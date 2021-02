Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Eine SpaceX-Rakete und ein Raumschiff werden Ende 2021 eingesetzt, um eine „rein zivile“ Besatzung in den Weltraum zu schicken.

Die Mission soll im Oktober starten und wird vom Milliardär Jared Isaacman kommandiert. Er ist ausgebildeter Pilot und Geschäftsführer von Shift4 Payments, das Terminals für die Kreditkartenverarbeitung und Kassensysteme verkauft. Drei Personen werden neben Isaacman fahren und an Bord der SpaceX Crew Dragon-Kapsel umkreisen. Die Sitze werden "an Personen aus der Öffentlichkeit" gehen, die in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden, sagte SpaceX in einer Erklärung.

Zwei der Sitze gehen an Personen, die dem St. Jude Childrens Hospital in Memphis angeschlossen sind. Insbesondere wird einer dieser Sitze an ein Gesundheitspersonal gehen. "Eigentlich ein ehemaliger Krebsüberlebender, der in St. Jude behandelt wurde und zurückgekommen ist und dort Angestellter ist", sagte Isaacman der New York Times.

Der dritte Sitz wird nach dem Zufallsprinzip verlost, mit der Hoffnung, mindestens 200 Millionen US-Dollar für St. Jude zu sammeln. Eine Spende ist nicht erforderlich, um eine Chance für die Reise ins All zu erhalten, aber jeder gespendete Dollar zählt als 10 Einträge (bis zu 10.000 Einträge). Nur US-Bürger und rechtmäßige ständige Einwohner, die 18 Jahre oder älter sind, können an der Verlosung teilnehmen. Und Sie müssen unter 6 Fuß, 6 Zoll in der Höhe sein und weniger als 250 Pfund wiegen. Sie müssen auch psychologische und physische Tests bestehen.

Im Idealfall werden die drei ausgewählten Personen laut einer Pressemitteilung „die Säulen der Mission, der Hoffnung, der Großzügigkeit und des Wohlstands darstellen“.

Die Mission mit dem Namen Inspiration4 wird vom 39A-Startplatz von SpaceX im Kennedy Space Center der NASA in Florida aus gestartet. Es wird die Falcon 9-Rakete von SpaceX verwenden und die Besatzung wird von SpaceX in "Orbitalmechanik, Mikrogravitation, Schwerelosigkeit und anderen Formen von Stresstests" geschult.

Die vierköpfige Besatzung verbringt bis zu fünf Tage in der Crew Dragon-Kapsel, die alle 90 Minuten „auf einer maßgeschneiderten Flugbahn“ die Erde umkreist.

Gehen Sie zur Website Inspiration 4 Donate. Klicken Sie auf die Schaltfläche Spenden. Lesen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wählen Sie den Betrag aus, den Sie spenden möchten. (Eine Spende ist nicht erforderlich.) Geben Sie Ihre Kontaktinformationen und Zahlungsmethode ein. Senden Sie Ihre Daten für eine Gewinnchance.

Schreiben von Maggie Tillman.