Was ist Ultra-Breitband und was macht UWB?

(Pocket-lint) - Ultra-Breitband (UWB) tauchte 2019 auf dem Radar der Unterhaltungselektronik auf, als Apple die Aufnahme des U1-Chips in das iPhone 11 ankündigte.

Es hat später seinen Weg in einige andere Schlüsselbereiche der Technologie gefunden, und wir erwarten, dass UWB in den kommenden Jahren viel mehr sehen wird.

Aber was ist Ultra-Breitband und warum reden alle darüber?

Ultra-Breitband ist ein drahtloses Kommunikationsprotokoll mit kurzer Reichweite.

Es werden hohe Frequenzen verwendet, die räumliche und gerichtete Daten liefern können, weshalb jetzt darüber gesprochen wird.

Der Vorteil, den UWB gegenüber vorhandenen Technologien bietet, besteht darin, dass es viel besser in der Lage ist, mit größerer Genauigkeit zu erreichen, sodass zwei UWB-Geräte mit viel größerer Präzision als Bluetooth oder GPS wissen würden, wo sich das andere befindet.

Samsung beschreibt UWB als "kontinuierlich scannendes Radar, das ein Objekt präzise erfassen, seinen Standort ermitteln und mit ihm kommunizieren kann". Ein wichtiger Teil ist, dass UWB ein Flugzeitsystem für seine Daten verwendet, sodass es die Reichweite zwischen zwei UWB-Geräten sehr genau kennt.

Jetzt wissen wir was es ist, was kann es tun?

Die erste Anwendung von UWB, die wir gesehen haben, kam von Apple mit dem U1-Chip im iPhone 11 .

Das U in U1 bedeutet einfach "Ultra-Breitband" und hat nun seinen Weg in die iPhone 12-Modelle , die Apple Watch Series 6 und den HomePod mini gefunden .

Es kann verwendet werden für:

Erhöhung der AirDrop-Präzision (iPhone)

Apple Car Key (iPhone und Apple Watch)

HomePod Mini-Übergabe

Finde meine Integration

Im Wesentlichen ermöglicht das Vorhandensein des U1-Chips in Geräten eine Reihe von Anwendungen. AirDrop kann präziser sein, da ein iPhone weiß, welches andere iPhone am nächsten ist, sodass es ganz oben in der Liste angezeigt wird.

Für Apple Car Key bedeutet die Verwendung von UWB im Auto und des U1-Chips in der Uhr oder im iPhone, dass genau bekannt ist, wo sich das Gerät befindet, und für den HomePod mini ist die Übergabe (Übertragung von Musik) nahtloser, da es genau weiß Wo ist das iPhone und was machst du?

Apple hat außerdem bestätigt, dass Geräte von Drittanbietern mit dem U1-Chip arbeiten können, sodass andere mit UWB ausgestattete Geräte in der Find My-Software von Apple unterstützt werden. Dies bedeutet, dass Apple Sie in Zukunft zu einer ganzen Reihe von Geräten zurückführen kann, z. B. zu Ihrem Fahrrad, Ihren Kopfhörern oder Ihren Standort-Tags.

Apple ist nicht das einzige Unternehmen, das UWB einsetzt. Samsung nennt es nur UWB, anstatt es wie Apple zu brandmarken, aber es ist dieselbe Technologie.

Wiederum ist UWB für das Galaxy Note 20 Ultra , das Galaxy S21 Ultra und das Galaxy S21 + verfügbar und kann einige ähnliche Funktionen wie Apple ausführen:

Digitaler Autoschlüssel

Samsung Galaxy SmartTag + Standortverfolgung

Genau wie bei Apple fließt die Verwendung von UWB durch Samsung in die Standortfunktionen ein. Die Funktionen des digitalen Autoschlüssels funktionieren genauso, außer dass sie nicht von Samsung angeboten werden. Bei einem mit UWB ausgestatteten Auto weiß das Unternehmen jedoch genau, wo sich das Samsung-Telefon befindet, wenn Sie einen digitalen Schlüssel verwenden.

Das Galaxy SmartTag + nutzt die Präzisionsortungsfähigkeiten von UWB, um Augmented Reality für die Suche nach Geräten bereitzustellen. Da das Telefon genau weiß, wo sich der SmartTag + befindet, kann es Ihnen eine AR-Ansicht geben, mit der Sie dorthin geleitet werden können, anstatt sich auf den Ton zu verlassen, den andere Tracker verwenden.

In der Vergangenheit gab es eine Reihe von Optionen für digitale Autoschlüssel, einschließlich NFC über Hersteller-Apps. Es ist etwas, worüber sich das Connected Car Consortium Gedanken gemacht hat - mit Apple und BMW im Vorstand, nicht überraschend, zusammen mit anderen großen Unternehmen wie Samsung und VW.

Es ist keine Überraschung, dass das erste Auto, das Apple Car Key unterstützte, der 2021 BMW 5er war, ursprünglich mit NFC, aber jetzt sehen wir, wie UWB einschwingt, um ein besseres Erlebnis zu bieten.

Der erste BMW, der die UWB-Funktionen des U1-Chips von Apple unterstützt, ist der BMW iX , sein elektrischer SUV.

Die genaue Standortbestimmung von UWB ist hier wichtig, da kein Diebstahl von Signalrelais mehr möglich ist, da einfachere Funksignale verstärkt werden, damit das Auto den Eindruck erweckt, dass sich ein Schlüsselanhänger in der Nähe befindet.

Es gibt Gerüchte, dass Tesla auf ein UWB-System umsteigen wird . Er sagt erneut, dass es Relaisdiebstahl verhindern soll, und wir haben gesehen, dass VW auch über die Technologie spricht. Daher würden wir eine breite Akzeptanz für Autoschlüssel erwarten, sowohl für den physischen Schlüssel Ihres Autos mit und die digitalen Versionen über Ihr Mobiltelefon aktiviert.

Tatsächlich haben VW und NXT mehr als nur Autoschlüssel betrachtet - sie haben über Anhängerkupplungen gesprochen, bei denen UWB in Kindersitzen verwendet wird, um Airbags zu deaktivieren, je nachdem, wo der Kindersitz installiert ist, und vieles mehr.

Sie können erwarten, dass UWB in einer Vielzahl von Geräten angezeigt wird. Es wurde berichtet, dass Google eine UWB-API für Android hinzugefügt hat , was bedeutet, dass UWB-Anwendungen wahrscheinlich auf Android-Geräten landen - über das bereits erwähnte Samsung-Handy hinaus. Wenn Android es als Kernfunktion unterstützt, kann es auf allen Android-Geräten umfassendere Funktionen haben.

Es gibt Gerüchte, dass Tile ein UWB-System für seine Tracker in Betracht zieht, ähnlich dem SmartTag + von Samsung. Dies würde eine breitere UWB-Unterstützung für Smartphones erfordern, da dies derzeit nur für das iPhone und die neuesten Samsung-Modelle gilt.

Dies sind nur Beispiele, die bereits aufgetaucht sind - angesichts der Tatsache, dass drahtlose Smart-Geräte so weit verbreitet sind und die Vorteile von UWB so offensichtlich sind, würden wir erwarten, in den nächsten Jahren viel über die Technologie zu hören.

Schreiben von Chris Hall.