(Pocket-lint) - Der Milliardärsunternehmer Elon Musk hat an einem Satelliten-Internet-Unternehmen namens Starlink gearbeitet und gerade auf Twitter bekannt gegeben, dass der Dienst "voll mobil" ist.

Nachdem Starlink im Jahr 2020 von der US-amerikanischen Federal Communications Commission Zuschüsse in Höhe von fast 885,5 Millionen US-Dollar sowie erfolgreiche Satellitenstarts im Wert von drei Jahren erhalten hatte, hat Starlink nun mehr als 1.000 Satelliten erreicht, die in den Orbit geliefert wurden. Es wird auch damit begonnen, Vorbestellungen von Kunden anzunehmen, die daran interessiert sind, am Beta-Programm "Better Than Nothing" des Unternehmens teilzunehmen. Ab Februar 2021 bedient Starlink mehr als 10.000 Kunden in der Beta. In Kürze wird es auf Kunden ausgeweitet, die in fahrenden Fahrzeugen arbeiten.

Elon Musk hat kürzlich getwittert, dass Starlink-Terminals für Teslas Fahrzeuge zu groß sind, aber er bemerkte, dass sie in Flugzeugen, Wohnmobilen, Lastwagen und Schiffen funktionieren könnten.

Keine Tesla-Autos mit Starlink verbinden, da unser Terminal viel zu groß ist. Dies ist für Flugzeuge, Schiffe, große LKWs und Wohnmobile. - Elon Musk (@elonmusk), 8. März 2021

Beachten Sie, dass Starlink-Kunden derzeit nicht einmal ihre vorhandene Hardware von Adresse zu Adresse verschieben können. Als Beta-Mitglied müssen Sie Ihre Standortinformationen an der Kasse einreichen und dann bei der Ausrüstung bleiben. Die Starlink-Satellitenkonstellation ist einfach nicht vollständig ausgebaut, sodass die Abdeckung nicht vollständig ist. Die Kosten für den Starlink-Service werden mit 99 USD pro Monat zuzüglich Steuern und Gebühren berechnet. Es gibt auch eine anfängliche Zahlung von 500 US-Dollar für die montierbare Satellitenschüssel und den Router, die Sie bei Ihnen zu Hause installieren.

Elon Musk schlägt jedoch vor, dass eine große Veränderung in Sicht ist, da er auch getwittert hat, dass Starlkink "später in diesem Jahr voll mobil sein sollte, damit Sie es überall hin bewegen oder in einem Wohnmobil oder LKW in Bewegung verwenden können". Er sagte, das Unternehmen brauche noch einige "Satellitenstarts, um eine [vollständige] Abdeckung und einige wichtige Software-Upgrades zu erreichen".

Ja, sollte später in diesem Jahr voll mobil sein, damit Sie es überall hin bewegen oder auf einem Wohnmobil oder LKW in Bewegung verwenden können. Wir brauchen noch ein paar Satellitenstarts, um eine wettbewerbsfähige Abdeckung und einige wichtige Software-Upgrades zu erreichen. - Elon Musk (@elonmusk), 15. April 2021

Mit anderen Worten, es hört sich so an, als ob Starlink Ende des Jahres nicht mehr in der Beta sein wird. Pocket-Lint wird Sie auf dem Laufenden halten, sobald wir mehr wissen.

