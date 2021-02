Mit Rode Wireless Go II können Sie aus zwei Quellen gleichzeitig aufnehmen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Rode hat ein brandneues drahtloses Mikrofonsystem vorgestellt, das für die Aufnahme unterwegs optimiert ist. Es ist das Wireless Go II und ein riesiges Upgrade des Modells der ersten Generation.

Das neueste Mikrofonsystem von Rode verfügt über zwei Sender und einen Empfänger, sodass Sie mit demselben Empfänger gleichzeitig von zwei Quellen aufnehmen können.

Das bedeutet, dass Sie möglicherweise ein Video mit zwei Personen vor der Kamera aufnehmen oder einen anderen Ton (wie Umgebungsgeräusche) aufnehmen lassen können, während der andere das Talent aufzeichnet, wenn Sie möchten.

Es macht das System weitaus vielseitiger als die Version der ersten Generation, aber es steckt noch mehr dahinter.

Es verfügt über einen analogen 3,5-mm-TRS-Ausgang sowie einen digitalen USB-C- und iOS-Ausgang, sodass es mit nahezu jedem Gerät kompatibel ist, mit dem Sie möglicherweise aufnehmen müssen. Sei es Ihre Kamera, Ihr Laptop oder Ihr Smartphone.

Darüber hinaus verfügt jeder Sender über einen integrierten Onboard-Speicher, sodass Sie lokal direkt auf den Sendereinheiten aufnehmen können. Laut Rode hat jeder eine Aufnahmezeit von 24 Stunden und eine bessere Reichweite als zuvor.

Die digitale 2,4-GHz-Übertragung bietet eine Reichweite von bis zu 200 m und funktioniert bei Bedarf sogar in Umgebungen mit vielen konkurrierenden Funkwellen.

Wie das erste Modell verfügen auch die Wireless Go II-Sender über integrierte Mikrofone, mit denen Sie sie an Ihrem Halsband befestigen und direkt aufzeichnen können. Oder - wenn Sie möchten - Sie können Ihr eigenes Mikrofon an jeden Sender anschließen, egal ob es sich um ein Ansteckmikrofon oder ein Handmikrofon handelt.

Mit dem Akku jedes Senders können Sie ungefähr 7 Stunden lang arbeiten. Mit der Rode-App können Sie die Funktionen einfach steuern, unabhängig davon, ob Sie die Verstärkung einstellen oder einfach zwischen Stereo- und Mono-Aufnahme wechseln.

Das neueste Rode Wireless Go II ist ab sofort für nur 299 US-Dollar (279 GBP in Großbritannien) erhältlich und wird standardmäßig mit den beiden oben genannten Sendern und dem Empfänger geliefert.

squirrel_widget_4238830

Schreiben von Cam Bunton.