Reinigen Sie mit diesen Hochdruckreinigern von Kärcher mit bis zu 46 % Rabatt

(Pocket-lint) - Kärcher Hochdruckreiniger eignen sich für viele Zwecke, egal ob Sie Ihr Auto waschen oder Ihre Einfahrt frei halten. Diese leistungsstarken Hochdruckreiniger saugen schnell Schmutz durch und nehmen die lästige Hausarbeit ab.

Kärcher sind dafür bekannt, einige sehr leistungsstarke und effiziente Hochdruckreiniger herzustellen. Diese Maschinen sind Premium-Geräte, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind und die Arbeit erledigen. Sie sind normalerweise teuer, aber dank der Amazon Prime Deals in dieser Woche sind sie jetzt günstiger.

Mit diesen Reinigern können Sie jetzt den richtigen Druck für jede Reinigungsaufgabe per Bluetooth von der App auf Ihren Reiniger übertragen.

Für den Prime Day kostet dieser Reiniger jetzt 432 GBP – das sind über 300 GBP gegenüber dem üblichen UVP in Großbritannien, was ein hervorragendes Angebot für einen so großartigen Reiniger ist.

Inklusive 180 Q Smart Control Pistole, 3-in-1 Multi Jet Sprührohr, Home Kit (Flächenreiniger T 7, Stein- und Fassadenreiniger 3-in-1 1 l), 10 m Hochdruckschlauch.

Der Kärcher K5 Full Control Home Hochdruckreiniger bietet viele der gleichen Reinigungsfunktionen wie ein 10-Meter-Schlauch und die Möglichkeit, Ihre schmutzigen Probleme zu lösen. Auch für Prime Dahy ist es mit erfrischenden $280 in den USA oder £309 in Großbritannien günstiger.

Der Kärcher K4 Premium Home Hochdruckreiniger wird je nach Auswahl mit einem Hopme- und Car-Kit geliefert. Es bietet wieder viele der gleichen Reinigungsfunktionen. In den USA sind es 240 US-Dollar und in Großbritannien jetzt 285 £, gegenüber 379 £ .

Schreiben von Adrian Willings und Dan Grabham.