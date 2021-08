Astell&Kern veröffentlicht seinen neuesten A&ultima SP2000T Audioplayer mit Triple Amps

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Hochwertige Musik wächst weit über die Besessenheit von Vinyl hinaus, wobei Dolby Atmos und Apple scheinbar jede Woche verlustfrei Schlagzeilen machen. Ein weiterer Akteur in der Welt der High-Fidelity-Sounds ist Astell&Kern, und mit der Veröffentlichung seines neuen tragbaren digitalen Audioplayers A&ultima SP2000T scheint es noch mehr zu diskutieren, wie eine Klangqualität erreicht werden kann.

Also, was ist es? Nun, Astell&Kern stellt eine Vielzahl von Musik-Playern sowie Kopfhörern und Home-Entertainment-Systemen her, und die A&ultima-Serie von Audio-Playern steht an der Spitze seiner Produktpalette. Der SP2000T ist die neueste Ergänzung und soll neue Technologien in die Modellreihe einbringen und zu einem günstigeren Preis erhältlich sein. Wie erreichbar? Nicht sehr, bei 2400 $. Aber es unterbietet das SP2000 und SP1000 immer noch um mehr als 1000 US-Dollar.

Der neue A&ultima SP2000T wird der erste sein, der über eine Reihe neuer Technologien verfügt, darunter einen Quad-DAC, eine Replay-Gain-Funktion und das viel gepriesene Triple-Amp-System. Aber was ist der Sinn, höre ich dich fragen? Nun, wenn Sie mit Ihrer Musik so gut im Einklang sind, werden Sie vielleicht feststellen, dass bestimmte Songs, Alben oder Bands mit verschiedenen Verstärkern und den Eigenschaften, die sie im Klang hervorbringen können, besser funktionieren. So erzeugt beispielsweise der TUBE AMP einen wärmeren Ton, der möglicherweise die Aufnahme von akustischen Aufnahmen verbessert, während der OP-AMP nach absoluter Klarheit strebt. Der letzte HYBRID AMP bietet das Beste aus beiden Welten und sitzt dazwischen.

Man muss die absolute Klangtreue wirklich schätzen, um den Preis eines Astell&Kern-Players zu rechtfertigen. Aber wenn Sie in der Branche arbeiten oder eine Leidenschaft für klarstes und klares Audio haben, dann ist vielleicht das neue A&ultima SP2000T einen Blick wert. Aber vergessen Sie nicht, Ihre besten Kopfhörer anzuschließen oder Audiodateien auf höchstem Niveau herunterzuladen, sonst ist alles umsonst.