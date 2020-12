Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Black Friday und Cyber Monday sind vorbei, aber Einzelhändler sind noch nicht damit fertig, Verkäufe zu tätigen, damit Sie in den Ferien Geld ausgeben können. Im Dezember gibt es tatsächlich ein wenig bekanntes Einkaufsereignis namens Green Monday, das in den USA langsam an Fahrt gewinnt.

Der diesjährige grüne Montag findet am 14. Dezember 2020 statt

Sie können eBay für Green Monday danken. 2007 erfand es die Veranstaltung. Der grüne Montag findet normalerweise am zweiten Montag im Dezember statt und gilt als der "beste Verkaufstag" des Monats. Wir sind uns nicht sicher, ob das stimmt, da viele Black Friday- und Cyber Monday-Deals nun wochenlange Verkäufe sind, die sich im Dezember erstrecken. Ehrlich gesagt ist es nur eine weitere Ausrede für Einzelhändler, Artikel in allen Kategorien zu rabattieren, und darüber können wir uns nicht beschweren.

Folgende Einzelhändler nehmen am Grünen Montag teil:

Hier ist eine Zusammenfassung der 10 besten Green Monday-Angebote, die wir finden konnten:

Sparen Sie $ 50 bei den beliebten AirPods Pro-Ohrhörern. Sie bieten Schweiß- und Wasserbeständigkeit und bieten Ihnen 24 Stunden kabellose Hörzeit mit dem Ladekoffer. Sehen Sie sich hier das Angebot bei Target an.

Diese Over-the-Ear-Dosen von Sony gehören zu den besten auf dem Markt. Sie bieten 30 Stunden Akkulaufzeit und Geräuschunterdrückung. Sehen Sie sich das Angebot bei Amazon an.

Dieser HP Laptop ist für Green Monday fast 33 Prozent günstiger. Es verfügt über ein 13,3-Zoll-FHD-Display sowie 16 GB RAM und eine 512-SSD. Sehen Sie sich das Angebot bei HP an.

Dieser erstklassige Roomba-Roboterstaubsauger verfügt über eine intelligente Zuordnung, sodass Ihr gesamtes Zuhause gereinigt wird und sich hervorragend für Tierhaare eignet. Es hat auch einen Basisspeicheraufsatz, mit dem Sie bis zu 60 Tage ohne Entleeren arbeiten können. Sehen Sie sich das Angebot bei Amazon an.

Das Pro-Modell der charakteristischen Video-Türklingel von RInge, einem Unternehmen von Amazon, kostet für Green Monday 80 US-Dollar. Sehen Sie sich das Angebot bei Amazon an.

Diese Kopfhörer von Beats werden mit dem neuen H1-Kopfhörerchip von Apple geliefert und bieten neun Stunden Hörzeit mit einer einzigen Ladung. Sehen Sie sich das Angebot bei Amazon an.

Dieses vierteilige Paket von Tile bietet alles, was der Koffer in Ihrer Familie benötigt, um nicht das Telefon, die Schlüssel oder die Brieftaschen zu verlieren. Sehen Sie sich das Angebot bei Amazon an.

Der brandneue, sphärische Echo Dot von Amazon mit seinem neu gestalteten Gehäuse wird mit 40 Prozent Rabatt zum Verkauf angeboten. Das ist fast der halbe Preis! Sehen Sie sich das Angebot bei Amazon an.

Der Echo Flex wurde entwickelt, um die Lücken in Ihrem Smart Home zu schließen, in denen Sie keinen Zugang zu Alexa haben, z. B. in Ihrer Garage, im Eingangsbereich oder in den Fluren. Derzeit ist es $ 5 Rabatt für Black Friday. Es war anfangs schon billig, also ist dieses Schnäppchen ein Schnäppchen, wenn Sie uns fragen. Sehen Sie sich das Angebot bei Amazon an.

Dieser HP Laptop kostet 140 US-Dollar und verfügt über 4 GB RAM und eine 128 GB SSD. Es ist die perfekte, erschwingliche Maschine für Arbeit oder Schule. Sehen Sie sich das Angebot bei Walmart an.

Wenn Sie nach etwas suchen, das etwas leistungsstärker ist als das oben erwähnte HP-Angebot, ist dieser 15-Zoll-Gaming-Laptop von Omen mit 450 US-Dollar ausgezeichnet. Es verfügt über 8 GB RAM, eine 1-TB-Festplatte und eine 256-GB-SSD. Sehen Sie sich das Angebot bei Walmart an.

Schreiben von Maggie Tillman.