30 urkomisch schreckliche Life-Hacks, die wir nicht empfehlen würden

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Lifehacks sind großartig, nicht wahr? Einfache Tricks, die Ihr Leben ein bisschen einfacher machen. Diese sind aber überhaupt nicht so. Dies ist stattdessen eine Sammlung von urkomisch bekloppten, manchmal gefährlichen, oft interessanten "Hacks", die Leute benutzt haben, um mit Problemen umzugehen.

Wir empfehlen, diese nicht zu Hause auszuprobieren.

Vergessen Sie die Dellenreparatur

Versehen Sie Ihr Auto mit einem Unfall oder wurde es von jemandem geklingelt? Kein Geld für teure Lackreparaturen oder Dellenbeseitigung?

Machen Sie sich keine Sorgen, kleben Sie einfach einen Comedy-Aufkleber darüber. Jetzt ist es eher ein Feature als ein Problem.

DIY Klimaanlage

Klimaanlage in Ihrem Auto kaputt? Oder fahren Sie einfach ein älteres Modell ohne Klimaanlage? Warum nicht einfach ein ausgewachsenes System installieren, das normalerweise für Gebäude gedacht ist. Absolut sicher und sicher?

Fahrradsteuerung

Brauchen Sie einen neuen Lenker für Ihr Fahrrad? Warum nicht Ihr Leben ein wenig aufpeppen, indem Sie stattdessen einen Videospiel-Controller verwenden? Verwandeln Sie jede Fahrt in ein Spielerlebnis.

Natürlich kann man ohne Bremse auch etwas gefährlicher leben, aber zumindest wird das Fahren spannender.

Frische Luft

Zimmer roch ein bisschen funky? Lust auf frische Luft, aber keine Lust, Fenster zu öffnen? Warum nicht ein paar Auto-Lufterfrischer an einen Ventilator befestigen und etwas Duft durch Ihr Zimmer blasen?

Scheibenwischer sind teuer

Neue Wischer sind teuer, warum nicht stattdessen Haushaltsgegenstände einfach wiederverwenden?

Sicherlich hält ein alter Ofenhandschuh Ihr Fenster genauso sauber und ist auch saugfähiger.

DIY Lichter

Wenn Ihre Kinder aus ihren Spielsachen herauswachsen, werfen Sie sie nicht einfach weg. Sie könnten in andere Dinge umfunktioniert werden.

Dieser Puppenkopf zum Beispiel ist ein perfektes Nachtlicht.

Eier lecker machen

Wenn Sie versuchen, fit zu werden und Muskeln aufzubauen, sind Eier eine großartige Ergänzung zu Ihrer Ernährung. Aber wenn Sie den Geschmack nicht mögen, können Sie jederzeit versuchen, Kakaopulver, Butter und Mehl hinzuzufügen und dann alles 30 Minuten lang zu backen, um etwas Leckereres zu schaffen.

Schichtbesen herstellen

Sie sind kein Fan von Handquirlen? Sie haben keinen Zugang zu einem elektrischen Schneebesen zum Backen? Kein Problem, verwenden Sie stattdessen einfach einen Bohrer. Absolut sicher, nichts kann schief gehen.

Bedruckter Scheinwerfer

Diese Person hat den Scheinwerfer in ihrem Auto verloren, vermutlich aufgrund eines Unfalls nach dem Zustand der Frontpartie.

Anstatt einen Ersatz zu bekommen, haben sie einfach ein Bild von einem ausgedruckt. Wir sind uns nicht sicher, ob dies für den Straßenverkehr zugelassen ist, aber zumindest ist es optisch passabel.

Behelfsduschkopf

Wenn Ihr Duschkopf mit Kalk verstopft ist und einfach nicht mehr gut fließt, stecken Sie einfach ein paar Löcher in eine Soda-Flasche und verwenden Sie diese stattdessen. Absolut guter Wasserfluss.

Heckenschere

Ihre Hecke ist etwas buschig geworden, aber Sie haben nicht lange genug einen Trimmer, um die Spitze zu erreichen? Dann ist hier eine Lösung. Alles was Sie brauchen ist ein Kran, ein Aufsitzmäher und Vertrauen, dass Sie nicht in den Tod stürzen.

Hier ist Johnny

Dieser clevere Körper hat bewiesen, dass nicht alle Probleme behoben werden müssen. Ja, sie hätten das Loch in dieser Tür reparieren können, aber auf diese Weise ist es viel amüsanter und ein guter Gesprächsstoff für alle Besucher, die vorbeischauen.

Auf Dichtheit prüfen

Wenn Sie Gas riechen können, rufen Sie nicht die Gasgesellschaft an, um nachzusehen, sondern zünden Sie stattdessen einfach ein Streichholz an.

Offensichtlich ein schrecklicher Lifehack, aber es würde funktionieren.

Übertönt die Probleme

Ihr Auto macht schreckliche Geräusche? Haben Sie kein Geld oder keine Zeit, um in die Werkstatt zu gehen und es überprüfen zu lassen? Kein Problem, drehen Sie einfach das Autoradio auf, um den Ton herunterzufahren. Wenn Sie das Problem nicht hören können, existiert es nicht oder?

