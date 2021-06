Besitzen Sie ein WD My Book Live-Gerät? Vielleicht möchten Sie es jetzt trennen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Western Digital hat angekündigt, dass alle Besitzer von My Book Live-Geräten erwägen sollten, ihr Speichergerät auszuschalten, um es vor böswilligen Bedrohungen zu schützen.

Das Unternehmen hat in seinen Community-Foren einen Beitrag veröffentlicht , in dem es heißt, dass es ein Problem gibt, bei dem einige Benutzer feststellen, dass alle ihre Daten von den Geräten gelöscht wurden.

Das My Book Live NAS-System hatte sein letztes Firmware-Update im Jahr 2015, aber jetzt ist ein neues Problem aufgetreten, das möglicherweise dazu führen kann, dass Sie alle Ihre Daten verlieren, wenn Sie nicht aufpassen:

„Western Digital hat festgestellt, dass einige My Book Live-Geräte durch bösartige Software kompromittiert werden. In einigen Fällen hat diese Kompromittierung zu einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen geführt, bei dem anscheinend alle Daten auf dem Gerät gelöscht werden. Das My Book Live-Gerät hat sein letztes Firmware-Update erhalten im Jahr 2015. Wir wissen, dass die Daten unserer Kunden sehr wichtig sind. Zu diesem Zeitpunkt empfehlen wir Ihnen, Ihr My Book Live vom Internet zu trennen, um Ihre Daten auf dem Gerät zu schützen. Wir untersuchen aktiv und werden diesen Thread aktualisieren, wenn Sie sind verfügbar."

Offensichtlich keine ideale Situation, aber Western Digital sucht anscheinend nach Lösungen. In der Zwischenzeit wird lediglich empfohlen, dass Sie Ihr Laufwerk vom Internet trennen, damit es nicht aus der Ferne darauf zugreifen kann.

Schreiben von Adrian Willings.