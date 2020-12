Top-Tech-Tipps, um Weihnachten zu retten

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Morgen ist Weihnachtstag und obwohl es anders sein kann als in den Vorjahren, können Sie dank Technik immer noch eine tolle Zeit haben.

Ihre Pläne laufen möglicherweise nicht so, wie Sie es erwartet oder erhofft haben, aber es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie Technologie das Erlebnis verbessern kann. Und die gute Nachricht ist, dass Sie sich nicht einmal aus dem Haus wagen müssen, da es sich um vorhandene Technologie handelt, auf die Sie wahrscheinlich bereits Zugriff haben.

Hier sind fünf Möglichkeiten, wie Technologie helfen kann, Weihnachten in diesem Jahr zu retten ...

Da der größte Teil Großbritanniens wieder gesperrt ist und Länder auf der ganzen Welt vorsichtig sind, wie viel Geselligkeit Sie betreiben können, gab es nie einen besseren Zeitpunkt, um Zoom, WhatsApp, FaceTime oder einen anderen Videokonferenz-Messaging-Dienst zu starten und sich zu unterhalten.

Für Weihnachten und Neujahr hat Zoom das 40-Minuten-Limit für Anrufe aufgehoben. Und mit vielen festlichen Merkmalen, wie der Möglichkeit, Ihren Hintergrund aufzuwerten, ist es ein Kinderspiel, wenn Sie Familie und Freunden frohe Weihnachten wünschen möchten.

Schließen Sie ein Gerät an ein Fernsehgerät an, um eine noch bessere Erfahrung zu erzielen. Wenn Sie in dieser Ferienzeit ein Familienmitglied alleine haben, stellen Sie einen zusätzlichen Platz am Esstisch für ein Tablet oder einen Laptop ein, damit diese auch Teil der Feierlichkeiten sein können.

Eine Reihe von Streaming-Diensten, darunter Disney +, Netflix, Amazon Prime Video und BBC iPlayer, bieten die Möglichkeit, Shows und Filme als Gruppe anzusehen, selbst wenn Sie sich an verschiedenen Orten befinden.

Es ist wirklich einfach und bedeutet, dass Sie das Gefühl haben können, im selben Raum zu sein und zur gleichen Zeit dasselbe zu sehen. Dieses Jahr gibt es auch einige großartige neue Filme, die man als Gruppe sehen kann, darunter Soul on Disney + und der neue George Clooney-Blockbuster The Midnight Sky.

Leider gehört zu den Dienstleistungen kein Familienmitglied, das bereit ist, Ihnen etwas zu trinken oder die Pralinen weiterzugeben.

Bis Sie dies gelesen haben, sollte der Weihnachtsmann damit begonnen haben, Geschenke auf der ganzen Welt zu liefern, und es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, ihn aufzuspüren.

Zum ersten Mal in Großbritannien können Sky Q-Abonnenten einfach über ihre Fernbedienung fragen, wo er sich befindet, während diejenigen mit einer Internetverbindung den Santa Tracker von Google, den berüchtigten Norad Santa-Tracker, der seit über 50 Jahren läuft, oder den Plane Finder überprüfen können App.

Dank der Scalper haben Sie dieses Weihnachten möglicherweise keine neue Konsole, aber das bedeutet nicht, dass Sie keinen Spaß beim Spielen haben können.

Mit dem Xbox Games Pass von Microsoft und den PlayStation Plus-Diensten von Sony können Sie schnell loslegen und auf zahlreiche Spiele zugreifen, die im monatlichen Abonnementpreis enthalten sind.

Andernfalls gibt es den Stadia Clioud-Gaming-Service von Google, mit dem Sie ganz einfach beginnen können. Stadia arbeitet über den Fernseher mit einem Chromecast Ultra, einem Computer mit Google Chrome oder einem unterstützten Mobilgerät. Sie können heute loslegen, ohne Ihr Zuhause zu verlassen.

Die Geschäfte sind möglicherweise geschlossen, aber das bedeutet nicht, dass sie online geschlossen sind. Viele Geschäfte, wie Amazon, liefern noch heute und da der Verkauf am zweiten Weihnachtstag beginnt, gibt es Schnäppchen zu machen.

Fröhliche Weihnachten!

