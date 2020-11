Das britische Umweltprüfungskomitee kritisiert Amazon und Apple und fordert Maßnahmen zur Reduzierung von Elektroschrott

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der vom Parlament eingesetzte Environmental Audit Committee (EAC) zur Überwachung der Umweltauswirkungen von Strategien und Programmen hat die Ergebnisse seiner Untersuchung zu Elektroschrott in Großbritannien veröffentlicht, die im März 2020 begonnen hat.

Die Ergebnisse werden nicht überraschen und zeigen, dass 2019 in Großbritannien 1,5 Millionen Tonnen Elektroschrott erzeugt wurden, wobei bis zu 40 Prozent dieser Abfälle exportiert und nicht national behandelt wurden. Großbritannien ist laut dem Bericht der zweithöchste weltweite Produzent von Elektroschrott.

Das Problem ist, dass viel Elektroschrott auf einer Mülldeponie landet, wo die wertvollen Komponenten (wie Gold, Lithium und Kobalt) verschwendet werden, wenn sie für die Verwendung in anderen Industrien zurückgewonnen werden sollen. Die AEC hebt hervor, dass Elektroschrott, der nach Übersee verschifft wird, oft nur entsorgt oder verbrannt wird, während in Großbritannien einige zerkleinert und auf Deponien verbracht werden. Abgesehen von diesen Elementen, die zurückgewonnen werden können, besteht auch das Problem, dass toxische Elemente in die Umwelt gelangen.

Die EAC veröffentlicht die Ergebnisse des Berichts und hebt zwei Technologiegiganten hervor, Apple und Amazon, und nennt sie in ihrer Umweltbilanz:

"Es wurde festgestellt, dass Tech-Unternehmen wie Apple interne Komponenten zusammenkleben und verlöten, was eine Reparatur nahezu unmöglich macht", sagt die EAC.

"Die EAC stellte fest, dass Verbraucher keine Kontrolle über die Produkte haben, die sie besitzen. Sie können keine Komponenten herausnehmen, um sich selbst zu reparieren, und sie können nicht auf Handbücher zugreifen, wie Probleme behoben werden können. Stattdessen können insbesondere die von Apple für die Reparatur vorgeschlagenen Gebühren so teuer sein Es ist wirtschaftlicher, den Artikel vollständig auszutauschen. "

Eine der Empfehlungen der EAC lautet, dass das Vereinigte Königreich das Recht auf Reparatur gesetzlich verankert - und gleichzeitig die Mehrwertsteuer auf Reparaturdienste senkt, um die Reparatur eines Artikels erschwinglicher zu machen und die Versuchung zu verringern, ihn einfach wegzuwerfen und etwas Neues zu kaufen.

Apple sagte uns jedoch, dass es von den Ergebnissen der EAC enttäuscht war:

"Apple ist ein weltweit führender Verfechter von Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und von Umweltschäden, einschließlich solcher, die den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft fördern. Wir praktizieren das, was wir predigen, und treiben Innovationen des Privatsektors in Bereichen voran, die von der Haltbarkeit der Geräte über recycelte Materialien bis hin zu ehrgeizigen Zielen reichen für eine vollständig klimaneutrale Lieferkette und einen Lebenszyklus von Geräten bis 2030 und bis zum Ende eines Tages die Verwendung von abgebauten und extrahierten Materialien insgesamt ", sagte Apple in einer Erklärung.

"Wir waren überrascht und enttäuscht über den Bericht des Environmental Audit Committee, der keine der Bemühungen von Apple widerspiegelt, Ressourcen zu schonen und den Planeten zu schützen, den wir alle gemeinsam haben. Es gibt mehr Möglichkeiten für Kunden, mit qualitativ hochwertigen Reparaturen zu handeln, diese zu recyceln und sicher zu erhalten als Unsere neuesten Apple Watch-, iPad- und iPhone-Produkte verwenden recyceltes Material für alle Schlüsselkomponenten. Wir werden weiterhin mit dem Parlament und der Regierung zusammenarbeiten, um die branchenführenden Verpflichtungen von Apple zu dokumentieren und unsere gemeinsamen Bemühungen um eine saubere Wirtschaft zu unterstützen und ein gesunder Planet für die nächste Generation. "

Die AEC hebt "geplante Veralterung" als besonderes Problem hervor und fordert, dass es von der Regierung verboten wird, und führt gleichzeitig eine Kennzeichnung der Lebensdauer eines Geräts ein, wie lange es aktualisiert wird und damit der Hersteller Zugang zu Reparaturhandbüchern erhält.

Amazon befindet sich auch im Fadenkreuz. Die EAC sagt: "... große Online-Einzelhändler und Marktplätze wie Amazon haben es bisher vermieden, ihre Rolle in der Kreislaufwirtschaft zu spielen, indem sie Elektronik nicht so gesammelt oder recycelt haben, wie es andere Unternehmen tun müssen."

Neue Vorschriften aus dem Jahr 2021 bedeuten, dass große Einzelhändler alte Artikel physisch zurücknehmen müssen, wenn ein Kunde etwas Neues kauft - unabhängig davon, wo es ursprünglich gekauft wurde. Diese Verpflichtung gilt nicht für Online-Händler, was bedeutet, dass es für diejenigen, die online verkaufen, eine Ungleichheit und einen unfairen Vorteil geben wird.

Die AEC empfiehlt außerdem, dass Online-Händler für die über ihre Plattformen verkauften elektronischen Geräte zur Verantwortung gezogen werden, mit den gleichen Verantwortlichkeiten, unabhängig davon, ob sie online oder über ein physisches Geschäft verkauft werden.

"Amazon hat sich zum Ziel gesetzt, Abfall zu minimieren und unseren Kunden zu helfen, ihre Produkte wiederzuverwenden, zu reparieren und zu recyceln. Wir bieten eine Reihe von Optionen, auf die jeder über die Amazon Second Chance-Website problemlos zugreifen kann", sagte ein Amazon-Sprecher gegenüber Pocket-lint.

"Wir haben in den letzten zehn Jahren das Recycling von mehr als 10.000 Tonnen Elektronikschrott in Großbritannien unterstützt. Um die Hauptursache von eWaste zu beheben, sind die Geräte von Amazon so konzipiert, dass sie nicht jedes Jahr aktualisiert werden müssen wir bieten eine Reihe Optionen wie Trade-in , Pre-Owned Devices und Recycling. Unsere neueste Generation von Geräten mit mehr Recyclingmaterial als je zuvor ist, und wir sind das erste Unternehmen in Projekten für erneuerbare Energien zu investieren , die zur Adresse Energie, die nach dem Kauf von den Geräten unserer Kunden verbraucht wird. Wir bleiben bei der Einhaltung des Klimaschutzversprechens - unserer Verpflichtung, bis 2040 einen Netto-CO2-Ausstoß zu erreichen - und werden weiterhin konstruktiv mit DEFRA und anderen an der Rolle von Online-Marktplätzen und der Kreislaufwirtschaft arbeiten und die Herausforderungen des Elektronikschrotts. "

Es ist nun Sache der britischen Regierung, auf die Ergebnisse mit einer Zusammenfassung der Empfehlungen zu antworten, die Sie hier nachlesen können .

Korrekturen - [27/11/2020] Aktualisiert mit einer Erklärung von Amazon.

Schreiben von Chris Hall.