Wachen Sie mit diesen Lumie-Angeboten angenehmer auf

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wecklichter sind eine großartige Alternative zum traditionellen Wecker im Awooga-Stil. Sie verwenden eine Mischung aus angenehmen Weckgeräuschen und sanften Sonnenaufgängen, die Lichtquellen imitieren, um Sie in den Tag zu entführen. Anstatt mit einem Start über einen lauten Alarm aufzuwachen, werden Sie von einem langsam aufhellenden Nachttischlicht sanft angestupst.

Das Ergebnis ist ein viel natürlicheres Erwachen, das Ihnen eher einen freudigen Start in den Tag ermöglicht als ein unhöfliches Erwachen. Diese Leuchten sind im Allgemeinen teuer, aber in unseren Augen das Geld wert. Wenn Sie morgens Schwierigkeiten haben, dann sind diese perfekt. Umso mehr wurden sie jetzt für Cyber Monday rabattiert.

Lumies Bodyclock-Systeme ahmen nicht nur Sonnenaufgang und Sonnenuntergang nach (was Sie auch in den Schlaf versetzt), sondern helfen auch bei saisonalen affektiven Störungen und dem Winter-Blues. So machen sie einen perfekten Kauf für sich selbst oder ein Geschenk für einen geliebten Menschen.

• Lumie Bodyclock Glow 150 - sparen Sie £ 34, waren £ 99,99, jetzt £ 65: Dieses Lumie-Wecklicht bietet sowohl Einstellungen für Sonnenuntergang als auch für Sonnenaufgang mit 10 verschiedenen Weckgeräuschen, einschließlich weißem Rauschen. Genießen Sie mit diesem Angebot einen besseren Schlaf. Siehe das Angebot bei Amazon

• Lumie Bodyclock Shine 300 - sparen Sie £ 44, waren £ 129, jetzt £ 85 - Dieses teurere Wecklicht enthält 15 verschiedene Geräusche, von schnurrenden Kätzchen bis hin zu tropischen Vögeln und Laubfröschen, aber es sind die gemischten LEDs für realistische Sonnenuntergangs- / Sonnenaufgangsfarben das wirkt wirklich magisch. Sehen Sie den Deal bei Amazon

Schreiben von Adrian Willings.