Mit diesen Karcher Hochdruckreinigern erhalten Sie bis zu 49% Rabatt

(Pocket-lint) - Karcher Hochdruckreiniger eignen sich hervorragend für viele Zwecke, egal ob Sie Ihr Auto waschen oder Ihre Auffahrt frei halten. Diese leistungsstarken Hochdruckreiniger sprengen schnell durch Schmutz und erledigen die Hausarbeit.

Karcher ist dafür bekannt, einige äußerst leistungsstarke und effiziente Hochdruckreiniger herzustellen. Diese Maschinen sind Premium-Geräte, die für eine lange Lebensdauer ausgelegt sind und die Arbeit erledigen. Sie sind normalerweise teuer, aber dank der verschiedenen Angebote in dieser Woche sind sie jetzt etwas günstiger.

Derzeit gibt es einige verschiedene Rabatte für Karcher-Hochdruckreiniger. Im Folgenden finden Sie einige der angemessenen Rabatte, die wir gefunden haben, wenn Sie auf dem Markt nach einem Schnäppchen suchen.

Dieses Setup soll Ihnen dabei helfen, alle möglichen Dinge mit Aufsätzen zu reinigen, um Ihre Terrasse zu waschen, Schmutz von Ihrem Auto zu entfernen und Ihrem äußeren Mauerwerk jetzt Leben einzuhauchen. Es kommt auch mit einem t150 Terrassenreiniger und 500 ml Patio & Deck Waschmittel, so dass Sie es auch verwenden können, um Bereiche schnell zu reinigen.

Für Black Friday hat dieser Reiniger £ 83 vom üblichen UVP abgezogen, was ihn fast zur Hälfte des Preises macht, was ein großartiges Angebot für einen so fantastischen Reiniger ist.

Der Kärcher K2 Full Control Hochdruckreiniger bietet mit 110 bar Druck, einem 6-Meter-Schlauch und der Möglichkeit, Ihre schmutzigen Probleme zu beseitigen, viele der gleichen Reinigungsfunktionen. Auch für Black Friday ist es mit einem Rabatt von 44 Prozent günstiger, was es zu einem erfrischenden Preis von 94,99 £ macht .

