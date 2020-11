Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Black Friday-Verkäufe sind in vollem Gange und es gibt auf ganzer Linie einige große Einsparungen, insbesondere wenn eine Nespresso-Kaffeemaschine auf Ihrer Wunschliste steht.

Es gibt Angebote für eine Reihe verschiedener Nespresso-Modelle, aber die größte Ersparnis kann beim Nespresso Vertuo Plus erzielt werden, da sowohl Amazon als auch Curry verschiedene Modelle für unter 80 GBP anbieten.

Nespresso Vertuo Plus von Magimix Special Edition, jetzt £ 78.99, sparen Sie £ 101 (bisher £ 179.99) - sehen Sie sich das Angebot bei Amazon an

Nespress Vertuo Plus von Krups, jetzt £ 79, sparen £ 100 (bisher £ 179) - sehen Sie sich das Angebot für Currys an .

Mit dem Nespress Vertuo Plus können Sie fünf verschiedene Tassengrößen herstellen: Alto (414 ml), Becher (230 ml), Gran Lungo (150 ml), Double Espresso (80 ml) und Espresso (40 ml).

Der Vertuo Plus passt die Einstellungen automatisch an die Nespresso-Kapsel an, die Sie eingesetzt haben, und brüht Ihren Kaffee so, wie er gebrüht werden soll. Die Kapsel dreht sich dann und mischt gemahlenen Kaffee mit heißem Wasser, um eine köstliche Schicht Crema zu erzeugen. Perfekt für einen frostigen Morgen.

Wie gesagt, es gibt eine Reihe anderer Angebote für Nespresso-Maschinen für den Black Friday, wenn dieser dies nicht für Sie tut. Sie können die anderen Angebote finden, die wir unten gefunden haben.

• Nespresso von Magimix Inissia, jetzt 59,99 £, sparen 30 £ (bisher 89,99 £): Der Inissia verfügt über einen 0,7-Liter-Tank, einen Druck von 19 bar und eine automatische Abschaltfunktion. Sehen Sie sich das Angebot für Currys an .

• Nespresso von Krups Vertuo Next Coffee Machine, jetzt £ 74, sparen £ 75 (bisher £ 149): Dieses Angebot gilt für das rote Modell und bietet einen 1,1-Liter-Tank und eine automatische Abschaltfunktion. Sehen Sie sich das Angebot für Currys an .

• Nespresso von Krups Vertuo Next Premium, jetzt 99,99 £, sparen 79,01 £ (bisher 179 £): Der Krups Next Premium hat ein Fassungsvermögen von 1,1 Litern und einen Druck von 3 bar sowie eine automatische Abschaltung. Sehen Sie sich das Angebot für Currys an .

• Nespresso von Magimix Vertuo Plus mit Aeroccino, jetzt £ 149, sparen £ 100 (bisher £ 249): Dieses Modell ist mit einer Milchaufschäumung, einem 1,8-Liter-Wassertank und einer automatischen Abschaltfunktion ausgestattet. Sehen Sie sich das Angebot für Currys an .

• Nespresso von Magimix Vertuo Next & Milk Coffee Machine, jetzt £ 129, sparen £ 70 (bisher £ 199): Dieses Modell verfügt über einen Milchaufschäumer, einen 1,1-Liter-Tank und eine automatische Abschaltfunktion. Sehen Sie sich das Angebot für Currys an .

Wie bei Black Friday- und Cyber Monday-Angeboten üblich, werden sie nicht lange verfügbar sein. Wenn Sie also einen guten Kaffee in Ihrem Haus haben möchten, sollten Sie sich einen davon schnell schnappen.

Schreiben von Britta O'Boyle.