21 urkomische Anfragen an den technischen Support und Benutzerfehler, die Sie nicht glauben werden

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Normale Leute und Technik passen nicht zusammen. Wie diese Sammlung von Bildern von technisch versierten Leuten beweist, die verschiedene Missgeschicke im Zusammenhang mit Gadgets zeigen.

Diese Bilder zeigen alle möglichen unerklärlichen Ereignisse, bei denen Sie wahrscheinlich zusammenzucken, sich entsetzt abwenden oder einfach nur gut kichern werden.

Sichere Passwörter

Passwörter sind für jeden eine Qual, aber Sie sollten immer ein sicheres Passwort haben und grundlegende Fehler vermeiden. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Sie alle Arten von Kopfschmerzen bekommen.

Beunruhigenderweise heißt diese Verwendung nicht nur "user1", sondern hat auch einen Passworthinweis, der Ihnen sagt, dass das Passwort mit dem Login-Namen identisch ist. Das ist doppelt schlimmer, wenn Sie erfahren, dass der PC einem IT-Manager gehört.

Leichte Maus DIY

Gamer lieben eine gute, leichte Gaming-Maus und in letzter Zeit gibt es einen Trend, dass diese Mäuse Löcher haben, um Gewicht zu verlieren.

Diese Person hat es sich zur Aufgabe gemacht, Löcher in ihre aktuelle Maus zu bohren, anstatt zusätzliches Geld für eine neue auszugeben. Es funktioniert anscheinend immer noch, aber es ist erschreckend.

Kabel-Alpträume

Wir haben bereits über Menschen geschrieben, die unglaublich schöne Kunstwerke schaffen, während sie Server, Stromkabel und mehr aussortieren.

Jetzt zeigen wir das Gegenteil. Ein absolutes Kabelgewirr, das wahrscheinlich jeden Ingenieur oder Techniker zusammenzucken lassen würde.

Schmutz ist der Feind

Der Benutzer berichtete, dass sich sein PC ausgeschaltet hatte und sich danach nicht wieder einschalten ließ. Der Ingenieur nahm dann den Kühlerlüfter vom Kühler und entdeckte dieses schreckliche Durcheinander darunter.

So viel Staub und Schmutz, dass unmöglich Luft durch den Radiator gelangen konnte, um die CPU zu kühlen.

Der Drucker funktioniert nicht

Bei einem Unternehmen wurde das IT-Team gerufen, um bei Druckerproblemen zu helfen. Ihnen wurde dieser Drucker präsentiert und gesagt, er würde nicht drucken. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sich das Papier noch in der Tüte befindet.

Ein altes Motherboard

Dieses Motherboard ist so schmutzig, dass es aussieht, als wäre es ein Blick auf einen alten Tempel, der in den Tiefen einer großen Wüste entdeckt wurde und gerade einem Sandsturm ausgesetzt war.

Wir haben das Gefühl, dass der ursprüngliche Benutzer etwas schmutzig war und seinen PC nicht annähernd genug gereinigt hat, um ihn am Laufen zu halten.

Das USB-Laufwerk funktioniert nicht

Hier beschwerte sich ein Benutzer, dass sein USB-Stick nicht funktionierte, wenn er an seinen Laptop angeschlossen war.

Das liegt daran, dass sie es stattdessen an den Ethernet-Port angeschlossen hatten. Huch.

Die Gefahren des Erhitzens

Ja, dies ist ein Überspannungsschutz-Verlängerungskabel, das überlastet wurde. Es war vielleicht nicht viel daran angeschlossen, aber eine stromhungrige Raumheizung reichte aus, um es zu schmelzen. Gefährlich und auch beängstigend.

Das Internet ist down

Als Ingenieure gerufen wurden, um Berichte über einen Internetausfall in Mexiko zu bearbeiten, wurden sie mit dieser Ansicht einer im Kabel steckenden Kugel begrüßt. Das ist ein ziemlicher Schuss oder eine verirrte Kugel!

