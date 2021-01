Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Tile plant, in diesem Jahr einen neuen Tracker für verlorene Gegenstände einzuführen, mit dem Ziel, mit den AirTags von Apple sowie den Trackern von Samsung zu konkurrieren .

Alle vorherigen und vorhandenen Tile-Tracker verwenden die Bluetooth-Technologie, um verlorene Gegenstände wie Schlüssel oder Gepäck zu lokalisieren. In der Regel werden Fliesen-Tracker mit Klebstoff oder einem Clip an Dingen befestigt. Wenn diese Gegenstände später verloren gehen, können sie in der Nähe problemlos über Bluetooth gefunden werden. Die Tracker von Tile können auch über das Community-Find-Netzwerk von Tile gefunden werden, das die auf den Telefonen der Benutzer installierte Tile-App verwendet, um Tracker zu finden, die in einen verlorenen Modus versetzt wurden, und Sie anzupingen, wenn sie gefunden werden.

Das neue Produkt von Tile wird laut TechCrunch jedoch die UWB-Technologie (Ultra-Breitband) nutzen. Es bietet sogar ein Augmented Reality-Erlebnis in der Tile-App, um Sie zu einem Artikel zu führen. Die UWB-Technologie ist bereits auf dem iPhone 11 und iPhone 12 sowie auf einigen Android-Geräten wie neuen Samsung-Geräten verfügbar. Es handelt sich um ein drahtloses Kommunikationsprotokoll mit kurzer Reichweite wie Bluetooth, das jedoch mit hohen Frequenzen arbeitet und bei der Erfassung von räumlichen und gerichteten Daten hilft.

Apple ermöglicht Entwicklern den Zugriff auf seinen UWB-fähigen U1-Chip , wodurch die neueren iPhones räumlich sensibilisiert werden. Es wird davon ausgegangen, dass die AirTags von Apple auf UWB-Technologie und dem U1-Chip in iPhones basieren. Sie werden seit mehr als einem Jahr gemunkelt. In der Zwischenzeit plant Samsung, UWB in die SmartThings Find-App zu integrieren, und es wird auch gemunkelt, dass es einen eigenen Tile-ähnlichen SmartTag-Tracker bereitstellt, der bereits nächste Woche während eines Unpacked-Events für seine nächsten Telefone debütieren könnte.

Tile hat interne Konzeptzeichnungen für seinen neuen Tracker erstellt, die TechCrunch gemeinsam genutzt hat. Dabei wurde festgestellt, dass Tile trotz der Verwendung von UWB über Bluetooth anderen Tile-Trackern ähnlich sein wird, darunter Tile Mate und Pro. Es hat eine quadratische Form, einen mittleren Knopf und eine flache Form, die den Klebstoff trägt. Es kann auch an einen Schlüsselbund angehängt werden.

Mit UWB kann es fehlende Objekte innerhalb oder außerhalb lokalisieren, auch wenn Sie es nicht klingeln hören. Es kann Ihnen auch dabei helfen, Gegenstände in einem größeren Raum zu finden, beispielsweise in einem mehrstöckigen Haus. Die Kachel-App bietet im Wesentlichen eine AR-fähige Kameraansicht, mit der Sie den Standort des Trackers mit Überlagerungen und Richtungspfeilen erkennen können.

Berichten zufolge wird Tile den UWB-Tracker voraussichtlich noch in diesem Jahr mit Unterstützung für iOS- und Android-Geräte veröffentlichen. Natürlich werden weiterhin Bluetooth-Tracker verkauft.

Schreiben von Maggie Tillman.