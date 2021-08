Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es kommt nicht oft vor, dass wir auf Pocket-lint über einen Restaurantstart berichten, aber dann kommt es nicht oft vor, dass ein Restaurant mit einem vollständig immersiven kulinarischen Erlebnis eröffnet wird, das von detaillierten Projektionen und Themen rund um die Welt der DC-Comics angetrieben wird.

Park Row in London bietet Besuchern verschiedene Themenbereiche, die alle auf Elementen der Welt der DC-Comics basieren, insbesondere Batmans Gotham City, und Sie werden viele Anspielungen auf Schurken wie Catwoman und Penguin sehen sich darum herum bewegen.

Wenn Sie jedoch das Monarch Theatre für 200 £ pro Person buchen, erhalten Sie ein weitaus mehr Erlebnis. Epson hat mit dem Restaurant zusammengearbeitet, um einen geschlossenen Raum zu schaffen, in dem Sie ein 11-Gänge-Degustationsmenü probieren können, wobei jedes Gericht einen Charakter repräsentiert, den Sie wiedererkennen werden.

Es wird von einem Guide erzählt, aber für das wahre Flair sorgt die Projektionstechnologie von Epson, die das gesamte Raumgefühl je nach Kurs verändern kann. Wir waren Anfang dieser Woche dort zum Essen und waren überwältigt von den Unterschieden, die Sie spüren konnten.

Wir aßen den Jokerkurs in einer gepolsterten Zelle, probierten Supermans Dessert in einem Maisfeld außerhalb von Smallville und genossen die Köstlichkeiten von Poison Ivy in einem langsam verfallenden Wald und die Wirkung war jedes Mal beeindruckend. Dazu beigetragen hat natürlich auch, dass das Essen sehr hochwertig ist.

Das Monarch Theatre ist jetzt für Buchungen geöffnet, wenn Sie das Budget haben, und wir denken, es könnte ein Blick darauf sein, wohin hochkarätige Restaurants gehen könnten. Schauen Sie also vorbei, wenn Sie demnächst in London sind und eine Vorliebe haben für DC. Seien Sie nur gewarnt - es gibt eine strikte "Kein Kostüm"-Richtlinie!