Schließen Sie den Deckel nicht

Manchmal ist nicht der Benutzer das Problem, sondern das Unternehmen. Hier hat ein Mitarbeiter ein Bild seines Arbeitsplatzes geteilt. Ja, das ist ein Laptop, der an der Seite des Schreibtisches befestigt ist. Sie sollten den Deckel nicht schließen, sonst würde der Monitor nicht funktionieren. Warum nicht einfach auf den Schreibtisch und Multi-Screen legen? Wir machen uns auch Sorgen darüber, wohin die Webcam dieses Laptops zeigen könnte.

Einige ernste Kurven

Dieser Benutzer hat sein NVMe-Laufwerk auf erschreckende Weise installiert. Anstatt eine Schraube zu verwenden, haben sie stattdessen den Abstandshalter verwendet, um das Laufwerk auf dem Motherboard zu befestigen. Dies führt zu einer schrecklichen Kurve, die dem Antrieb auf Dauer wahrscheinlich keinen Gefallen tun wird. Es macht aber einen guten Witz.

PC waschen?

Es ist anscheinend so oder so. Entweder sehen Sie einen PC, der völlig mit Schmutz und Staub bedeckt ist, oder so einen. Irgendein Verrückter hat sein Motherboard gewaschen, als ob er nach einem guten Essen Geschirr spülen würde.

Nur ein leichter Brandgeruch

Viele der schockierendsten technischen Probleme scheinen mit explodierenden Batterien zusammenzuhängen. In diesem Fall berichtete der Kunde offenbar, bei der Benutzung seines Laptops einen „leichten“ Brandgeruch wahrgenommen zu haben. Es ist leicht zu verstehen, warum.

Teure Türstopper

An diesem Foto stimmt ein paar Dinge nicht. Jemand benutzt nicht nur ein Apple-Produkt als Türstopper, sondern hält auch eine Brandschutztür offen, was nicht sinnvoll ist.

Deshalb testen wir

Dieses Foto wurde von einem Elektriker aufgenommen, während er einige tragbare Geräte testete. Ja, das ist ein Schraubeinsatz, der in einen Stecker gesteckt wird, wo eine Sicherung sein sollte.

Elektronik vs. Flüssigkeiten

Elektronik und Flüssigkeiten vermischen sich nicht. Wenn Sie ein Getränk auf Ihrem Laptop verschütten, kann dies ein echter Albtraum sein. Viele würden empfehlen, es abzutrocknen, es dann in Reis zu belassen und auf das Beste zu hoffen. Dieser Benutzer hat versucht, es in den Ofen zu legen, um es auszutrocknen.

Es ist kein Touchscreen

Wir hassen es, wenn Leute ihre Finger auf unseren Monitor legen, wenn sie versuchen, auf Daten hinzuweisen. Dieser Benutzer macht es offensichtlich viel oder denkt, sein Mac sei ein Touchscreen. So oder so, das ist eine schockierende Menge an Fingerabdrücken.

Eine hässlich aussehende PS5

Diese PlayStation 5 wurde zur Reparatur gekauft, weil sich ein junger Spieler etwas zu sehr bemüht hatte, das HDMI-Kabel anzuschließen. Gott weiß, was sie damit machten.

Klebepistole und Mainboard?

Dieses Foto wurde als Werbung für eine Heißklebepistole auf Facebook verwendet. Warum sollten Sie jemals so Klebstoff auf das Motherboard auftragen? Um die CPU an Ort und Stelle zu halten?

USB funktioniert nicht

Ein Benutzer steckte einen USB-Dongle für eine drahtlose Tastatur ein und fragte sich dann, warum es nicht funktionierte. Es könnte ein Problem gewesen sein, den schützenden Kunststoff nicht abzuziehen.

Kostenloser Laptop

Jeder liebt es, etwas umsonst zu bekommen, aber dieser "kostenlose" Laptop ist vielleicht nicht das Schnäppchen, das es zu sein scheint. Immerhin wurden Bildschirm und Tastatur mit Sprühfarbe ruiniert. Nicht ideal.

Schreiben von Adrian Willings.