Raleigh aktualisiert sein Angebot an stadtfreundlichen Array-E-Bikes

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Raleigh ist seit über einem Jahrhundert für die Herstellung hochwertiger, erschwinglicher Fahrräder bekannt. Und jetzt ist eine aktualisierte Version seines Array-E-Bikes veröffentlicht.

Das Array wird in zwei Modellen mit Aluminiumrahmen geliefert, wobei das Oberrohr die beiden unterscheidet. Die Array Crossbar hat ein gerades Oberrohr, während der Array Open Frame ein schräges, abgesenktes Oberrohr hat. Es sind auch drei Rahmengrößen erhältlich.

Sie sind als Citybikes gedacht und verfügen über einen Suntour Canbus E25-Motor in der Hinterradnabe, der maximal 400 Watt leistet (obwohl wir davon ausgehen, dass es sich um nominelle 250 Watt handelt). Sie erhalten eine am Unterrohr montierte 400-Wh-Batterie, die angeblich eine Reichweite von bis zu 60 Meilen erreicht, was nicht halb so schlimm ist.

Der Akku ist abnehmbar, sodass Sie ihn problemlos in Innenräumen aufladen können. Am Lenker befindet sich eine saubere Suntour OLED-Steuerung, mit der Sie zwischen vier Leistungseinstellungen wählen können.

Die Komponenten sind eine anständige Auswahl, wenn nicht die auffälligste, die Sie finden werden. Shimano kümmert sich mit seinem 7-Gang-Antrieb auf Basisniveau um das Getriebe. Es ist auf mechanische Scheibenbremsen abgestimmt, die Ihre Geschwindigkeit in Schach halten sollen.

Es gibt viele Zubehörteile, die Ihr Fahren komfortabler machen, wie Kotflügel in voller Länge, ein Gepäckträger und sogar Front- und Rücklichter, die an das Batteriesystem angeschlossen sind.

Es sieht auch ziemlich gut aus. Raleigh hat den braunen Leder-Look durchgehend beibehalten, mit Griffen, Sattel und sogar Reifen in einer passenden Farbe, die das Rahmenschema gut ergänzt.

Für £ 1.595 bekommen Sie eine ordentliche Menge Fahrrad und definitiv genug, um durch die Stadt zu fahren. Raleigh verkauft es direkt an Kunden oder es ist über die breite Liste der Einzelhändler erhältlich .

Schreiben von Claudio Rebuzzi. Bearbeiten von Dan Grabham.