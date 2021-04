NFTs und Funko könnten ein Match sein, das im Himmel gemacht wurde

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Funko und seine Popkultur-Sammlerstücke stehen kurz vor dem Eintritt in den NFT-Markt in diesem Sommer.

Der in Washington ansässige Spielzeughersteller hat angekündigt, eine Mehrheitsbeteiligung an TokenWave zu erwerben, dem Entwickler der TokenHead-App für die Verfolgung von NFT-Beständen (Non-Fungible Token). Mit NFTs können Sie verifizierte digitale Assets in limitierter Auflage besitzen - für Kunst, Sport, Spiele und eine Reihe anderer Interessen -, die alle auf der Rückseite der Blockchain basieren . Sie können sie auf Marktplätzen kaufen, verkaufen oder handeln.

TokenHead, verfügbar für iOS und Android, zeigt mehr als 10 Millionen NFTs. Bei der Investition von Funko in TokenHead geht es darum, die Plattform des Unternehmens um digitale Assets zu erweitern. Funkos bekanntestes Produkt, der Pop! Figuren, zeigt Charaktere in einer Vielzahl von Eigenschaften, vom Fernsehen bis zu Videospielen. Jetzt möchte Funko seine Vinylfiguren mit digitalen Token kombinieren.

„Unsere Fähigkeit, Funko Pop zu kombinieren! digitale NFTs mit exklusivem Funko Pop! Vinylfiguren haben das Potenzial, ein Spielwechsler zu sein “, sagte Funko . "Indem wir die seltensten Funko-NFTs mit exklusiven einlösbaren Funko-Pops unterstützen, sind wir bereit, auf einzigartige Weise in den NFT-Markt einzutreten."

Die Hoffnung ist, dass Funkos riesige Fülle an Figuren neue Erfahrungen in der NFT-Welt und für Funko-Fans weltweit hervorbringen wird. Die Produkte werden auf der Worldwide Asset Exchange (WAX) -Plattform verkauft, einer dezentralen Brieftasche in der Blockchain, die eine überprüfbare Authentizität bietet.

Funko plant, seine ersten NFTs im Juni 2021 auf den Markt zu bringen. Jede Woche wird eine neue Immobilie mit einem Startpreis von 9,99 USD eröffnet.

Schreiben von Maggie Tillman.