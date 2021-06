Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Prime Day-Verkäufe sind in vollem Gange und es gibt auf der ganzen Linie einige große Einsparungen, insbesondere wenn eine Nespresso-Kaffeemaschine auf Ihrer Wunschliste steht.

Es gibt Angebote für eine Reihe verschiedener Nespresso-Modelle, aber die größte Ersparnis ist bei der Nespresso Vertuo Plus zu finden, wobei Amazon verschiedene Modelle für unter £ 80 anbietet.

Nespresso Vertuo Plus von Magimix Special Edition, jetzt 68,99 €, 111 € sparen (vorher 179,99 €) - Angebot bei Amazon ansehen

Nespresso Vertuo Plus von Krups, jetzt 149 €, 100 € sparen (vorher 249 €) - Angebot bei Amazon ansehen

Mit der Nespresso Vertuo Plus können Sie fünf verschiedene Tassengrößen zubereiten: Alto (414 ml), Becher (230 ml), Gran Lungo (150 ml), Doppelter Espresso (80 ml) und Espresso (40 ml).

Der Vertuo Plus passt die Einstellungen automatisch an die von Ihnen eingesetzte Nespresso-Kapsel an und brüht Ihren Kaffee so, wie er gebrüht werden soll. Die Kapsel dreht sich dann und mischt gemahlenen Kaffee mit heißem Wasser, um eine köstliche Crema zu erzeugen. Perfekt für einen frostigen Morgen.

Wenn Sie also regelmäßig einen hochwertigen Koffeinschub oder einfach nur einen fantastischen Kaffee brauchen, aber nicht zu viel für die Maschine bezahlen möchten, dann ist jetzt die Zeit, ein Schnäppchen zu machen. Beeilen Sie sich jedoch, denn das Angebot gilt nur während des Prime Day-Zeitraums.

Schreiben von Britta O'Boyle.