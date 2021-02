Gocycle neckt G4-Modelle der nächsten Generation, die im März 2021 vorgestellt werden

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Gocycle hat bestätigt, dass die Produktion der nächsten Generation seiner beliebten Elektrofahrräder Gocycle G4 und G4i bereits aufgenommen wurde.

Wir haben nur einen kleinen Einblick in das neue Design gegeben und erfahren, dass es für die neuen Modelle, die den GX und den GXi ersetzen sollen, eine Vollcarbon-Vorderradgabel geben wird.

Gocycle ist bekannt für die weltweit wachsende Nachfrage nach E-Bikes. Nachdem der Gocycle ursprünglich vor über 10 Jahren auf den Markt gebracht wurde , sind das clevere Antriebssystem und die Schnellspannräder immer noch auf seinen Motorrädern zu finden. In den letzten Jahren wurde ein umfangreicheres Klappsystem eingeführt.

Während die Originalmodelle schnell zur Aufbewahrung verpackt werden konnten, war es der beim Gocycle GX 2019 eingeführte Schnellklappmechanismus , der wirklich ansprach . So können Sie Ihr Fahrrad in Sekundenschnelle zusammenklappen, unter Ihrem Schreibtisch oder einfach in einem Zug verstauen - oder in den Kofferraum nahezu jedes Autos stecken.

Wir sind uns nicht sicher, was mit der G3-Version mit festem Rahmen passiert. Gocycle sagt, dass die G4 diese Faltmodelle ersetzt. Der GX ist die Standardversion, während der GXi einige Premium-Ergänzungen erhält, wie eine LED-Lichtleiste am Lenker und einen automatischen Schalthebel zur Steuerung der Gänge.

Wir erwarten, dass die vollständigen Details im März bekannt gegeben werden, aber Gocycle hat uns einen Einblick in die Modellpalette gegeben und detailliert beschrieben, dass es einen G4, G4i und G4i + geben wird. Die Preise beginnen bei £ 3499 / € 3499 / $ 3999 für den G4.

"Unsere Gocycle-Baureihe der vierten Generation setzt nicht nur einen neuen Standard für Gocycle, sondern wird auch die Messlatte für alle unsere Wettbewerber im Segment der zusammenklappbaren Elektrofahrräder höher legen. Dies ist die bedeutendste Änderung in der Entwicklung, die wir jemals vorgenommen haben, und ich kann es kaum erwarten, sie zu enthüllen." mehr Details!" sagte Richard Thorpe, Designer und Gründer von Gocycle.

Schreiben von Chris Hall.