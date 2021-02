Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Während der CES 2020 stießen wir auf einen interessanten Prototyp von LOréal, der eine Lippenstiftfarbe erzeugt, die Sie zuerst in Augmented Reality mit einer App ausprobieren. Der Perso befand sich damals in einem sehr frühen Entwicklungsstadium, aber wir konnten sein Potenzial erkennen - Sie können nicht nur Ihren eigenen Lippenstift zu Hause herstellen, sondern auch vorher sehen, wie er aussehen wird.

Ungefähr 12 Monate später haben wir das Konzept wieder eingeholt - außer diesmal sind es nur noch wenige Monate, bis wir in die Hände von echten Kunden gelangen.

Das Gerät mit dem Yves Saint Laurent-Logo und dem Namen YSL Rouge Sur Mesure von Perso wird im Frühjahr 2021 zunächst in Beta-Form erhältlich sein und ab September allgemeiner erhältlich sein.

Wir haben kürzlich mit LOréals globalem Vizepräsidenten für seinen Technologie-Inkubator, Guive Balooch, über Perso gesprochen, wie es seit unserem letzten Besuch entstanden ist und über andere Innovationen, die es im Rahmen des Pocket-Lint-Podcasts für den Schönheitssektor geplant hat.

"Perso ist etwas Einzigartiges, weil es eine Verbindung vieler Technologien ist, die wirklich versuchen, einen Zweck zu lösen. Und der Zweck ist, wie Sie die Umgebung schaffen, in der Menschen einen Trend erkennen und das Produkt sofort zu Hause herstellen können, anstatt es zu müssen ein Produkt speziell für jeden Trend kaufen? " er sagte uns.

"Um dies zu tun, haben wir dieses angeschlossene Gerät und es bietet Lippenstift, Hautpflege und andere Kategorien. Für den Lippenstift können Sie ihn virtuell mit AR anprobieren und ihn genau dort haben, indem Sie ihn auf das Gerät verteilen.

"Wir haben viel Hoffnung und Ehrgeiz dafür, weil wir lange versucht haben, es so benutzerorientiert wie möglich zu gestalten. Wir werden das als ersten Beta-Test im Frühjahr 2021 starten, also wird es so sein." bald in den Händen der Benutzer. "

Eine überarbeitete Version des Geräts wurde während der volldigitalen CES 2021 im Januar vorgestellt. Der Preis für die erste limitierte Auflage beträgt 299 US-Dollar, und es funktioniert mit speziellen Farbpatronensätzen. Es können Patronen eingesetzt werden, wobei rote, nackte, orange oder rosa Varianten verfügbar sind. Anschließend wird der genaue Farbton, den Sie über eine verbundene App anfordern, gemischt und ausgegeben.

Der LOréal Technology Incubator wird hier nicht aufhören. Während der virtuellen CES wurde auch der Water Saver gezeigt, ein Aufsatz für Friseursalons oder ein Badezimmerhahn, der genau das tut, was auf der Dose steht.

"Dies ist eine Zusammenarbeit mit einem Unternehmen in der Schweiz namens Gjosa", erklärte Balooch.

"Sie verfügen über eine Wassertechnologie, mit der Sie die Größe eines Wassertropfens um das Zehnfache reduzieren können - um das Zehnfache verkleinern können. Auf diese Weise gehen Sie keine Kompromisse ein, wie das Wasser durch das Haar fließt, wie hoch der Druck ist und wie es sich anfühlt Sie verbrauchen aber 80 Prozent weniger Wasser.

"Also haben wir uns mit ihnen zusammengetan und diese Technologie namens LOréal Water Saver entwickelt. Es ist ein personalisiertes System, mit dem Sie verschiedene Behandlungen mischen können, die diese Wassertechnologie durchlaufen und mit den Einsparungen aus dem Griff kommen.

"Wenn wir dies in ein paar tausend Salons bringen, können wir eine Milliarde Gallonen Wasser pro Jahr einsparen. Das Potenzial ist wirklich hoch."

Der Technology Incubator arbeitet auch an vielen anderen Produkten, von denen Sie einige in unserem vollständigen Podcast-Interview hier hören können .

Schreiben von Rik Henderson.