das das gesamte System am Laufen hält.

Richtig, die Flow-App. Andere Systeme wie Specialized und Shimano haben schon seit Ewigkeiten eine App für ihre Fahrradsysteme, mit der Sie den Zustand des Systems verfolgen und das System optimieren können - die Unterstützung für jede Stufe nach Belieben erhöhen oder verringern. Die Flow App macht dies auch, sodass du die Levels so anpassen kannst, wie es dir am besten passt. Es verbindet sich über Bluetooth mit Ihrem Fahrrad sowie mit dem Internet, sodass Sie das System in Echtzeit aktualisieren können, ohne das Fahrrad an einen Computer anschließen zu müssen, wenn ein Update erforderlich ist. Dies wird zweifellos auch helfen, wenn diese gefürchteten Fehlercodes aus dem Nichts auftauchen.

Schließlich hat auch die LED-Fernbedienung ein Redesign. Während einige Marken eine subtile und minimalistische Fernbedienung mögen, hat Bosch alles gegeben. Es sieht so aus, als ob es eher für das Fahren in der Stadt geeignet ist, da es Tasten für die Beleuchtung und die Navigation auf dem Display gibt. Einige andere Marken belassen es bei zwei kleinen Knöpfen. Aber es gibt immer Raum für Vorlieben und es sieht aus wie eine gut gestaltete Fernbedienung, die sich ergonomisch um den Lenker schmiegt. Es hat auch ein paar LED-Leuchten, um anzuzeigen, in welchem Energiemodus Sie sich befinden.

Das neue smart-System von Bosch wird im kommenden Jahr sicher in mehreren Baureihen Einzug halten und auch weiterhin eine tragende Säule der Branche sein.