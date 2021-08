Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Reuters berichtet, dass ein neuer Gesetzesvorschlag, der nächsten Monat von der Europäischen Kommission vorgelegt werden soll, von Herstellern mobiler Produkte verlangt, einen Standard-Ladeanschluss für alle Geräte zu verwenden – was die Existenz des iPhone Lightning-Anschlusses effektiv verbietet. Ein so drastischer Schritt würde Apple fast garantieren, eines von zwei Dingen zu tun: den iPhone-Port endlich auf USB-C umzuwandeln oder ganz portlos zu werden.

Wenn Sie eine Welle von Déjà-vu verspüren, liegt dies daran, dass dies nicht das erste Mal ist, dass eine solche Geschichte gebrochen wird . Im vergangenen Jahr stimmten die EU-Gesetzgeber mit nahezu Einstimmigkeit (582-40) für einen gemeinsamen Standard für Ladeanschlüsse. Obwohl dieser Vorschlag nicht in ein fest verankertes Gesetz umgewandelt wurde, ist es fast ein Jahrzehnt her, dass diese Art von Gesetzentwurf versucht wurde, so dass es sich anfühlt, als würde sich irgendwann etwas ändern.

Es gibt keine offizielle schriftliche Bestätigung, dass der universelle Port, den die EU wählen wird, tatsächlich USB-C sein wird, aber wenn man bedenkt, dass fast jeder einzelne Laptop und jedes Mobiltelefon außer dem iPhone ihn verwendet (einschließlich Apples eigenem iPad und MacBook .). line), die nicht zu umstritten sein sollte, um zu springen.

Jedes Jahr setzt Apple „definitiv“ USB-C in das neue iPhone ein, und jedes Jahr sage ich Ihnen, dass Apple portless werden wird, bevor sie jemals USB-C in ein iPhone stecken.



Ich habe es in der Show und auf Twitter gesagt.



Jern schlägt wieder zu. pic.twitter.com/Js0ZoGH2VG — Jon Prosser (@jon_prosser) 5. Dezember 2019

Der berüchtigte Apple-Leaker Jon Prosser glaubt nicht, dass das iPhone jemals einen USB-C-Anschluss haben wird.

Apple erhebt natürlich heftige Petitionen gegen jegliche Schritte dieser Art . Im Jahr 2019 schrieben sie eine Verteidigung, warum ein solcher Vorschlag sowohl Innovationen ersticken als auch der Umwelt schaden würde. Während dieses Argument logischerweise nicht zu halten scheint, wird es interessant sein zu hören, was das Unternehmen diesmal behauptet.