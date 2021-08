Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der große eBike-Hersteller VanMoof hat erklärt, warum er als eines der ersten Unternehmen die Find My-Tracking-Technologie von Apple einsetzt – sie hilft Benutzern, ihr eigenes Fahrrad zu verfolgen, wenn es gestohlen oder verloren geht.

Im Gespräch mit Pocket-lint für die neueste Ausgabe unseres Podcasts (vom 6. August 2021) enthüllte der CEO von VanMoof, Taco Carlier, dass das Hinzufügen von Find My ein offensichtlicher nächster Schritt für die eBike-Sicherheit war: In der Vergangenheit haben wir an Anti-Diebstahl-Funktionen gearbeitet.Wir haben unsere eigenen Alarmsysteme, unser eigenes integriertes Schloss und auch ein Tracking-System.Dieses System ist jedoch mehr auf Diebstahl ausgerichtet.

„Die Verbindung unseres Fahrrads mit der Apple Find My-Plattform dient dazu, dass die Leute ihre eigenen Fahrräder finden können, also zusätzlich zu unserer eigenen Technologie.

"Ich denke, es ist ein großartiges System, da es jedes Apple-Gerät der Welt als Sensor verwendet, um Ihr Diebesgut zu finden. Es war also eine großartige Gelegenheit für uns, als einer der ersten Partner ausgewählt zu werden, die sich mit dem verbinden dürfen System."

Es ermöglicht den Fahrern, sich zuerst selbst zu erkundigen, bevor sie sich direkt an VanMoof wenden: „Früher mussten sie uns immer anrufen, um das Fahrrad zu melden. Jetzt können sie das Fahrrad selbst finden schon hatte", fügte er hinzu.

Der Verkauf von eBikes steigt rasant, insbesondere in VanMoofs Heimatland Niederlande. Carlier sagte uns, dass "dort jetzt mehr eBikes verkauft werden als normale Fahrräder". Es ist ein Trend, den er in den USA und anderen europäischen Ländern erwartet: „Ich denke, Deutschland und Frankreich liegen etwas hinter den Niederlanden, dann folgen Großbritannien und die USA. Es ist also bereits ein großer Markt hier und es entwickelt sich zu einem großen Markt in den Rest der Welt“, sagte er.

