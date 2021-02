Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Square Off hat vor ein paar Jahren sein erstes Roboterschachbrett veröffentlicht, mit großem Erfolg. Es steht kurz vor der Einführung eines leichteren, günstigeren Modells - Neo - und eines Spielekompendiums, das Schach enthält, aber auch Drafts, Halma und Connect 4 hinzufügt - Swap.

Beide werden ab Juni dieses Jahres an frühe Kickstarter-Unterstützer geschickt.

Ab März wird auch ein rollbarer Schachcomputer in die Aufstellung aufgenommen. Es ist sicherlich ein Unternehmen auf dem Vormarsch, nicht zuletzt dank des zunehmenden Interesses an dem uralten Brettspiel, das durch die äußerst erfolgreiche Netflix-Show The Queens Gambit hervorgerufen wurde.

"Der gesamte Schachmarkt hat aufgrund des Queens Gambit einen deutlichen Anstieg verzeichnet", sagte uns Square Off-Mitbegründer Bhavya Gohil. "Und auch wegen einer Pandemie.

"Aufgrund der Pandemie sind die Menschen zu Hause und spielen Indoor- und Brettspiele. Und dann passierte Queens Gambit. Für uns bei Square Off sehen wir einen deutlichen Umsatzanstieg sowie einen Rückgang der Anschaffungskosten Ich würde sagen, drei- bis viermal ist die Art von Akzeptanz, die wir in unseren Verkäufen gesehen haben. "

Es hat dazu beigetragen, das Profil des Unternehmens zu verbessern, und ist für die zukünftigen Veröffentlichungen von Vorteil.

Das Square Off-Konzept ist ausgezeichnet. Im Gegensatz zu herkömmlichen KI-Schachspielen verfügt ein Square Off-Brett über einen Roboterarm, der gegnerische Figuren automatisch bewegt - ähnlich wie die riesigen Schachfiguren in Harry Potter und dem Stein der Weisen. Es fühlt sich also so an, als würdest du jemanden spielen, der wirklich da ist.

Und in einigen Fällen sind Sie es. Dank der Verbindung des Boards mit einer speziellen App können Multiplayer-Spiele über Partner wie chess.com organisiert werden. Dies ist ein idealer Weg, um Ihre Schachfähigkeiten zu testen, auch wenn Sie sich sozial distanzieren.

Wenn Sie einfach die KI spielen, können Sie auch viel aus dem Spiel herausholen, da die App aus Ihrem Spiel lernt: "Wir sammeln viele Daten der Spiele und versuchen dann, Ihnen personalisierte Lernerfahrungen zu geben. Das bedeutet also im Grunde Die KI ist anpassungsfähig. Sie passt sich Ihrem Spielniveau an. Wenn Sie also Anfänger oder Meister sind, wird sie entsprechend gespielt ", fügte Gohil hinzu.

In Kürze wird, wie er erklärte, ein künstlich intelligenter Tutor hinzugefügt, um dies weiter voranzutreiben. Er wird Ihnen helfen, im weiteren Verlauf mehr über das Spiel zu erfahren: "Wir stellen einen AI-basierten Tutor vor, Victor, der in der App enthalten sein wird .

"Victor wird ein In-App-Trainer sein und Ihnen Schach in Echtzeit beibringen. Und es ist ein sprachgesteuerter Trainer, der Ihnen Echtzeit-Feedback gibt, während Sie auf dem Brett spielen. Sie können an Ihren Angriffen arbeiten oder Verteidigung oder dein gesamtes Spiel.

"Sie können einen ganzen Kurs durchlaufen, um Ihr Spiel zu verbessern und Schach von Grund auf zu lernen. Genau das versuchen wir mit dieser Technologie."

Es scheint, dass das Startup nur seinen ersten Schritt gemacht hat.

Weitere Informationen zu Square Off und seinen Roboterspielen finden Sie in unserem exklusiven Interview als Teil der Episode 89 des ab sofort verfügbaren Pocket-Lint-Podcasts .

Schreiben von Rik Henderson.