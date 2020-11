Beste SD-Karten-Angebote für Black Friday 2020: Sparen Sie bis zu 40% bei SanDisk

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Black Friday ist da und das bedeutet, dass es einige hervorragende Angebote für microSD-Karten für Android-Smartphones, Kameras und den Nintendo Switch gibt.

Sie können microSD-Karten in vielen Speichergrößen erhalten und hier ist für jeden etwas dabei - sehen Sie sich jedes Angebot unten an oder springen Sie direkt zu den Angebotsseiten für Amazon SD-Karten hier:

• Erhalten Sie bei Amazon US bis zu 40% Rabatt auf WD- und SanDisk-Laufwerke und SD-Karten

• Erhalten Sie bis zu 40% Rabatt auf SanDisk bei Amazon UK

• Offizielle Nintendo Switch SanDisk 128 GB microSDXC-Karte - 56% Rabatt, jetzt £ 17.99: Wird mit Nintendo-Lizenz und einem Mario-Giftpilz auf der Vorderseite geliefert. Sehen Sie sich dieses Angebot hier an

• Offizielle Nintendo Switch SanDisk 256 GB microSDXC-Karte - 49% Rabatt, jetzt 39,99 €: Ebenfalls unter der Marke Nintendo, jedoch mit einem Mario-Stern. Sehen Sie sich diesen Deal an

• SanDisk Ultra 128S microSDXC-Karte - 61% Rabatt, jetzt £ 13.99: Ein weiteres großartiges Angebot für 128 GB, jedoch ohne das Nintendo-Branding. Sehen Sie diesen Deal

• SanDisk Ultra 512 GB microSDXC-Karte - 51% Rabatt, jetzt £ 64.99: Eine riesige Speichergröße für viel weniger. Sehen Sie sich dieses Angebot für 512 GB microSD-Karten an

• SanDisk Extreme 1 TB microSDXC-Karte - 36% Rabatt, jetzt £ 189,99: Dies ist der größte verfügbare microSD-Kartenspeicher. Sehen Sie diesen Deal

• Offizielle Nintendo Switch SanDisk 256 GB microSDXC-Karte - jetzt 39,99 USD: Der Mario-Stern erscheint auf dieser gelben Karte. Sehen Sie sich diesen Deal an

• SanDisk Ultra 256 GB microSDXC-Karte - jetzt 29,99 USD: Eine Karte mit guter Größe, insbesondere für den Switch. Sehen Sie diesen Deal hier

• SanDisk Ultra 400 GB microSDXC-Karte - jetzt 44,99 USD: Eine großartige Speichergröße zu einem angemessenen Preis. Sehen Sie sich dieses Angebot für 400 GB microSD-Karten an

• SanDisk Extreme 1 TB microSDXC-Karte - jetzt 182,99 USD: Riesiger Speicherplatz für Bilder, Spiele, was auch immer. Sehen Sie diesen Deal

Angesichts der Tatsache, dass die meisten modernen Android-Smartphones, Digitalkameras und der Nintendo Switch eine microSD-Karte für die Speichererweiterung benötigen, wobei letztere nahezu das Spielen von etwas anderem als dem kleinsten Indie-Spiel erfordert, ist es eine gute Idee, eine Karte zu erwerben, um sie zu erstellen die meisten Ihrer Geräte.

Ein Triple-A-Switch-Spiel nimmt beispielsweise zwischen 5 GB und 25 GB Speicherplatz ein. Wenn Sie also eine 128-GB-Karte in die Hände bekommen, können Sie mehr als 20 zusätzliche Spiele speichern. Wenn Sie bereits einen Nintendo Switch besitzen, wissen Sie genau, wie frustrierend es sein kann, ein Spiel zu archivieren (zu deinstallieren), nur um ein anderes zu spielen.

Eines der wichtigsten Dinge, die zu beachten sind, ist die Geschwindigkeit - Karten mit einer Geschwindigkeit von 100 MBit / s und mehr sind ideal für Switch-Spiele, obwohl Sie sich für etwas Langsameres entscheiden können, wenn Sie keine Lust auf längere Ladezeiten haben.

Schreiben von Dan Grabham.