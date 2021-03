Was ist eine NFT und warum sollte es Sie interessieren?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sie sind wahrscheinlich hier, weil Sie den Begriff NFT gehört haben, aber nicht wissen, was er ist oder bedeutet. Dann sind Sie bei uns genau richtig.

Ein NFT steht für Non-Fungible Token. Etwas, das fungibel ist, kann durch etwas anderes ersetzt werden, das dasselbe bedeutet - wie das Tauschen von 10 USD gegen 10 1-Dollar-Scheine. Nicht fungibel bedeutet also, dass es völlig einzigartig ist - wie ein einmaliges Pressen einer Schallplatte, eines einzigartigen Manuskripts oder eines bestimmten Gemäldes.

Das NFT ist wie ein Echtheitszertifikat, eine Urkunde oder ein Eigentum an einem Vermögenswert. Es kann also verkauft werden. Die Dinge sind jedoch nicht einfach, da der Vermögenswert selbst möglicherweise frei geteilt werden kann. Die NFT ist also der Anspruch auf Eigentum an einem Gegenstand, nicht der Gegenstand selbst. Etwas verwirrend.

NFTs werden mit Blockchain-Technologie ähnlich wie Bitcoin gesichert (sie sind tatsächlich Teil der Ethereum-Blockchain ). Blockchains sind im Wesentlichen Datenbanken, die verschlüsselt und dezentralisiert sind. Aufgrund des dezentralen Ansatzes sind sie schwer zu kompromittieren.

Ein NFT ist jedoch nicht wie ein Bitcoin, da Bitcoin gegen anderes Bitcoin ausgetauscht werden kann - es ist fungibel.

Kunstwerke (bekannt als Kryptokunst) werden über das Format zur Verfügung gestellt - das Everydays NFT-Kunstwerk des Künstlers Beeple wurde bei Christies zum Verkauf angeboten, und ein animiertes Bild des Nyan Cat-Memes wurde für - warten Sie - rund 580.000 US-Dollar verkauft. Und es ist diese Art von kreativer Arbeit, bei der viel mehr NFTs zum Nachweis der Eigenverantwortung eingesetzt werden.

Auch diese Kunst kann von anderen angesehen werden - aber es gibt nur einen Besitzer mit Zugriff auf die NFT. Hier kann es etwas verwirrend werden, denn genau wie bei einem physischen Gemälde können Kopien angefertigt werden - sie sind einfach nicht das Original.

In der Tat muss nicht alles einzigartig sein; Sie könnten nur ein begrenzter Lauf sein. Die Band Kings of Leon hat gerade angekündigt , eine Deluxe-Version ihres neuen Albums im Wert von 50 US-Dollar als NFT zur Verfügung zu stellen. Es wird viele Exemplare davon geben, obwohl es als limitierte zweiwöchige Auflage erhältlich sein wird.

Dies beinhaltet herunterladbare Elemente (einschließlich der Musik natürlich) sowie eine Vinyl-Kopie (wir wissen noch nicht, wie das funktioniert).

Es gibt viele andere Beispiele für NFTs, die bei der Arbeit auftauchen - die TV-Show American Gods stellt Sammlerstücke im Format zur Verfügung. Nike experimentierte auch mit NFTs, um neben physischen Paar Schuhen auch ihre Sammelbarkeit zu verbessern ( wie Input hervorhebt, ist das Format hier, um "mehr Turnschuhe zu kreieren, die man nicht bekommen kann"). Es gab auch eine NBA-App - NBA Top Shot - mit NFTs. Gegenstände im Spiel, Domainnamen oder Ereignistickets sind weitere Beispiele für Gegenstände, die mithilfe von NFTs leicht verfügbar gemacht werden könnten.

Der Begriff gibt es eigentlich seit 2017 und es gibt jetzt einige Standards, die auch die Verwendung von NFTs unterstützen. Es gabeinige Berichterstattung - wie bei Bitcoin - der Wirkung von NFT und digitalen Assets auf hohe Energieverbrauch und damit die negativen Auswirkungen auf die Umwelt verbunden.

Die Leute sammeln gerne physische Dinge, aber in der digitalen Welt gibt es kein Äquivalent und es ist diese Lücke, die NFTs lösen wollen. Sie können auf jedem Ethereum-Marktplatz gehandelt werden.

In der Tat haben NFTs das Potenzial, in Zukunft den Besitz eines Vermögenswerts nachzuweisen - schließlich könnten sie beispielsweise zum Nachweis des Eigentums an einem Haus, Boot oder Auto verwendet werden. Entscheidend ist, dass ein NFT nur einen offiziellen Eigentümer haben kann und die Informationen über das Eigentum angezeigt werden können.

Der Schöpfer eines Werkes kann das Urheberrecht daran behalten - genau wie in der physischen Welt. Die Übertragung des Eigentums am Original ändert daran nichts.

Schreiben von Dan Grabham.