(Pocket-lint) - Elektroroller sind eine große Neuigkeit, falls Sie nichts davon gehört haben - ob Sie an einem Ort leben, an dem sie langsam ausprobiert werden, oder in einer Touristenstadt, die sie seit Jahren gewohnt ist - sie sind zunehmend eine der beliebtesten neuen Möglichkeiten bequem herum.

Einige der einzigartigsten Optionen, die es gibt, werden von Segway angeboten - ja, dieser Segway und seine auf Balance basierende Technologie stehen immer noch im Mittelpunkt der Dinge. Die Ninebot-Roller sind ein bisschen wie geschrumpfte Original-Segways und sehr komfortabel und einfach zu fahren.

Sie sind auch für heute nur im Rahmen des Black Friday-Verkaufs von Amazon stark reduziert, sodass Sie Hunderte von Dollar sparen können.

Zunächst einmal können Sie den Nineboth S für 339,99 USD anstelle des vollen Preises von 489,00 USD erwerben und so 30% oder 149,01 USD sparen. Dies ist die kleinere von zwei angebotenen Optionen, hat aber dennoch eine beeindruckende Reichweite von bis zu 13,7 Meilen, was bedeutet, dass Sie mit Sicherheit einen Tag lang unterwegs sein können.

Sie treten darauf und fahren eher wie ein Hoverboard herum als andere E-Scooter. Wasserdichtigkeit bedeutet auch, dass es für jeden Wetter geeignet ist.

Wenn Sie etwas Wesentlicheres mit ein paar zusätzlichen Funktionen wünschen, können Sie sich auch für den Ninebot S-Plus entscheiden, der von 779,00 USD auf 584,00 USD gesunken ist, was einer Kürzung von 195 USD entspricht. Dies ist in jeder Hinsicht eine etwas größere Fahrt.

Es hat auch eine erweiterte Reichweite von 22 Meilen, eine etwas höhere Höchstgeschwindigkeit und klobigere Reifen, obwohl beide Versionen die gleiche Steigung bis zu einer Steigung von 15 Grad bewältigen können. Unabhängig davon, für was Sie sich entscheiden, werden Sie das Gefühl haben, dass Sie Technologie aus der Zukunft einsetzen, während Sie an herumlaufenden Menschen vorbeiziehen. Dieses Gefühl ist schwer in Flaschen zu füllen.

Schreiben von Max Freeman-Mills.