(Pocket-lint) - Transport for London hat angekündigt, dass E-Scooter ab dem 7. Juni 2021 in London gemietet werden können.

Londoner können im Rahmen einer 12-monatigen Testversion einen Lime-, Dott- oder Tier-E-Scooter mieten und legal in mehreren wichtigen Bezirken, Canary Wharf und der City of London, reisen.

Das Hauptaugenmerk des Testzeitraums wird auf der Sicherheit liegen. Die Daten werden von den drei ausgewählten Anbietern gemeinsam genutzt, um "die künftige Politik Großbritanniens in Bezug auf E-Scooter zu gestalten".

Im Rahmen der Testversion sind Benutzer auf eine Höchstgeschwindigkeit von 19 km / h beschränkt. Dies ist niedriger als die derzeit auf nationaler Ebene festgelegten Sicherheitsstandards.

Die Lichter an der Vorder- und Rückseite der E-Scooter müssen während des Transports Tag und Nacht eingeschaltet bleiben. Und es müssen akustische Warnsysteme vorhanden sein, die in Reichweite sind, ohne dass ein Benutzer seinen Griff am Lenker anpassen muss.

Die Betreiber haben auch ihre eigenen Sicherheitsstandards - zum Beispiel müssen Benutzer zum ersten Mal einen E-Learning-Sicherheitskurs absolvieren, bevor sie einen Roller mieten können.

Im Gegensatz zu Los Angeles und anderen Städten, in denen E-Scooter bereits zum Mieten verfügbar sind, dürfen Londoner Vermietungen nur auf Straßen oder Radwegen gefahren werden. Sie sind auf Gehwegen oder Gehwegen nicht erlaubt.

Roller müssen auch in ausgewiesenen Zonen geparkt werden, wobei jeder teilnehmende Bezirk dafür verantwortlich ist, dass dies durchgesetzt wird.

Bezirke können auch langsame Bereiche festlegen, wobei ein E-Scooter die Geschwindigkeit automatisch auf 13 km / h begrenzt.

Bei der Preisgestaltung müssen diejenigen berücksichtigt werden, die ein niedrigeres Einkommen haben. Die Betreiber müssen bestimmten Gruppen, einschließlich Schlüsselkräften, auch Rabatte gewähren.

"Der Miet-E-Scooter-Versuch hat das Potenzial, unsere Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie in der ganzen Stadt zu unterstützen und die grüne Erholung Londons zu fördern", sagte der Vorsitzende des Verkehrs- und Umweltausschusses des London Council, Bürgermeister Philip Glanville.

"Es wird wichtig sein zu sehen, wie sich dieser neue Dienst auf das bestehende Londoner Verkehrsnetz und die CO2-Emissionen auswirkt und wie umfassend er die Reisebedürfnisse aller Londoner berücksichtigt - insbesondere derjenigen mit geringerem Einkommen."

Schreiben von Rik Henderson.