Erhalten Sie einen super 35% Rabatt auf diese Wahl Bartschneider Aqua Blade

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie schon länger versucht haben, einen Bartschneider aufzuspüren, gibt es heute bei Amazon UK einige Super-Rabatte. Ganz oben auf der Liste steht dieses Set des Haarschneiderspezialisten Wahl.

Der Aqua Blade 10-in-1-Haarschneider ist ein Multigroomer, mit dem Sie schneiden, kanten und rasieren können. In der Tat ist es möglich, Ihnen eine extrem gründliche 0,2-mm-Rasur zu geben - Wahl sagt, es gibt Ihnen die bestmögliche Trimmerrasur im Vergleich zu einem herkömmlichen Nassrasierer. Der Trimmer ist für den nassen und trockenen Gebrauch geeignet und vollständig waschbar.

Sie können es auch für Haarschnitte, Bartschneiden, gründliche Rasur, Körperpflege und auch zum Entfernen von Nasen- und Ohrenhaaren verwenden. Es gibt sogar ein Reiseschloss für den Akku, damit Sie ihn in Ihr Gepäck stecken können. Der Akku hat auch eine Laufzeit von bis zu 180 Minuten.

Neben dem 10-in-1-Haarschneider Aqua Blade enthält dieses Set 300 ml Wahl-Erfrischungsbartöl sowie drei zusätzliche Köpfe und 16 Führungskämme.

Wenn Sie sehen möchten, was es sonst noch auf dem Markt gibt, lesen Sie unseren Leitfaden zum besten Bartschneider .

Schreiben von Dan Grabham.