Vergrößern Sie Ihren Telefonbildschirm phone

Haben Sie Probleme, den Bildschirm Ihres Telefons zu sehen oder die kleinen Wörter darauf zu lesen? Legen Sie es einfach in ein Glas Wasser - die Flüssigkeit vergrößert das, was Sie sehen, und erleichtert das Lesen.

R für Rennen

In Eile? Holen Sie sich einen zusätzlichen Schub beim Fahren, indem Sie ein manuelles Auto vom 5. Gang in den Rennmodus "R" schalten.

Parkscheine vermeiden

Sie können kein Parkticket bekommen, wenn Sie Ihre Scheibenwischer so aufhängen, da die Parkwächter nirgendwo die Geldstrafe festhalten können.

Parkplatz

Sie finden keinen Parkplatz? Machen Sie sich keine Sorgen, aktivieren Sie einfach diesen speziellen Knopf an Ihrem Auto. Damit sind Sie immun gegen alle Verkehrsregeln und können ohne Rückschlaggefahr überall parken, wo Sie wollen.

Optimiere deinen Morgen

Warum nicht Ihren Morgen optimieren, indem Sie Zahnpasta auf Ihrem Toast verteilen? Frühstücken und gleichzeitig Zähne putzen. Und die Leute sagen, Sie sind nicht gut im Multitasking.

Beschleunigen Sie Ihren PC

Ist Ihr PC etwas langsam? Versuchen Sie, einen Spoiler hinzuzufügen. Es wird dazu beitragen, es aerodynamischer zu machen und dadurch schneller zu laufen.

Stellen Sie außerdem die RGB-Lichter auf Blau ein, da dies dazu beiträgt, dass es kühler läuft und Sie mehr FPS erhalten.

Mach dein Laufspiel auf

Steigern Sie Ihr Laufspiel, indem Sie den Gürtel Ihres Laufbands gegen ein großes Schleifpapier austauschen. Dies hilft nicht nur beim Griff, sondern hilft auch, lästige Schwielen zu entfernen, wenn Sie barfuß laufen.

Schneiden Sie Ihre Kugeln in zwei Hälften

Wenn Sie Ihre Tennisbälle halbieren, können Sie leicht erhöhen, wie viele Sie in einem bestimmten Raum aufbewahren können. Einfach.

Multifunktions-Ladegerät

Finden Sie, dass Ihr Laptop-Ladegerät beim Anschließen etwas heiß wird? Nutzen Sie es doch einfach und wärmen Sie gleichzeitig Ihre Speisen auf.

Einbruch vermeiden

Sie haben vielleicht gehört, dass Sie Gefahr laufen, eingebrochen zu werden, wenn Sie die Kisten für teure Haushaltsgeräte (wie einen schicken neuen Fernseher) am Mülleimer vor Ihrem Haus lassen.

Vermeiden Sie dieses Risiko, indem Sie Ihren Müll einfach vor das Haus Ihres Nachbarn stellen. Problem gelöst.

Verwenden Sie Telefone, während Sie Reis kochen

Haben Sie beim Kochen einen Fehler gemacht und zu viel Wasser verwendet? Kein Problem, lassen Sie Ihre Telefone dort hinein, um das überschüssige Wasser aufzunehmen und Ihre Mahlzeit wird gespeichert.

Wie man Freunde verliert und Menschen beeinflusst

Haben Sie es satt, Freunde zu haben? Brauchen Sie eine Möglichkeit, einige zu verlieren, ohne wirklich unhöflich zu ihnen zu sein? Kaufen Sie ihnen einfach ein wirklich seltsames Geschenk und machen Sie das so lange, bis sie den Hinweis bekommen.

Wasserdicht Ihr Telefon

Machen Sie Ihr Telefon wasserdicht, indem Sie es einfach in Plastikfolie einwickeln. Jetzt müssen Sie sich keine Sorgen mehr machen, dass Sie es beim Surfen im Internet in die Badewanne fallen lassen. Außerdem ist es ein Custom-Look, den nicht viele andere zu rocken wagen.

Nudeln einfach kochen

Kochen ist so eine Qual, nicht wahr? Mit diesem Tipp kannst du dir das Kochen von Nudeln viel einfacher machen. Alles, was Sie tun müssen, ist etwas Wasser und Nudeln in Ihren Toaster zu geben und ihn die Arbeit machen zu lassen.

Was könnte schiefgehen?

Waschen Sie Ihr Motherboard

Finden Sie, dass Ihr PC etwas langsam läuft? Kein Problem, nehmen Sie es einfach heraus und waschen Sie es gut. Sobald es staubfrei ist, läuft es viel schneller.

Verwenden Sie Ihren Sicherheitsgurt, um Bierflaschen zu öffnen

Haben Sie gerade ein paar Bier aus Ihrem örtlichen Supermarkt geholt? Sie haben keinen Öffner zur Hand? Kein Problem, benutzen Sie einfach Ihren Sicherheitsgurt. Nie wieder Durst beim Autofahren.